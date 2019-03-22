课业减负先从书包减重开始

新学期开学后，孩子们投入到紧张的学习生活中。一部分家长发现孩子的书包似乎越来越重了。

新学期开学后，孩子们投入到紧张的学习生活中。一部分家长发现孩子的书包似乎越来越重了。

北京市朝阳区小学一年级学生晓晓的妈妈为女儿准备了“布料特别薄”的书包。她告诉记者：“本来要准备拉杆箱，但是学校不允许用，只好用这种‘布兜子’。孩子的课本练习册太多，每天数十本课本资料放在书包里，实在太重了，减负能不能从孩子书包的重量减起？”

在刚刚结束的全国两会上，教育部部长陈宝生表示，“减负再难也要减，不获全胜不收手”。在减负攻坚深入开展的今天，书包的重量也从一个侧面折射出减负的成果。

小学一年级，书包超6斤

3月12日下午3点半，北京市朝阳区日坛小学分校放学了。记者来到放学的孩子中间，随机找了两名一年级学生，为他们的书包称重。女孩唐糖（化名）和男孩夏磊（化名）用的都是普通双肩背包，在两侧口袋还放有保温杯。小唐的书包去皮后称重为2.11千克，小夏的书包去皮后2.09千克，质量大致相等，加上书包的自重，两人书包均超过了3公斤。

中小学生书包重，并不是一个新鲜话题。早在2007年，四川成都等一些地方就出台过“书包限重令”，对书包过重的中小学校长，要采取问责等行政处罚。有研究表明，书包的重量不宜超过孩子体重的十分之一，否则会引起脊柱侧弯等一系列生长发育问题。

为什么书包重的问题经年得不到解决？小学一年级学生为什么会超过6斤重？记者打开小唐的书包，一探究竟。

唐糖的书包内部，用一个个透明文件袋分隔得秩序井然，每个文件袋中是一门课目要带的所有东西。唐糖妈妈说：“语文要带拼音本、描红本、听写本等；数学就更多了，有课课练、作业本、口算本、各种卷子；英语也有练习册。所以每个科目都不是单独的课本，而是一整个系列，这样无形中书包就重了起来。”

北京市海淀区初三学生家长刘诗凡（化名）也向记者反映了书包变重这个问题，她的观察是：“现在的教科书和我们当年上学时相比，变成了16开本，封面用纸也上升了一个档次，书包当然会重起来。”为此，记者拿唐糖的语文、英语课本分别称重，其中，语文课本重0.31千克，英语课本重0.17千克，都是16开本印刷，就记者的感受来说，并不太重。

那么，课本是否“逐年增重”？人民教育出版社宣传中心主任吴海涛认为，这种现象并不存在。

吴海涛表示，“书本逐年增重，应该是一种错觉”。“2000年之前，80后、90后读小学的时代，课本是32开的小开本。2000年左右，随着新课改的推进，课本变成了16开的大开本。但是，课本要遵循教学大纲的安排，不可能出现增加很多内容的现象。”吴海涛说。

“同时，教科书的页数多少有相关规定。而且从成本角度来说，由于国家对教科书的定价有上限，在纸张的利用上，基本上采用的都是胶印普通纸张，不可能用特别‘重’的纸张。教科书制作精美，印刷精良，是这些年我们为增进学生学习兴趣而做的努力，但书本变重的问题是不存在的。应该还是一些教辅资料的增加，加重了孩子的书包。”吴海涛说。

小书包里究竟多了什么

课本没有变重，每天科目有限，为什么孩子的书包却总是鼓鼓囊囊？唐糖的妈妈为记者解开了谜团，她认为，作业多，课辅资料多，是书包重的原因之一。

“孩子每天都有早读时间。早读的时候会读语文、数学、英语的任意一门课，但是不确定是哪一门课，这样，孩子就需要带上这三门的所有内容，即使他们当天并没有这门课程。”唐糖妈妈说。

