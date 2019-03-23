广州中考：随迁子女资格申请通过率达95.26%

3月21日，2019年广州中考报名工作结束。据统计，报名人数共90607人，其中户籍人数61608人，非广州户籍人数28999人。与去年相比，总报考人数增加138人，此前中考报名人数已连续四年下降。

3月21日，2019年广州中考报名工作结束。据统计，报名人数共90607人，其中户籍人数61608人，非广州户籍人数28999人。与去年相比，总报考人数增加138人，此前中考报名人数已连续四年下降。

今年来穗人员随迁子女报考公办普通高中的资格（下称“随迁子女资格”）从“四个三”调整为“两个有”，即有广州三年初中完整学籍、父母一方或其他监护人持有在广州市办理且在有效期内的《广东省居住证》。目前，共有23920人申报随迁子女资格，较去年增加6536人。“两个有”条件全部实现数据自动审核，目前已申请随迁子女资格的考生通过率为95.26%，政策红利已经凸显。

在政策性照顾学生、加分或优先录取考生等资格审核方面，审核材料主要通过考生和家长持有证件或材料自证为主，取消了相关证明事项。通过联合城市管理和综合执法局等相关职能部门联合开展资格审核工作，已实现市政府信息共享目录的户籍、社保等信息采取了共享数据的方式进行核验，落实“减证便民”。

需提醒考生注意的是，凡已申报各项升学资格的考生，须及时向报名点递交相关审核材料原件，并须在中考服务平台上传相应材料图片。需要参与指标生报考资格审核的政策性照顾学生，务必在3月31日前提交政策性照顾的审核材料交报名点，并及时上传材料图片。申请体育缓考、免考、择考及特殊体育考试的考生，须于本周内向报名点提交医务审核材料。中考体育考试将于4月9日—30日举行。