全面推进中山科技大学建设

3月21日上午，中山市召开2019年教育和体育工作会议。笔者从会上获悉，今年中山将加快推进28所新建、改建、扩建公办学校项目如期建设，以及推动中山科技大学（暂名）、香山大学（暂名）、电子科技大学中山中德工程学院、中瑞合作酒店管理职业学院项目等高等教育建设项目尽快落地建设。

3月21日上午，中山市召开2019年教育和体育工作会议。笔者从会上获悉，今年中山将加快推进28所新建、改建、扩建公办学校项目如期建设，以及推动中山科技大学（暂名）、香山大学（暂名）、电子科技大学中山中德工程学院、中瑞合作酒店管理职业学院项目等高等教育建设项目尽快落地建设。

年内新增规范化幼儿园学位超5000个

3月20日上午，中山市南区办事处与华南师范大学签署战略合作协议。据悉，本次合作拟分5年实施，华南师范大学将利用自身专业学科优势、教育教学资源和人才资源为南区教育提供支持，包括全面开展学校诊断、教育发展规划、教师梯队培训、学科水平提升、特色项目打造等。

笔者了解到，南区现有1所公办初中、3所公办小学、2所民办学校。正在新建的南区马岭小学，预计今年9月开学，设28个班，可提供1000多个学位。竹秀园中心小学迁建已定下新址，位于南区全民健身广场以北，新校区力争在明年9月开学。幼儿园方面，南区将筹建两所公办幼儿园，分别是悦盈新城幼儿园和中澳滨河湾幼儿园。

优先发展教育事业。今年的中山市《政府工作报告》提出，构建科学完善的教育体系，提高学前教育、高等教育、民办教育质量。会上，中山市教育和体育局局长李嘉颖介绍，今年将加快推进28所新建、改建、扩建公办学校项目如期建设，包括市华侨中学、市二中、中山中专、石岐中心小学以及南区、西区高中等重大项目，争取尽快投入使用，扩大公办学校学位供给，有效缓解新增入学压力。

针对部分镇区教育“基础弱”的现状，会议提出要加强镇区学校整体规划，不断加大对镇区学校的扶持力度，改善农村办学条件，开齐开足课程，配齐配强教师，提高办学实力和吸引力，让学生在家门口接受优质教育。

会议还提出，要协调发展，补齐学前教育短板，积极应对新一轮幼儿入学高峰。李嘉颖透露，要大力发展公办园及普惠性民办幼儿园，确保今年新增规范化幼儿园学位超过5000个，力争到2020年公办园在园幼儿达到50%以上、普惠性幼儿园占比80%以上。

会议还透露，中山计划出台城镇小区配套幼儿园专项治理工作方案，对“未规划幼儿园”“规划幼儿园不足”“建设不到位”“移交不到位”“使用不到位”等情况，逐一落实整改措施，保障和增加幼儿园学位。

中职学校和专业布局年内或调整

“中山的教育总体发展态势良好，但‘偏科’明显，‘短板’不少，今后要做好提质增量。”李嘉颖透露，要大力推进中山科技大学（暂名）和香山大学（暂名）筹备，并且加快推进中德、中瑞合作办学，不断扩充高等教育资源，加强高技能人才培养。

会议还提出，要支持中山职业技术学院和火炬职业技术学院推进“双一流”建设，打造更多创新平台和优势特色学科，不断提升办学质量，实现高等教育内涵式发展；深化省市共建本科院校工作，努力构建与中山城市发展定位相匹配的高等教育布局。

中山将积极打造高水平专业化产教融合实训基地，争创全国示范性职业教育集团（联盟），促进产教融合，校企“双元”育人。“以前，中职学校主要立足于各个镇区的产业实际，导致专业设置的重复率很高。今年根据粤港澳大湾区产业结构情况和组团发展方向，对中职教育布局进行了统筹调整。”李嘉颖表示，将进一步深化职业教育改革，努力构建中职—高职—应用型本科衔接的职业教育体系。

今年中山将重点做好中职学校布局和专业布局调整，力争在9月按照新的专业布局招生，致力建设一批骨干专业（群）。此外，中山将进一步加强“双师型”队伍建设，畅通“学校教师到企业研修实践”和“企业优秀技师到学校兼职任教”渠道，不断提高办学质量。