在唐糖书包的文件袋里，最重的是数学课本、数学课课练、口算本、试卷，加起来共0.81千克。唐糖妈妈表示，当天如果有科学课，教具更重。“我家和小学就隔了条马路，总共不到200米，我每天都去接她，就是想要给她背书包。”唐糖妈妈无奈地说。

记者在采访中发现，对于孩子书包太重的现象，不少家长都有共识，这也是一些高年级孩子家长为他们换成拉杆箱书包的原因。

夏磊的奶奶对此也很困惑：“电视里天天说减负，为什么越减书包越重，越减作业越多呢？”

尽管刚上小学一年级，但是夏磊和唐糖完成每天的作业都需要一定的时间。“如果做得快，一个小时左右可以结束，如果有错题需要改正，就会更长一些。”小唐妈妈认为，作业多也是书包重的原因之一。

“学校自己印了很多作业和卷子，有些质量不好，黑白印刷的图非常考眼力。比如数学作业印上一辆公交车，有几个人上车，几个人下车，让孩子计算加减法。说实话，画面印刷得太模糊以至于我都数不出来。我想，学校能不能少出点这种书面作业？同时，练习册如果题目太多，能不能分成上下两册发给学生？这种简单的算数加减，印成试卷练习不但浪费时间，而且增加了学生的书包重量。”唐糖妈妈向记者抱怨道。

此前，教育部曾出台规定，要求小学三年级以下不能布置书面作业，但是一些学校对此“上有政策，下有对策”。“比如语文作业，就与考试挂钩，字词听写不好就得不到高分。这次期中考试，我们也知道孩子的大概排名。”唐糖妈妈说。

书包里哪些东西可以减去

“过重的作业负担一定要减下去，比如小学一、二年级的书面作业，一定不能留，这部分是需要精简的。”北京市回龙观第二小学班主任于慧告诉记者。

但于慧同样认为，书包重同孩子的习惯和“对照课表整理书包的能力不足”也有一定关系。“其实，有一些作业或练习册不需要背，比如语文课的配套书本有作文本、字帖、练习册。其中，练习册不需要背，因为是在课堂完成的。作文本和字帖有时也不需要。哪些需要背、哪些放在学校，学生需要对自己的书包进行整理。”

于慧认为，书包重在一定程度上也和课程的丰富有关。“比如劳技课，教具有剪刀、彩纸、橡皮泥等。美术课，需要带48色的彩笔，光这套笔就很重。体育课，有时需要带球拍、跳绳。音乐课、舞蹈课，则需要带衣服和鞋子。每天孩子们的课程很多，生活丰富多彩，但是，这样一来，一些学生没有做好统筹安排，干脆把课本练习册全都带着，如果再加上一节劳技、体育课的教具，书包自然就重了。”

于慧指导学生们准备专门的口袋放教具，有的可以放在学校的柜子中，不用背来背去。书包的这一部分重量，可以通过“收纳整理”适当减轻。

“学习是一个过程，学习、练习、复习，周而复始。从小学二、三年级开始，我就引导孩子们在书本上做批注、随笔，让他们有勾画的习惯，这样加深印象。作为老师，我们会引导孩子做好学习生活的规划，能放在学校里的课本书籍，就不让他们来回背。”于慧说。

一些家长也提出自己对“书包减重”的建议。刘诗凡曾在海外工作，她观察到不少国外孩子书包里“只有几张纸”。“因为教材可以回收，课本循环利用，这个经验咱们能不能借鉴呢？”

吴海涛表示，这个建议不太适应于“语数英等主课”。“一方面，我们必须要考虑成本，课本纸张大多是普通纸，同时语数英等课本孩子的利用率高，磨损程度也较高，循环利用的可行性不大。另一方面，由于课程改革的推进，以及一些新知识、新理论需要及时补充进教材，主要科目的内容可能会有一些变化，循环利用的意义也不大。”

但是，对于科学、美术、音乐等变动较小的科目，目前不少学校已经开始了试点循环课本。回龙观二小就是如此，每节课课前由任课教师将课本、教具发给学生，也在一定程度上缓解了书包重的问题。