公务员省考招录扎堆启动

分级分类招录的继续推进也是今年各省份省考的一大特点。

进入3月份，多省份密集启动了2019年公务员省考的招录工作。截至3月20日，已有19个省份发布公务员的招考公告，总招录规模超8万人。

观察各地公务员的省考招录，不少省份的招录人数较上年明显下降。此外，今年各地的公务员招录政策继续注重基层导向，一些省份通过采取放宽学历、年龄限制等措施，对基层艰苦边远地区给予政策倾斜。

19省份扎堆发公务员招考公告

——多数省份将同日进行笔试

今年3月以来，各地的公务员省考招录密集启动。记者统计，截至20日，共有19个省份密集发布了本省的公务员考试公告和职位表，这些省份包括：

天津、山西、吉林、黑龙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南、四川、贵州、云南、陕西、广西和宁夏。

相对于被称为“国考”的中央机关及其直属机构公务员招录，以各省份为单位组织的公务员招考也被成为“省考”。

观察各省份的考试时间，除了广东将省考时间定于4月13日外，其他18个省份将公务员招录的笔试时间定为4月20日，在考生中，这也被称为“公务员联考”。

在一些尚未公布省考公告的省份中，也有省份也将考试时间定于4月20日。例如，根据重庆人事考试中心发布的《2019年度重庆市人事考试工作计划》，该地也将于4月20日考试。

“统一时间，统一规划，有利于对编制进行整合规范，强化机构编制管理刚性约束，这也是近年来国家机构改革的要求。”华图教育公考辅导专家李曼卿分析，以往各省的考试时间不同，考生会报多个省份的考试，最后造成岗位无法正常完成招录的现象。

招录人数有何变化？

——19省份计划招录8万余人 较去年减少

各省份的计划招录人数是考生较为关心的一个问题。中新网记者统计，上述已经发布招考公告的19个省份，共计划招录8万余人。这其中，四川的省考公告正在陆续出炉，目前已知该省计划招录人数超过2000人。

上述这些省份中，广东计划招录规模超过10000人，而海南、宁夏两省计划招录的人数均在1000人以下。

值得关注的是，不少省份今年的招录规模，较上一年度有明显下降。

例如，在福建，与2018年计划招录3601人相比，今年该省的计划招录人数为2471人，减少了1000余个名额。

再如，2019年山东省计划面向社会公开招考公务员3047名。而在2018年，该省计划招录公务员和参照公务员法管理工作人员的人数为7309名，下降了一半多。

此外，湖南省今年该省计划招录公务员6522名，招录计划较去年减少3295名。根据《长沙晚报》的报道，该省调整的主要原因为参公事业单位暂停招考，原省地税系统因与国税合并，列入中央直属机构，2019年起不再在省考中招录。

对此，专家分析，今年省考招录人数下降，主要是国家机构改革背景下的各地编制调整。

“从目前的招录计划来看，部分省份较去年减少30%-50%左右，比如，伴随国、地税合并，曾经作为公务员招录大户的税务系统，在各地的招录人数出现下降。”李曼卿说。

今年省考有何特点？

——坚持基层导向 推进分级分类考录

近年来，无论是国考还是省考，公务员招录政策更为注重向基层倾斜的导向。从今年各地的公务员招录政策来看，多地加大政策倾斜，支持基层公务员招录。

例如，山东省提出，招考职位大力向基层倾斜，乡镇(街道)招考数量占全省招考总数的56%。同时，该省明确，拓宽基层干部成长空间，面向优秀城市社区(村)党组织书记、长期在乡镇(街道)工作人员定向招考，为乡镇机关选拔一批懂乡音、解乡情、亲乡邻的本土优秀人才。

再如，河南提出，为充实该省偏远贫困地区和基层一线机关工作力量，适当降低了基层公务员进入门槛、放宽了报考条件。这次县级以下机关招录人数占招录总人数的近八成，其中乡镇机关招录人数约占招录总人数的三分之一。

而在湖北，该省县乡机关共招录5342人，占全省总计划的93.88 %。此外，该省还降低基层招录门槛，艰苦边远地区县(市、区)可将学历放宽到高中、技工院校、中专，村(社区)干部的年龄最高放宽到45周岁。

分级分类招录的继续推进也是今年各省份省考的一大特点。

在江西，该省提出，对县级以上职位和乡镇机关职位实行分卷考试，以适应县级以上职位和乡镇机关职位对公务员岗位特点、能力素质的不同要求。

湖北同样提出，乡镇(街道)机关职位单独命制《申论》题本。面向村(社区)干部考录乡镇(街道)职位单独命制笔试、面试题本。

“今年，省考分级分类考录成为一个稳定的趋势。”李曼卿分析，针对乡镇和县级及以上职位分别命制公共科目试题，可以更好满足不同类别不同层级机关对人才的不同需求。