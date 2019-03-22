佛山顺德区心理健康教育课教学研讨活动举行

活动分为多个环节，以高中团体心理体验式辅导课程展示和专家点评相结合的形式开展。

南方网讯（记者/柯丹洁）3月21日上午，由佛山市教育局、顺德区教育局及顺德区教育发展中心主办、顺德区华侨中学承办的佛山市中小学“心理健康教育月”心理健康教育课教学研讨活动（顺德区专场）在顺德区华侨中学开展。此次活动的主题为“培养学生积极心理品质”，华南师范大学心理学院黄喜珊副教授、佛山市教育局德体卫艺科德育专干周洁荣、顺德区各镇街教师代表等二百余人参加。

本次活动分为多个环节，以高中团体心理体验式辅导课程展示和专家点评相结合的形式开展。顺德区华侨中学心理专职教师黄锦银老师为现场嘉宾带来题为《知你心，懂你情》的团体心理辅导课，暖身活动“动作猜猜猜”迅速吸引了起全部学生的注意力并将学生带入了本次课堂主题，贴近学生生活的宿舍情景剧一步步带领着学生思考如何更恰当地理解他人的情绪和感受。顺德区勒流中学心理专职教师吴琪玲老师带来名为《抗逆力的 3I 法宝》的团体心理辅导课，烧脑的“口不对心”暖身活动难到了一大片学生，顺势也引出来如何更好地应对逆境这一话题，实时的课堂调查发现学生普遍会遇到的困境。

华南师范大学心理学院黄喜珊副教授进行了细致用心的点评，肯定了两位老师的优秀表现，为大家呈现了完整、灵动和内容丰富的团体心理辅导课堂，同时提出了不少宝贵的改善建议，还勉励在座各位教师在学校的心理健康教育工作中要不忘初心，积极提高学生的心理素质，帮助学生找到自我价值感，学会自我悦纳。

佛山市教育局德体卫艺科德育专干周洁荣主任肯定了顺德区教育局及各中小学校对心理健康教育工作的积极落实，期望顺德区中小学在《佛山市中小学心理健康教育三年行动计划（2018—2020）》文件精神的指导下，能够将心理健康教育工作做出特色、做出品牌。

据了解，顺德区华侨中学顺德区华侨中学近年来高度重视学校新育工作的发展。吴剑平校长接受记者采访时表示，大力支持心育工作，可以更好地培养学生的积极心理品质。

2019年佛山市中小学“心理健康教育月”心理健康教育课教学研讨活动举办时间为3-4月份。