把智能教育融入到教育现代化建设中

要把智能教育工作融入到教育现代化建设这个大局之中，谋划智能教育更快发展。

近日，“智能教育战略研究”研讨会在京召开，会议重点围绕智能教育基本科学问题、关键核心技术、重要应用示范等展开讨论，教育部副部长钟登华出席并讲话。教育部科技司、中国工程院二局、国家自然科学基金委信息学部负责同志，中国工程院院士潘云鹤、中国科学院院士郝跃以及来自北京师范大学、西安电子科技大学、浙江大学等国内高校的专家学者30余人参加了会议。

钟登华指出，党中央、国务院高度重视人工智能发展。开展智能教育战略研究是教育部贯彻落实党中央、国务院重要部署和习近平总书记关于人工智能发展的重要讲话精神的重要举措，是落实《新一代人工智能发展规划》《中国教育现代化2035》、推进智能教育发展的具体行动，对发展更加公平更有质量的教育具有重要意义。

钟登华强调，要把智能教育工作融入到教育现代化建设这个大局之中，谋划智能教育更快发展；要明确智能教育具体任务，特别要强化典型应用示范，从而提出智能教育咨询建议，推动相关部门支持，引导更多科研人员参与智能教育研究，推动智能教育更好地发展。

“智能教育战略研究”项目是为落实国务院《新一代人工智能发展规划》和教育部《高等学校人工智能创新行动计划》，由教育部和中国工程院于2018年5月共同设立的战略咨询项目，旨在探讨智能教育基本科学问题、关键核心技术、重要应用示范等，提出智能教育发展建议，加快推进人工智能与教育的深度融合和创新发展。