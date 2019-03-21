南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

我省春季高考追加近万个招生指标

2019-03-21 07:26 来源：南方日报 马立敏
字号减小 字号增大

　　今年，广东首次实施春季分类考试招生录取，高职院校招生规模进一步扩大。3月19日，记者从省教育考试院了解到，为响应国家“高职扩招百万”的号召，今年我省春季分类招生专门追加计划近万个，实际招生计划18.8万人，录取时间为3月16日至27日。依学考成绩录取投档线正式公布，其中文科最高投档线为257分，理科最高投档线为248分。

　　17日，“3＋证书”本科录取结束，4所院校共录取226人。18日，普通高中生依学考成绩录取和“3＋证书”中职生专科录取开始投档，分别投出约11.8万、4.1万多人。

　　省教育考试院相关负责人介绍，今年我省继续深化普通高考改革，在春季分类考试招生录取工作中推出多项新举措，进一步扩大高职院校招生规模。如明确每所高职院校春季招生计划不低于总计划65%；将“3＋证书”录取工作提前至春季；中职升本科招生计划比去年增加30%；依学考成绩录取首次增加体育类、音乐类、美术类招生。

　　今年，我省高职院校普通高中生依学考成绩录取和“3＋证书”中职生专科继续实行平行志愿的投档录取方式，一个平行志愿组6个院校志愿，每所院校最多可填报6个专业志愿、1个是否服从专业调剂选项。

　　按此办法，考生志愿的满足率和满意度进一步提高。如，依学考成绩录取文、理科共投出约11.8万人，占原计划数的94.8%；“3＋证书”中职生专科投出4.1万多人，占原计划数的91.4%。

　　从投档情况看，地处发达城市且办学基础较好的高职院校专业受到考生“追捧”。依据学考成绩录取文、理科和“3＋证书”中职生专科一次性满档的学校分别有61所、43所、45所，其中一些学校的投档分数线相对较高。如深圳职业技术学院依学考录取文、理科和“3＋证书”中职生专科投档线分别为257分、248分、262分，广州番禺职业技术学院分别为253分、240分、315分，深圳信息职业技术学院分别为251分、237分、203分。

　　生源不平衡问题依然存在。省教育考试院相关负责人介绍，一些地处相对边远和欠发达地区的学校，特别是收费较高的民办高职院校的生源仍不太理想，尚有部分缺额。

　　录取结束后，如高职院校未完成招生计划，省招生办将组织进行征集志愿录取。根据日程安排，3月22日，省招生办将向社会公布缺额计划；3月22日至23日，考生可填报征集志愿；3月23日下午开始征集志愿录取。

编辑： 柯丹洁

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第05期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235