中小学生“缺觉”影响身心发育 专家建议睡前少看电子产品

成年人尤其是老年人是被睡眠问题困扰的主要群体，但近年来越来越多的青少年也出现“睡不好”等情况，影响身心发育。专家提示，手机、平板电脑会发出短波蓝光，影响入睡时间和睡眠质量，建议家长培养孩子睡前少看电子产品的好习惯。

3月21日是“世界睡眠日”。成年人尤其是老年人是被睡眠问题困扰的主要群体，但近年来越来越多的青少年也出现“睡不好”等情况，影响身心发育。专家提示，手机、平板电脑会发出短波蓝光，影响入睡时间和睡眠质量，建议家长培养孩子睡前少看电子产品的好习惯。

中国睡眠研究会近期发布对6万余名儿童青少年进行的线上调查显示，约62.9%的受访者每天睡眠不足8小时。据中小学生在线辅导平台“作业帮”数据，周一至周四晚上11点后，仍有8.64%的中小学生忙于作业。

“我在门诊一上午看的病人中总有几位是中小学生，而且近年来人数越来越多。”中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林说，睡眠问题会让孩子更容易出现肥胖、学习成绩下降、神经衰弱或抑郁等问题，甚至有的孩子因为失眠无法上学。

合肥市第四人民医院睡眠障碍科主任朱道民介绍，睡眠障碍可分为“睡不着”“睡不醒”和“睡不好”三大类。对儿童青少年来说，“睡不好”最常见，包括梦行症、梦语、梦惊、儿童睡眠呼吸暂停等。“睡不好”的两大诱因是昼夜节律失调和睡眠时间减少，而造成后者的主要原因是电子产品的普及和学业压力。

很多人生活中有这样的感受：睡觉前想玩一会儿手机，但是越看越睡不着。专家说，由于一些电子产品会发出短波蓝光，抑制具有调节昼夜节律作用的“褪黑素”分泌，让身体以为还是“白天”，保持清醒、警觉。睡前看手机、平板电脑等不仅会推迟入睡的时间，还可能影响睡眠整体质量，不利于恢复脑力和精力。

合肥市第四人民医院儿童青少年心理科主任钟慧建议，家长可以和孩子约定在睡眠前一小时内不使用电子产品，平时也要严格限制孩子使用电子产品的时间。家长自身要在孩子面前减少电子产品使用，尤其是少玩游戏，为孩子起到好的表率作用。