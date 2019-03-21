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艺术生高考文化课门槛提高 莫把艺考当“易”考

2019-03-21 07:25 来源：南方日报 杜玮淦
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　　随着高考艺术类考试的陆续收官，艺考生开始收拾心情，投入紧张的文化课备考阶段。

　　教育部在《关于做好2019年普通高等学校部分特殊类型招生基本要求》（下称《要求》）中提出了提高艺术生高考文化课门槛，逐步采取使用省级统考成绩等多项举措，保证高考艺考的公平公正。

　　笔者调查发现，在广东，高校艺考文化课分数呈现逐年递增的趋势，此前社会上认为“艺考=易考”的刻板印象正在被打破。有高校教师表示，艺术内涵文化，新时期的艺术高等教育要朝着学生全面发展、适应时代发展的方向不断推进各项工作取得新进展。

　　多校文化课分数线提高

　　多年来，社会上对艺考有一种看法，认为艺考生是在“走捷径”，其中文化课门槛低最受关注。

　　为此，教育部在《要求》中明确规定：艺术生高考文化课录取控制分数线将分别不低于当地高考二本线的70%或75%。有专家表示，这一规定明确传达出艺术教育将大幅提升文化基础门槛的导向。

　　笔者从广东多个高校招生办了解到，近年来，无论从教育部的政策导向还是学校的录取情况来看，逐步提高考生文化成绩要求已成为一个明确的方向和趋势。

　　星海音乐学院音乐学专业2009年文化课最低录取分数为230分，2017年已升至295分；舞蹈学专业录取分数也从2009年的185分逐步提高到2017年的240分。

　　广州美术学院美术学（美术史）专业“统考+校考”省内最低文化分2016年为404分，2017年上升到424分，2018年略降为417分，总体保持上升趋势。

　　在省外高校，文化课分数要求提高的情况也较为普遍。如中央戏剧学院表演专业2012年的文化课分数线为284分，2018年该专业北京文科录取线达340分，云南文科录取线达379分；导演系戏剧影视导演专业2012年的文化课控制线为425分，2018年该专业海南录取分数线为文科524分、理科482分。2019年该校包括导演系在内的3个系8个方向的文化课成绩，要求达到所在省份一本线的75%至85%，较以往有明显提升。上海戏剧学院表演类专业的文化课分数线也是逐年提高，戏剧学、艺术学管理文化课成绩要达到普通一本类分数线。

　　岭南师范学院党委副书记黄达海介绍，虽然去年我省艺术类本科批次文化课成绩省控最低分数线降低，但该校艺术类专业文化课成绩录取分数仍有较大提高，文化课高分考生人数占比稳步提高，最高分比本科批普通类省控线高出42分。

　　艺考报考依旧火爆

　　“今年学校减少了省内外的校考设点数，但是报考依旧可以用火爆来形容。”广东海洋大学招生办招生科科长林忠新说，好在学校对此早有预案，根据网络报名的情况及时对考场和考官进行调配，使得校考可以顺利进行。

　　星海音乐学院招生办主任刘文娟介绍，近年来，报考星海音乐学院的人数呈逐年递增的趋势，今年该校实现了全国10118人、15092人次（不含报考音乐教育专业的广东省考生）的报名量，创历年新高。其中，声乐歌剧系等部分专业录取率仅为3.2%，接近“百里挑一”。

　　从全国来看，今年的艺考，中戏、上戏、北影、中传等艺术类院校报名人数均创新高。其中，北影的报名人数达到5.9万人次，比2018年超出近1.4万人次；中戏报考人数6.7万多人次，比去年增长1.6万多人次；中传有近5万考生10万人次报名参加初试，创报考人数之最。

　　教育部在《要求》中明确，艺术类专业校考原则上在学校所在地组织，确有必要在异地设立考点的，须经考点所在地省级招生考试机构同意，且校外考点数量最多不得超过5个。而且，根据《要求》，省级统考已涵盖的专业，高校一般应直接使用统考成绩作为考生的专业考试成绩。高校美术学类和设计学类专业不再组织校考。这就意味着，高校逐步取消单独招生，改用省级统考成绩成为一大趋势。

　　受此情况波及，今年高考美术类考试出现艺术类院校指定报考APP程序因大量考生同时登录而出现崩溃，导致部分考生无法及时报考的情况。广州美术学院也采用该报考APP，由于及时沟通引导考生分批登录报考而未受影响。广州美术学院招生办负责人介绍，该校今年全国报考总人数为5.3万人次，相比去年增加了20%。招生计划方面，广美申报的普通本科招生计划为1377人（具体以上级主管部门下达的为准），相比去年增加了12%。

　　艺术生培养要适应时代需求

　　“考完术科后一部分同学干脆在培训机构上文化课，另一部分回到原来高中上课的也没闲着，像我就找了5个科目的家教补习。”近日，刚刚参加完2019年高考美术术科考试的考生余锐楷说，在他看来，文化课考试是艺考生难以跨越但是又不得不跨越的一座“高山”，身边越来越多的“学霸”艺考生让他倍感压力。

　　“文化和艺术不分家，不读书的艺术创作之路走不久。希望大家不要形成一种刻板印象，不要认为美术设计专业学科的学生就是文化课差的学生。”广州美术学院教授齐喆说，文化课在艺术教育初期阶段的作用不太明显，但从职业发展的长远考虑来看，文化素质的积淀会对一个艺术生的发展高度起到决定性的作用。他认为，艺术家必然要在历史、民俗、文化、文学等方面进行专题研究和深入探讨，这样才可能创作出真正属于这个时代的精品大作。

　　今年，广州美术学院将“美术类”专业考试分成“造型类”和“设计类”组织，进一步优化生源结构，适应学科发展、专业设置及人才培养需求。

　　把住了考生的“入口关”，艺术生的文化培养也越来越引起高校的重视。林忠新认为，如果文化课门槛设置过低，招收的学生对知识的接受程度参差不齐，会造成高校教师难以按照统一的标准进行授课，不利于教学活动的正常开展。

　　“艺考生文化分数提高是势不可挡的，考生要全面发展，努力提高自身的文化素养，艺术不是逃避文化知识，而是为了更好地提升自己。”黄达海说。

编辑： 柯丹洁

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