积极筹备2019中山国际马拉松赛

3月21日上午，中山市第八届运动会首场比赛——镇区学生组举重竞赛在市体校举重训练馆开赛。来自火炬开发区的女选手何庆华夺得女子35公斤级抓举冠军，摘得本届市运会首枚金牌。11岁的何庆华还获得该项目挺举和总成绩的金牌。

会议提出，办好各类体育竞赛活动，加强青少年竞技体育后备人才队伍建设，提高训练质量，培育更多优势体育项目，为省队和国家队输送更多优秀人才，推动更多中山优秀运动员在省级、国家级和世界大赛中取得更好成绩。

今年，中山将全面落实全民健身国家战略，加快推动群众体育事业发展。笔者了解到，市教体局将积极筹备2019中山国际马拉松赛，并推动各镇区举办精品群体赛事活动，大力发展有影响力的群众体育项目，努力营造全民健身浓厚氛围。

3月11日，市教体局公布2019年初中毕业生升学体育考试方案。今年，中山中考体育安排在4月9日至26日进行，继续设必考和选考两类考试项目。

其中，必考项目为1000米（男）、800米（女）、100米游泳，满分为100分；选考项目包括立定跳远、投掷实心球、一分钟跳绳、一分钟踢毽子、篮球半场来回运球上篮、足球运球绕杆，满分为100分，由考生自行各选择其中一个项目进行考试。但是从明年开始，100米游泳考试可以不限时间、不限泳姿，游完即可获满分。

会议要求，继续加强学校体育发展，提高青少年学生体质健康水平；开齐开足体育课，强化学生课外体育锻炼，完善学生体质健康监测；持续推进学校足球发展，大力实施足球进课堂，开展班级间、年级间、校际间足球联赛，全力推动校园足球发展。

在体育基础设施建设方面，中山计划将专业体育场馆、大型体育公园、体育特色小镇、社区体育公园、全民健身苑点建设等有机结合，着力建设既能服务全民健身又能适合专业运动队备战训练于一体的公共体育设施，让运动健身与群众生活无缝对接。

■声音

中山市副市长徐小莉：

提升质量让新学校尽快成为好学校

近年来，中山教育投入不断加大，教育保障更加有力。推动2019年全市教育和体育事业科学发展，要着眼当下，谋划未来。

要突出办好公办幼儿园和公益普惠性民办幼儿园，突出解决“入园难”“入园贵”问题；加大力度推进公办学校新改扩建项目、增加学位供给的同时，也要做好教育质量提升，尽快让新学校成为好学校，提供更多好学位。

积极抢抓粤港澳大湾区发展的历史机遇，加快补齐中山高等教育发展短板。当前，要尽快组建高水平的建设工作小组和高层次的专家顾问团队，要专人、专务、专心推进中山科技大学建设。希望有关部门和镇区通力配合，大力支持。

■链接

今年中山教育和体育事业发展重点提前看

●启动集团化办学改革试点，探索学区化管理和集团化办学，深入实施优质学校集团化办学机制改革，以市镇（区）公办中小学（幼儿园）优质名校（名园）为龙头，以强带弱，组建一体化、集约化名校（名园）教育集团。

●大力扶持和规范民办教育发展，积极推进民办学校分类管理改革，适度放开高水平民办学校审批，鼓励和引导社会力量举办优质民办学校和幼儿园，重点建设一批办学水平高、管理规范、社会反映良好的民办学校，为市民接受优质教育提供更多的选择。

●开齐开足美术音乐课程，推进高雅艺术进校园，努力形成“一校一品”“一校多品”的局面。注重培养学生的审美能力、艺术表现能力、合作能力、创新能力、多元文化理解能力等综合能力。

●积极构建城市社区15分钟健身圈，推动新建社区体育设施覆盖率达100%；不断加大体育场馆建设力度，升级改造市镇两级公共体育场馆，鼓励社会力量投资建设体育场馆和体育设施，努力实现“十三五”期间人均体育面积达2.6平方米。