南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

广东省高职自主招生线上咨询会25日启动

2019-03-24 16:50 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　南方网讯 2019年广东省高职自主招生网上报名将于3月27日正式开始。什么是高职自主招生？参加高职自主招生有什么好处？参加了高职自主招生后还能参加普通高考本科录取吗？……如果现在还不了解，你可能就要错过一次进入高职院校的机会。

　　为满足广大考生及家长获得考试招生信息的需求，广东省教育考试服务中心联合南方plus共同搭建一个考生及家长与院校交流互动的平台，于3月25-26日举办广东省高职自主招生线上咨询会，为考生及家长答疑解惑！此活动不但打破了单一线下展会的地域局限性，弥补了考生和家长工作日难以到校咨询的时间限制性，更有权威的政策文件解读以及各校招生办老师的及时、逐一回复。

　　活动时间：

　　2019年3月25-26日

　　各位考生、家长可于3月25-26日上午8:00-12:00在线上进行留言提问，各高职院校招生办老师将于26日24:00前对相关提问进行回复。

　　参与方式：

　　通过广东教育考试服务网(www.eesc.com.cn)或在南方plus客户端搜索“广东省教育考试服务中心”南方号，根据相关指引进行留言互动。

　　参与院校：（院校陆续入驻中）

　　广东轻工职业技术学院

　　广东交通职业技术学院

　　广东松山职业技术学院

　　佛山职业技术学院

　　广东科学技术职业学院

　　广东女子职业技术学院

　　广东岭南职业技术学院

　　茂名职业技术学院

　　广州涉外经济职业技术学院

　　惠州经济职业技术学院

　　广东理工职业学院

　　广东工程职业技术学院

　　广东科贸职业学院

　　中山职业技术学院

　　广州城建职业学院

　　东莞职业技术学院

　　广州华夏职业学院

　　惠州卫生职业技术学院

　　广东生态工程职业学院

　　广东碧桂园职业学院

　　如何订阅“广东省教育考试服务中心”南方号：

　　扫描下方二维码，点击订阅。

编辑： 张俊伟

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第05期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235