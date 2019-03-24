今年高校自主招生抬高门槛

近日，多所高校2019年自主招生简章相继公布。由于此前教育部出台了“十严”规定，今年自主招生报名门槛较往年有所提高，招生人数锐减，优惠分值下降，招生条件更加严格。

近日，多所高校2019年自主招生简章相继公布。由于此前教育部出台了“十严”规定，今年自主招生报名门槛较往年有所提高，招生人数锐减，优惠分值下降，招生条件更加严格。

2019年初，教育部公布《关于做好2019年高校自主招生工作的通知》，首先要求“严格报名资格条件”。按照要求，今年各大高校自主招生认可的奖项类别大幅度缩减，学科类竞赛基本要求“省一”及其以上级别的奖项，连含金量极高的全国青少年科创大赛、明天小小科学家、全国中小学电脑制作等三大科创竞赛都鲜有院校提及。往年大部分高校都对论文、专利、专著等开放了入口，而今年多所学校要求“论文和专利不得作为申报材料上传”。

记者注意到，多所高校都将五大学科奥赛的最低标准定为“省一”。如武汉大学自主招生条件限定在五大学科竞赛、三大科创赛事全国一等奖以上，而去年武大自主招生条件为“不限于高中阶段各学科相关竞赛获得的各类证书、作品或学术成果”。中国地质大学、中南财经大学此前对学科奥赛生的要求是“省三”，今年都提高到了“省一”。

据了解，五大学科奥赛“省一”，指的是全国中学生学科奥林匹克竞赛（数学、物理、化学、生物、信息学）省级赛区一等奖；“国三”，指的是五大学科奥赛全国决赛三等奖。教育部阳光高考平台公开数据显示，2017年全国获得五大学科竞赛“省一”奖项的高中学生共8757人，2018年共9616人。

纵观高校的招生计划，除了中国政法大学、北京林业大学等少数高校招生计划与去年基本持平之外，其他几所高校均有大幅度缩减。如华中师范大学招生名额由去年的235人缩减为100人。

关于2019年自主招生录取优惠，教育部曾发文明确：“在现有基础上进一步降低给予自主招生考生的优惠分值。”记者梳理发现，已经公布简章的高校优惠分值多数为生源省高校投档分数线下降20分，而且考生必须达到一本线，而往年出现自主招生录取分数下降40分、50分，甚至未达到一本线的情况可能将不再出现。

严格的报名条件,将不正规赛事奖项和社会上反应强烈的造假论文、专利等挡在了门外。有业内人士表示，门槛提高后，自主招生将挤掉虚的“水分”，有利于回归本源。

不过，也有考生质疑，仅仅凭借奥赛奖项能否鉴定学生学科特长和创新潜质的能力？大部分高校招生简章对于文科竞赛奖项几乎未有提及，对于那些有文科特长和潜能的，有文学作品，甚至获得如全国中小学生创新作文大赛等国家级别奖项的学生是否公平，他们的能力该如何去衡量与认可？不少人期待高校在规范自主招生的同时，能够有更科学、灵活的办法遴选那些有学科特长和创新潜质的人才。

面对严格的自招要求，在接受记者采访时，一些家长认为，该改变自主招生是条上好大学捷径的观念了。家长李女士对记者表示，此前一两年她听过多次机构讲座学习，曾经被人忽悠过找资源或者花钱给孩子发论文，“当时很动心，幸亏后来没做这糊涂事”。