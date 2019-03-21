两项新闻传播类国家社科基金重大项目在暨南大学开题

2018年度国家社科基金重大项目“人工智能时代的新闻伦理与法规”、“中国共产党新闻宣传工作史料收集、整理与数据库建设（1949-1966）”开题论证会在暨南大学举行。

3月16—17日，2018年度国家社科基金重大项目“人工智能时代的新闻伦理与法规”、“中国共产党新闻宣传工作史料收集、整理与数据库建设（1949-1966）”开题论证会在暨南大学举行。

暨南大学党委书记、新闻与传播学院教授林如鹏，中国社会科学院新闻与传播研究所原所长孙旭培教授，国务院新闻传播学科评议组成员、中国新闻史学会会长、清华大学新闻与传播学院常务副院长陈昌凤教授，国务院学位委员会新闻传播学科评议组成员、华中科技大学信息与传播学院教授张昆，中国传媒大学新闻学院院长、《现代传播》主编、教育部长江学者特聘教授隋岩，中国人民大学新闻学院教授、《国际新闻界》副主编、教育部长江学者杨保军，复旦大学新闻学院教授、《新闻大学》副主编、教育部青年长江学者、博士生导师朱春阳，中山大学传播与设计学院院长、教育部青年长江学者张志安教授，南昌大学新闻与传播学院院长陈信凌教授，广东外语外贸大学新闻与传播学院教授杨魁等担任开题论证会专家。来自全国多所院校新闻传播、历史学、法学、计算机、心理学等领域的学者及课题组全体成员五十多人参加了会议。以此为契机，暨南大学新闻与传播学院还举行了以“智媒时代新闻传播理论创新：挑战与趋势”为主题的第七届南方传媒学术论坛。论坛研讨专家陈昌凤、张昆、隋岩、杨保军、陈信凌、朱春阳，中国传媒大学政治与法律学院副院长王四新，华中师范大学历史系教授、教育部长江学者朱英，华东政法大学人文学院院长范玉吉，暨大新闻与传播学院副院长、教育部青年长江学者刘涛教授等学者围绕智能时代信息传播的互动创新、新闻改革、马克思主义新闻观研究、新闻理论与规律等方面，进行了深入的研讨。

国家社会科学基金重大项目“中国共产党新闻宣传工作史料收集、整理与数据库建设（1949-1966）”首席专家赵建国教授、国家社会科学基金重大项目“人工智能时代的新闻伦理与法规”首席专家林爱珺教授分别从课题的总体思路、问题缘起、研究价值、研究对象、主要研究内容、课题研究重难点等方面对课题设计情况进行了汇报。两个重大项目子课题负责人分别就子课题研究的具体思路、研究问题、研究方法、预期成果等内容向专家组进行了报告。

专家组充分肯定了这两项课题研究的重大价值和前沿意义、研究的问题和思路、课题组的跨学科特色以及前期所做的研究基础，并就如何进一步聚焦研究的核心概念和问题提出了宝贵意见和建议。专家们认为，《中国共产党新闻宣传工作史料收集、整理与数据库建设（1949-1966）》这一课题意义重大，视野宏阔，思路新颖，用新史学、新史料的方法具有创新性，子课题布局合理；《人工智能时代的新闻伦理与法规》这一课题不仅具有重要的现实意义与理论价值，且本身具有前瞻性与前沿性，课题设计打开了新闻伦理与法规研究的边界，引入了跨学科研究的视野，研究方法新颖。

专家们认为，两个课题组前期做了大量细致深入而又卓有成效的工作，团队包括来自新闻与传播学、历史学、法学、伦理学、计算机科学等跨学科背景的学者和业界的精英，前期研究成果已经奠定了较好的基础，研究走在了时代和学术的前沿。专家们从不同角度对课题设计中存在的问题进行了点评，提出了进一步聚焦问题、细化研究方案、改进与提高研究水平等方面的建议和意见。

赵建国、林爱珺以及子课题负责人对专家们的意见和建议表示感谢，并回应部分专家的提问，表示将团结协作，严格按照全国社科规划办的要求，以高质量、高标准、高要求做好课题的研究工作，按时、按质完成项目申报书所规定的内容。

17日当天下午，林爱珺项目团队召开圆桌论坛，认真讨论、消化、吸收专家意见。课题组成员围绕“智能传播中的法律与伦理问题”、“智能传播的价值引领与传媒产业”两个主题展开充分研讨。南方报业传媒集团副总编辑曹轲博士、微信安全风控中心高级总监金璇女士等来自业界的专家，为圆桌论坛带来了媒体智能发展的前沿报告。林爱珺教授指导的挑战杯团队《人工智能时代新闻业态的变革与发展——基于对传媒机构的实地调研》汇报了项目计划。

【记者】卢益飞

【通讯员】张博

【来源】南方+观点频道