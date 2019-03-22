南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

公务员省考招录扎堆启动

2019-03-22 08:53 来源：中国新闻网 冷昊阳
字号减小 字号增大

　　进入3月份，多省份密集启动了2019年公务员省考的招录工作。截至3月20日，已有19个省份发布公务员的招考公告，总招录规模超8万人。

　　观察各地公务员的省考招录，不少省份的招录人数较上年明显下降。此外，今年各地的公务员招录政策继续注重基层导向，一些省份通过采取放宽学历、年龄限制等措施，对基层艰苦边远地区给予政策倾斜。

　　19省份扎堆发公务员招考公告

　　——多数省份将同日进行笔试

　　今年3月以来，各地的公务员省考招录密集启动。记者统计，截至20日，共有19个省份密集发布了本省的公务员考试公告和职位表，这些省份包括：

　　天津、山西、吉林、黑龙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南、四川、贵州、云南、陕西、广西和宁夏。

　　相对于被称为“国考”的中央机关及其直属机构公务员招录，以各省份为单位组织的公务员招考也被成为“省考”。

　　观察各省份的考试时间，除了广东将省考时间定于4月13日外，其他18个省份将公务员招录的笔试时间定为4月20日，在考生中，这也被称为“公务员联考”。

　　在一些尚未公布省考公告的省份中，也有省份也将考试时间定于4月20日。例如，根据重庆人事考试中心发布的《2019年度重庆市人事考试工作计划》，该地也将于4月20日考试。

　　“统一时间，统一规划，有利于对编制进行整合规范，强化机构编制管理刚性约束，这也是近年来国家机构改革的要求。”华图教育公考辅导专家李曼卿分析，以往各省的考试时间不同，考生会报多个省份的考试，最后造成岗位无法正常完成招录的现象。

　　招录人数有何变化？

　　——19省份计划招录8万余人 较去年减少

　　各省份的计划招录人数是考生较为关心的一个问题。中新网记者统计，上述已经发布招考公告的19个省份，共计划招录8万余人。这其中，四川的省考公告正在陆续出炉，目前已知该省计划招录人数超过2000人。

　　上述这些省份中，广东计划招录规模超过10000人，而海南、宁夏两省计划招录的人数均在1000人以下。

　　值得关注的是，不少省份今年的招录规模，较上一年度有明显下降。

　　例如，在福建，与2018年计划招录3601人相比，今年该省的计划招录人数为2471人，减少了1000余个名额。

　　再如，2019年山东省计划面向社会公开招考公务员3047名。而在2018年，该省计划招录公务员和参照公务员法管理工作人员的人数为7309名，下降了一半多。

　　此外，湖南省今年该省计划招录公务员6522名，招录计划较去年减少3295名。根据《长沙晚报》的报道，该省调整的主要原因为参公事业单位暂停招考，原省地税系统因与国税合并，列入中央直属机构，2019年起不再在省考中招录。

　　对此，专家分析，今年省考招录人数下降，主要是国家机构改革背景下的各地编制调整。

　　“从目前的招录计划来看，部分省份较去年减少30%-50%左右，比如，伴随国、地税合并，曾经作为公务员招录大户的税务系统，在各地的招录人数出现下降。”李曼卿说。

　　今年省考有何特点？

　　——坚持基层导向 推进分级分类考录

　　近年来，无论是国考还是省考，公务员招录政策更为注重向基层倾斜的导向。从今年各地的公务员招录政策来看，多地加大政策倾斜，支持基层公务员招录。

　　例如，山东省提出，招考职位大力向基层倾斜，乡镇(街道)招考数量占全省招考总数的56%。同时，该省明确，拓宽基层干部成长空间，面向优秀城市社区(村)党组织书记、长期在乡镇(街道)工作人员定向招考，为乡镇机关选拔一批懂乡音、解乡情、亲乡邻的本土优秀人才。

　　再如，河南提出，为充实该省偏远贫困地区和基层一线机关工作力量，适当降低了基层公务员进入门槛、放宽了报考条件。这次县级以下机关招录人数占招录总人数的近八成，其中乡镇机关招录人数约占招录总人数的三分之一。

　　而在湖北，该省县乡机关共招录5342人，占全省总计划的93.88 %。此外，该省还降低基层招录门槛，艰苦边远地区县(市、区)可将学历放宽到高中、技工院校、中专，村(社区)干部的年龄最高放宽到45周岁。

　　分级分类招录的继续推进也是今年各省份省考的一大特点。

　　在江西，该省提出，对县级以上职位和乡镇机关职位实行分卷考试，以适应县级以上职位和乡镇机关职位对公务员岗位特点、能力素质的不同要求。

　　湖北同样提出，乡镇(街道)机关职位单独命制《申论》题本。面向村(社区)干部考录乡镇(街道)职位单独命制笔试、面试题本。

　　“今年，省考分级分类考录成为一个稳定的趋势。”李曼卿分析，针对乡镇和县级及以上职位分别命制公共科目试题，可以更好满足不同类别不同层级机关对人才的不同需求。

编辑： 柯丹洁

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第05期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235