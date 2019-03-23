大冬会如何助校园冰雪运动突围

经过10天的激烈角逐，中国大学生体育代表团获得1金2银1铜的战绩，在短道速滑、自由式滑雪空中技巧等我国优势项目上发挥了水平，队员们表现出的良好风貌和顽强拼搏精神也令人称赞。

经过10天的激烈角逐，中国大学生体育代表团获得1金2银1铜的战绩，在短道速滑、自由式滑雪空中技巧等我国优势项目上发挥了水平，队员们表现出的良好风貌和顽强拼搏精神也令人称赞。

本次大冬会中国派出了172人的代表团，其中运动员84人，来自全国6个省、自治区、直辖市的24所高校。中国大学生体育代表团执行团长、教育部学生体育协会联合秘书处秘书长薛彦青表示，本届大冬会中国队成绩基本达到预期，参加本届大冬会的高校进一步扩大，普通大学生参加人数增多，通过比赛大学生选手们都有了收获和进步，“可以说，校园冰雪运动开展初见成效，这也让我们看到了希望”。

借世界大赛舞台使更多学生得到历练

北京大学学生杨诗琦虽然是第一次参加国际大赛，但当她和来自世界各地的大学生运动员一同站在雪白赛道上时，她放下了所有包袱，一下子冲进了本届世界大冬会单板滑雪平行大回转项目的前十六名，并最终获得第十五名。

从小喜欢滑雪的杨诗琦是北京大学国际关系学院的一名大三学生，作为一名非体育特长生能够参加世界大冬会让她非常开心。这次世界大冬会让杨诗琦经历了人生中的许多第一次：第一次参加正式国际比赛，第一次获得国际雪联的积分，也是第一次担任大型赛事的代表团旗手。

接受记者采访时杨诗琦说：“随着北京2022年冬奥会日益临近，同学们的滑雪热情空前高涨，我所在的北大滑雪协会注册成员有约5000人，从大一到大三，我也见证了滑雪运动在校园里逐渐受追捧的过程。”

完成了大运会任务，杨诗琦开始享受滞留俄罗斯短暂的大运会时光，看喜爱的短道比赛，和外国运动员交流，接受媒体的采访，抽空还和专程到俄罗斯观看自己比赛的父母一起逛逛。“回去我就要加紧训练了，提高水平，在大学生比赛中拿到更好的成绩，争取参加下届世界大冬会。”

参加过上届大冬会的对外经贸大学学生李天乐，由于摔倒而没有完成本届大冬会的比赛任务，没能实现参赛前进入前十六名的预期目标。但他并没有沮丧：“失败也是一次经历，我会总结经验从头再来，虽然已经毕业的我不能再参加大学生比赛了，但对我今后人生会有帮助。”2022年北京冬奥会举办在即，冰雪人才的匮乏日益凸显，李天乐希望能用自己学到的知识和冰雪技能服务北京冬奥会。

更多普通大学生能参与到世界大学生冬季运动会的舞台展示，得益于我国参加世界大学生运动会竞赛选拔制度的改变。

从2017年阿拉木图世界大冬会开始，中国大学生体育协会实施了滑雪项目参赛选手新的选拔办法——在全国大学生滑雪挑战赛上取得大冬会比赛项目前四名的选手，将获得世界大冬会参赛资格。杨诗琦、韩雪容、李天乐等成为该项制度改变的受益者。

中国大学生体育协会竞赛部部长程洁告诉记者，注重普通大学生参与已成为我国大学体育赛事的追求，“我们在很多赛事中都增加了阳光组即普通学生组的比赛，目的就在于通过竞赛来带动普及。本次比赛我们专门挑选了一批具有一定水平的普通大学生参加世界大学生运动会，一是希望拓宽运动员的选拔渠道，二是希望通过他们激发普通大学生参与冰雪运动的热情，进而带动普通院校冰雪运动的发展”。

校园冰雪运动如何突围

本届大冬会设有11个大项、76个小项的比赛。中国大学生体育代表团有24所高校84名运动员参赛，参加了8个大项37个小项的比赛，参加比赛的项目几乎只有一半，获得奖牌的项目集中在短道速滑、自由式滑雪空中技巧等我国传统项目上，这与我国参加大运会夏季运动会参赛学校多、参加项目多、可选拨优秀选手面广形成较大反差，校园体育呈现“冬冷夏暖”局面，校园冰雪运动亟待补强。

