在这一天，人们“竖蛋”、送春牛图，随着户外活动的增加，“踏青”的大幕渐渐拉开。

“天将小雨交春半，谁见枝头花历乱”，21日是二十四节气之一的春分，此时昼夜平分，随着气温升高，全国许多地方春光明媚、草长莺飞。在这一天，人们“竖蛋”、送春牛图，随着户外活动的增加，“踏青”的大幕渐渐拉开。

春分祭日 秋分祭月

春分古时又称“日中”、“日夜分”、“仲春之月”，并非传统节日，而是一个指示农业生产的重要节气，从它的别名中亦可见一斑。

春分时昼夜等长，其后阳光直射位置逐渐北移，逐渐昼长夜短。西汉董仲舒在《春秋繁露·阴阳出入上下》中提到：“春分者，阴阳相半也，故昼夜均而寒暑平。”

《明史·历一》则说：“分者，黄赤相交之点，太阳行至此，乃昼夜平分。由于与农事活动密切相关，民间还留下了“春分无雨划耕田”“春分有雨是丰年”的说法。

古代，春分时有相当隆重的祭日仪式。《礼记》记载：“祭日于坛。”按照孔颖达的注疏就是“谓春分也”。自周代起，此习俗历代沿袭。清朝潘荣陛的《帝京岁时纪胜》里还说：“春分祭日，秋分祭月，乃国之大典，士民不得擅祀。”

明、清两代，北京日坛成为皇帝在春分祭祀大明神(太阳)的地方。每逢甲、丙、戊、庚、壬年份，皇帝亲自祭祀，其余的年岁由官员代祭。

“竖蛋”“送春牛”习俗知多少？

在春分当日，民间虽然没有大规模的庆祝活动，但却流传下来一些颇有意味的习俗和小游戏。比如“竖蛋”，也称“立蛋”。

游戏的玩法简单易行：选择一个光滑匀称的新鲜鸡蛋，动作和缓地把它在桌面上竖起来，当掌握了一定技巧后，成功概率颇高。正所谓“春分到，蛋儿俏”。

“这是春分特有习俗。因为气候上昼夜平分，所以，只有此节气可以竖蛋分。”在接受中新网记者采访时，民俗学专家王娟解释，另外，蛋又跟春天万物生长繁衍有关，所以其他节气没有。”

春分其时，还有挨家挨户送春牛图的。过去，送图人大抵是一些民间善言唱者，送图时，还会说着有关春耕的吉祥话。言词虽属即景生情，但也押韵动听。俗称“说春”。

另外，有的地方，春分这一天农民会按习俗给自己放个假，煮上一些汤圆食用，然后再煮上不包“馅”的十来个汤圆，放在田边地头，美其名曰“粘雀子嘴”，防止它们破坏庄稼。

郊游放风筝……踏青活动开始

春分时的天气无疑很适宜出游。例如，这个时候是孩子们放风筝的好时机。郊外、公园……常能看到举着风筝或者抓着风筝线的游人，有时候大人也会参与其中。

风筝的类别花样百出：王字风筝、鲢鱼风筝……从个头来说，大的有两米高，小一些的也有二、三尺，还有专门供孩子们玩耍的小号风筝。

王娟说，进入春天是从立春开始的，而春分可以说是踏青行为的开始、清明的前奏，人们开始到郊外感受春天。

从古代习俗来看，民间花神的生日与春分十分接近。所以为了纪念花神，民间会举办“花朝节”，俗称花朝。趁着这个鲜花盛开的时候，选择举家出游赏花，别有一番趣味。

那些有关春分的小知识

有时，春分会和其他节日的时间点发生重合，比如往年曾与“二月二”巧遇。在专家看来，这主要是由于历法导致，闰年比较容易出现这种情况。

此外，在中亚、西亚的一些国家，春分日则是新年的开始，会有一些比较重要的习俗。在中国民间，意味着正式踏入春季，人们的户外活动增加。

现在，在中国传统的二十四节气中，除了清明节作为节日固定下来以外，其余的都没有特别大范围的庆祝活动。

民间习俗在漫长的演进过程中，既有发展，也有调整。民俗学专家萧放对记者表示，春分习俗的重要意义主要表现在当天昼夜平分，古人会在这天校对度量衡器具，以取公平之意。