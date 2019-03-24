广东省高职自主招生线上咨询会25日启动

广东省教育考试服务中心于3月25-26日举办广东省高职自主招生线上咨询会，为考生及家长答疑解惑。

南方网讯 2019年广东省高职自主招生网上报名将于3月27日正式开始。什么是高职自主招生？参加高职自主招生有什么好处？参加了高职自主招生后还能参加普通高考本科录取吗？……如果现在还不了解，你可能就要错过一次进入高职院校的机会。

为满足广大考生及家长获得考试招生信息的需求，广东省教育考试服务中心联合南方plus共同搭建一个考生及家长与院校交流互动的平台，于3月25-26日举办广东省高职自主招生线上咨询会，为考生及家长答疑解惑！此活动不但打破了单一线下展会的地域局限性，弥补了考生和家长工作日难以到校咨询的时间限制性，更有权威的政策文件解读以及各校招生办老师的及时、逐一回复。

活动时间：

2019年3月25-26日

各位考生、家长可于3月25-26日上午8:00-12:00在线上进行留言提问，各高职院校招生办老师将于26日24:00前对相关提问进行回复。

参与方式：

通过广东教育考试服务网(www.eesc.com.cn)或在南方plus客户端搜索“广东省教育考试服务中心”南方号，根据相关指引进行留言互动。

参与院校：（院校陆续入驻中）

广东轻工职业技术学院

广东交通职业技术学院

广东松山职业技术学院

佛山职业技术学院

广东科学技术职业学院

广东女子职业技术学院

广东岭南职业技术学院

茂名职业技术学院

广州涉外经济职业技术学院

惠州经济职业技术学院

广东理工职业学院

广东工程职业技术学院

广东科贸职业学院

中山职业技术学院

广州城建职业学院

东莞职业技术学院

广州华夏职业学院

惠州卫生职业技术学院

广东生态工程职业学院

广东碧桂园职业学院

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