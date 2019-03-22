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广东2019年普通高校春季分类考试招生征集志愿22日开始

2019-03-22 08:50 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣）22日，记者从广东省教育考试院获悉，2019年普通高校春季分类考试招生录取工作进展顺利，大部分院校已完成招生计划。但由于考生志愿填报不均衡，部分院校的部分专业未能完成招生计划，尚有部分已达到最低控制分数线的考生未被录取。省招生办公室将启动二次录取，征集志愿时间从3月22日12:00开始，23日16:00截止。

　　据了解，高职院校依学考成绩录取征集志愿资格线：文科类100分，理科类100分，体育类文化科总分100分、体育术科160分，音乐类文化科总分100分、音乐术科140分，美术类文化科总分100分、美术术科140分。高职院校招收中等职业学校毕业生（“3+证书”类）征集志愿资格线：高职院校招收中等职业学校毕业生（“3+证书”专科中职生）文化科总分为85分，高职院校招收退役士兵考生（“3+证书”专科退役士兵）、内地西藏新疆班考生（“3+证书”专科西藏新疆班）文化科总分均为80分。

　　凡参加了2019年1月普通高中学业水平的语文、数学、英语考试，成绩达到征集志愿资格线，且文科类、理科类考生的3门普通高中学业水平考试科目均达到D级及以上等级；体育类、音乐类、美术类考生的3门普通高中学业水平考试科目至少有2门学科成绩达到D级及以上等级，均可参加“依学考成绩录取”征集志愿填报；参加了2019年“3+证书”统一考试，成绩达到征集志愿资格线，并获得相关专业技能课程证书的考生可参加“3+证书”专科批次征集志愿填报。

　　3月22日12:00起，考生可通过省教育考试院官微小程序查询录取结果。省教育考试院也将通过号码106906708或106905708向已录取考生在高考志愿填报系统绑定的手机号码推送录取结果。经查实未被录取且符合本次征集志愿条件的考生可登录“广东省普通高考管理系统考生端” （http://www.ecogd.edu.cn/pgks)进行填报志愿。省教育考试院于3月22日12:00－23日16:00开放“广东省普通高考管理系统考生端”，考生需在规定的时间内填报志愿，逾时一律不再受理。已经被高校录取的考生，不得申请填报征集志愿。

　　符合征集志愿条件的考生可采用自行上网填报或到地级市、县（市、区）招生考试机构指定报名点集中填报两种方式。

　　广东省教育考试院提醒，填报征集志愿时，高职院校依学考成绩录取和“3+证书”专科中职生考生可填报A、B、C、D、E、F六所院校志愿，每所院校最多可填报6个专业志愿和1个是否服从专业调剂选项;“3+证书”专科退役士兵考生可填报A、B、C三所院校志愿，每所院校最多可填报6个专业志愿和1个是否服从专业调剂选项；“3+证书”专科西藏新疆班考生可填报1所院校志愿，每所院校可填报1个专业志愿。依学考成绩录取的考生按文科类、理科类、体育类、音乐类、美术类专业填报征集志愿。考生在规定的时间内（3月22日12:00-3月23日16:00）登录“广东省普通高考管理系统考生端”，录入院校代码与专业代码，并在网上确认志愿前，认真校对所填报的院校及专业志愿。考生在提交所填报的志愿后，志愿填报系统将进行数据逻辑校验，如果出现红色的警告字符，所有志愿将无法提交，请考生仔细核对院校代码与专业代码后进行修改，直至正确为止。修改正确后，考生进行网上志愿确认。考生通过手机短信验证码方式进行网上志愿确认，不设现场签名确认环节。网上确认时，须点击“志愿确认”按钮获取短信验证码，并输入收到的验证码（发送到已绑定的手机）后进行网上志愿确认。在规定的志愿填报时间截止后的2小时内（3月23日16:00-18:00），考生志愿信息不可修改，但仍可以获取短信验证码完成志愿确认。考生未在规定时间内进行网上志愿确认的，其志愿无效。在规定的志愿填报时间内（3月22日12:00至23日16:00），考生在未进行网上志愿确认前可多次修改所填报的志愿；考生首次“确认志愿”后，如有需要可最多进行2次取消志愿确认，修改志愿并重新确认志愿的机会。当考生确定不再进行志愿修改时，必须在规定时间内（3月23日18:00前）进行网上志愿确认。取消志愿确认后重新修改的志愿必须再次进行网上确认，否则志愿无效。志愿填报期间，广东省教育考试院将使用106906708或106905708号码向符合征集志愿条件的考生发送提醒短信，请考生密切留意这两个号码发送的短信。考生须妥善保管考生号及登录密码，由于登录密码泄漏造成的志愿填报问题由考生自负。考生在点击“确认志愿”按钮前，必须认真核对所填报的院校及专业志愿。考生在网上填报的志愿，一经确认，任何人不得再进行更改。投档时，以考生网上确认的志愿数据为准。

　　据悉，此次征集志愿网上录取时间为3月24日，以考生网上填报的征集志愿信息为投档依据。对高职院校依学考成绩录取文、理科类实行两次投档。第一次投档在征集志愿资格线上，根据平行志愿投档原则，对依学考3门科目成绩均获得等级，且有1个C及以上的考生按分数排位从高到低依次检索，以1:1投档比例投档，由高校择优录取。第二次投档，在第一次投出考生档案录检结束后进行，根据平行志愿投档原则，对依学考3门科目成绩均获得等级，且有3个D及以上的考生按分数排位从高到低依次检索，以1:1投档比例投档，由高校择优录取。在第二次投出考生档案录检结束后，再按院校缺额专业情况，在征集志愿资格线上，根据平行志愿投档原则，按考生征集志愿以1:1投档比例对院校缺额专业进行补档（含服从专业）。对高职类“3+证书”专科中职生、退役士兵和高职院校依学考成绩录取体育类、音乐类、美术类实行一次投档。在征集志愿资格线上，根据平行志愿投档原则，按考生分数排位从高到低依次检索，以1:1投档比例投档，由高校择优录取。在投出考生档案录检结束后进行，再按院校缺额专业情况，在征集志愿资格线上，根据平行志愿投档原则，按考生征集志愿以1:1投档比例对院校缺额专业进行补档（含服从专业）。对“3+证书”专科西藏新疆班按照1:1的投档比例，按考生征集志愿顺序从高分到低分，一次性提供考生征集志愿电子档案供高校择优录取。征集志愿投档时，如院校投档线低于粤招〔2019〕2号文原公布的最低录取分数线，则该投档线为该校录取最低控制分数线。

编辑： 柯丹洁

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