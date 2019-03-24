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谨防变种校园贷坑了大学生

2019-03-24 09:00 来源：中国教育报 何鹏飞
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　　很多即将走向社会的大学生，需要完成从“学校人”到“职场人”的角色过渡，此时一些校外教育培训机构又打起了他们的歪主意——用欺骗、诱导的方式，让交不起培训费的学生分期付款。“随时退费”“零手续费”这样看似诱人的条件背后，实则挖好了又一个校园贷的“坑”，让不明就里的大学生们往里跳。

　　“诚意满满”的教育贷，不过是“换了个马甲”又卷土重来的校园贷的变种。一些培训机构用各种噱头诱导学生参加培训，所欠的部分培训费，最终却演变成了大学生和金融机构的贷款合同，甚至是高息贷款。

　　媒体报道显示，一些大学生在签订教育培训合同前，对所谓课程顾问的推荐宣传偏听偏信，对协议条款内容认识不清，保留合同、发票等证据的意识欠缺。因此，大学生应提高自身风险意识，如果一定要以分期付款的方式交费，就需要搞清楚自己的权责；如果有金融、法律方面知识的欠缺，对风险把控存在疑虑，大学生们也极有必要和家长、学校及有经验的人士深入沟通交流，防止个人因没有稳定收入、无力偿还而被恶意背负贷款。

　　高校校园市场规模庞大，教育培训行业企业是其中的受益者，也更需在法律框架内赢得市场的尊重。《2018中国大学生网络生态和消费行为报告》显示，中国高校校园市场近万亿元，随着移动互联网的推进，除了吃、人际交往、服装配饰等方面，更多的消费场景、消费模式得以出现，大学生“不仅是当前市场消费的重要力量，也是未来市场消费的主力军”。因此，教育培训机构应积极适应市场规律，在课程内容、师资力量、服务方式上下功夫。如果仅仅是抱着“玩票”的想法，通过诱导推荐、强制等方式，把教育培训分期付款包装成金融贷款，“套路”大学生消费者，那么除了消费者维权、法律追责外，这样的教育培训机构也必将被市场淘汰。

　　面对层出不穷的校园贷乱象，各部门仍要通力合作，持之以恒予以坚决打击。在教育、金融、公安、市场监管等部门的重拳打击下，“裸条”“裸贷”等校园贷乱象得到了有效治理，但一些打着各种旗号、穿着各类马甲的“校园金融创新”，总是变着法儿卷土重来。据媒体报道，尽管去年国务院办公厅出台的《关于规范校外培训机构发展的意见》中，已经规定“不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用”，但部分教育培训机构仍然违规超期收取，而大学生办理的教育分期贷款，就更不符合政策的规定了。“恶意包装、审核宽松、资金风险”，这些媒体所提到的教育分期贷款的乱象，相关部门要保持高压打击态势，不给违规教育培训分期贷款留生存空间。

　　（作者何鹏飞 系媒体评论员）

编辑： 柯丹洁

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