发展校园冰雪运动，场地、师资不足，经费缺乏是关键。

近年来，辽宁省部分高校和滑雪场等单位签订合同，学校采取“学校拿一点、自己掏一点”的原则，让大学生走进雪场，学会了滑雪。辽宁省教育学院负责学生竞赛工作的郝成江说：“学生是学会滑雪了，不过，很多学生课程一结束就不滑了，因为再玩高级的就玩不起了。滑冰也是个问题，现在冰期普遍较短，学校浇了冰很快就进入寒假，学生一放假场地又闲置了。”

吉林省学生体协秘书长王宇峰本届大冬会全程跟着中国大学生滑雪队比赛，他发现，我国选手参加越野滑雪是一个滑板用到底，而外国运动员则会根据场地的不同更换滑板，“光装备我们就比人家差一大截，场地的差距就更大了”。

2019年2月，教育部印发了《关于公布2019年普通高校高水平运动队技术调整结果的通知》，记者发现，能够招收冰雪项目的高校只有十余家，“许多高校都是因为场地、师资不足以及经费问题而无法开展冰雪运动。”一名高校校长说。

上海对外经贸大学近年来积极开展冰壶运动，构建了“冰壶课—冰壶俱乐部—冰壶队”三级冰壶运动体系，为培养学生运动员创造了良好的条件。为了激励有发展潜力的冰壶学生运动员继续“打冰壶”和处理好“学训”关系，学校专门为冰壶队制定了《专业运动员推免研究生管理办法》和《专业运动员学业修读办法》。“冰滑运动花钱不多，一条道也可以开展活动，非常适合在学校里开展。”上海对外经贸大学体育部主任、中国男子冰壶队领队崔树林说。

在教育部相关负责人看来，不管是在冰雪运动进校园项目的选择、推进，还是具体到教学、训练、竞赛的组织，以及场馆、经费、安全保障等方面存在的一系列问题，都需要在政策上作出明晰界定。

同时要形成冰雪运动进校园教学、训练、竞赛和保障体系，与冰雪体育产业、国家冰雪运动发展规划有机结合，创新体制机制广泛吸纳和融合社会资源，针对中小学、高校和不同区域，科学研究支持内容和项目，形成冰雪运动进校园发展新机制。

用赛事为冰雪运动营造氛围

前奥运冠军王濛在率爱徒安凯夺得中国大学生体育代表团第一块金牌时表示，短道速滑能否夺冠有时候并不取决于实力，它对运动员各方面能力要求都很高，我们需要更多的赛事来检验训练水平、丰富比赛经验、提高应变能力。

竞技体育如此，高校体育也如是。

中国男子冰壶队在和英国队的比赛中先是4比0领先，随后又以6比9输掉了比赛，“这在专业的比赛中不可想象，队员们还是缺少大赛的经验啊。”输掉比赛让崔树林一脸懊恼。

事实上，我国学生的冰雪赛事非常缺乏，很多赛事都是这些年才开始做。三年前，我国仅有一项全国大学生滑雪挑战赛，现在已经发展到全国大学生越野滑雪锦标赛、全国中学生冰球锦标赛等六项赛事。但这远远比不上夏季项目，据了解，2019年我国大中学生赛事超过了300项。

今年两会期间，全国政协委员、中国冬奥会首金得主杨扬建议：“中学和大学应与小学衔接，建立健全各类体育项目社团、校队和各类体育项目联赛制度与体系；规划并贯通从小学、初中、高中到高校四级联赛一条龙竞赛体制，打造完整的青少年体育训练体系。”

竞赛是激发学生体育锻炼的内生动力，但如何开展竞赛却值得思考。目前我国学校体育中普遍存在着竞技思维，一搞比赛就要求高大上，必须是国际标准，在建设场馆设施时，也都要比照能够承接大型赛事的标准来建设，以至于许多场馆设施赛后利用出现问题，带来严重的浪费和闲置；在项目设置和竞赛安排上，则按奥运会项目设施，导致学校运动会成了少数特长生的竞技场。

教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰日前表示，学生学了12年体育却没有掌握一项体育技能，与缺少比赛有很大关系，“学校体育要注重建立竞赛体系，搭建完善的校内竞赛、校际竞赛和选拔性比赛的竞赛体系框架。体育竞赛如果常态化、系统化开展起来，就会成为激发青少年学生积极参与体育锻炼的一种方式”。