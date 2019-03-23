尚德机构2018年Q4：亏损率保持收窄趋势

四季度营收增长主要由于提高在线课程内容质量、技术平台体验及品牌影响力，得到潜在用户认可

3月22日，中国在线教育机构尚德科技集团(纽交所上市:STG)公布截至2018年12月31日第四季度未经审计的财务报告显示，尚德机构第四季度实现营收5.688亿元人民币(合8270万美元)，同比增长65%。毛利润为人民币4.903亿元(合7130万美元)，同比增长84.8%。毛利率为86.2%。

继续上一季度的良好态势，尚德机构净亏损额继续下降。财报显示，2018年Q4净亏损为人民币1.837亿元(合2,671万美元)，同比下降57.1%。亏损率也继续保持收窄的趋势， 2018财年Q4净亏损率从2017年第四季度的124.1%降至32.3%。

尚德机构方面表示，四季度营收增长主要由于提高在线课程内容质量、技术平台体验及品牌影响力，得到潜在用户认可，从而提升了2018财年整体新报名学员数量。同时，“通过升级拓展包括招生说明会和免费职业证书技能课在内的免费学项目，提高销售效力和效率，促使净亏损率收窄”, 尚德机构首席财务官李亦鹏称。

据介绍，自2018年以来，尚德机构继续探索创新复合的获客方式，向更多的人推荐尚德在线学习平台。其中，最大的成就之一就是启动了免费学项目。随着免费试听课程的规模继续扩大，学员通过免费试听和体验，转化率进一步提升。

“2018年尚德机构的战略定位和战略升级取得了里程碑式的跨越，完成了IPO，推出了AI产品包，并丰富了学历和职业类的课程品类及产品包模块。”尚德机构首席执行官刘通博表示,2019年，尚德机构将继续扩展课程，进一步使课程品类多元化，触发更广泛的学员群体，利用自有的AI技术和在线教育平台，为学员、老师、合作伙伴和投资者创造更多附加值。