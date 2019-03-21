粤部分中小学已建陪餐制度

校园食品安全问题引发社会广泛关注。近日，教育部、国家市场监管总局、国家卫健委联合发布《学校食品安全与营养健康管理规定》，明确中小学幼儿园应建立集中用餐陪餐制度，从4月1日开始执行。

校园食品安全问题引发社会广泛关注。近日，教育部、国家市场监管总局、国家卫健委联合发布《学校食品安全与营养健康管理规定》，明确中小学幼儿园应建立集中用餐陪餐制度，从4月1日开始执行。

记者在采访中发现，目前，师生同餐已成为广东许多学校“标配”。定期开放校园食堂，接受家长和社会监督，建立负责人陪餐制度，校长及时发现、解决用餐问题……广东中小学积极通过透明公开的方式，让学生“吃得安心”。有老师建议，将食品安全、饮食文化、健康的饮食习惯等内容纳入学生课程体系，畅通家校沟通渠道，共同营造安全的校内外食品安全环境，让学生“吃得饱、吃得好”。

落实校长负责制▶▷

学校负责人陪餐听取学生意见

中午时分，广州市执信中学校长何勇在食堂和学生一起就餐，听到学生反映很喜欢套餐配菜中的西兰花，便马上向厨房反映增加分量。他介绍，学校负责人陪同学生就餐的规定，在一两年前就开始执行，“在陪餐中听取学生意见，及时解决师生用餐中存在的问题”。

“我们学校一直实行师生同餐制度。”广州市第六十五中学校长袁成说，学校超过90%的学生是寄宿生，经常在学校用餐。学校相关负责人在陪餐时，会就食品味道、安全等情况和学生交流，并做好陪餐记录，及时发现和解决相关问题。“饭菜好不好吃、卫不卫生、分量足不足等问题，学生都会和我们交流。”

自省教育厅3月15日发布《关于再次开展校园食品安全全面自查的紧急通知》以来，各地教育主管部门纷纷落实开展学校食品安全自查与风险隐患排查工作，及时发现和解决学生用餐中存在的问题。

广州市第六十五中学的学生对食堂工作有一定的“话事权”。每个月，该校会定期召开学生代表会，就食堂的食品供应情况、安全情况等征求学生的意见。若学生对食堂的满意度低于90分，学校会对食堂员工进行职业教育，并扣除相应奖金。

“学生不仅要吃得饱，更要吃得好。”袁成说，学校严格对标《学校食品安全与营养健康管理规定》等要求，在食堂、小卖部禁售高盐、高糖及高脂食品，已要求食堂停售糖醋排骨、炸鸡翼等，让学生吃得更健康、更放心。

“我们学校食堂管理有详细的分工。”广东实验中学附属天河学校总务处副主任谭翀懿介绍，总务处负责对学校食堂全面监管，重点在食料定点采购、食品加工操作规范、严格卫生管理、留样管理、公示管理等方面。食堂食品安全管理员、校医室、学生食堂志愿者、教学处、家长代表共同参与食堂管理。此外，学校将安全教育、饮食卫生纳入烹调课和健康教育课程，引导学生养成良好的饮食习惯。

韶关市第十四中学教师黄晓莹表示，走读学校一般没有食堂。但学校通过主题班会提醒学生，不要到外面的流动摊档进食。同时她建议，将饮食安全、文化、礼仪都纳入教育体系中。

“看得见”的监督▶▷

举办家长开放日接受社会监督

“校园食品安全问题关乎学生和家庭，必须高度重视。”广州市黄埔中黄外国语小学校长李赋说，家长是该校食品安全监督工作的重要力量。该校家委会设置了伙食管理部，成员包括了不少对食品安全、医学等有所研究的家长。为了让家长更放心，学校食堂的食材品牌由家委会讨论决定，不可随意更改，从食材来源上更好地保障学生食品安全。

“对于食品加工情况，家长也可以随时监督。”李赋说，家委会成员和义工家长可凭证随时到学校就餐，了解饭菜口味等情况。在穿上相应服装后，也可到后厨查看食品加工情况。

广州市铁一中学则特别设立了食品监督委员会，每年通过招标来确定优质供应商，确保食材质量过硬。在操作上，食物加工区精准分类，杜绝食材被交叉污染，并对成品严格留样48小时。此外，食堂内还设置了可燃气体报警装置、监控摄像头及报警装置等。

食品安全无小事。3月14日，广州市教育局发布《广州市加强2019年春季学校食品安全工作的通知》，要求学校建立集中用餐信息公开制度，组织师生、家长代表参与食品安全与营养健康的管理和监督。3月16日，全国校园食品安全工作电视电话会议明确，2019年要完成三项“硬任务”：全年校园食物中毒事故控制在万分之二以内，并比2018年有所下降；学校食堂推行“明厨亮灶”的比例要达到70%，让群众随时可以进行“看得见”的监督。

广州市执信中学初一年级家长李少林是一名医生，学校食堂食材是否新鲜、安全、营养是她最为关注的内容，“孩子刚上初一时，每天放学回来，我最先问的就是吃得怎么样。欣慰的是，孩子说很喜欢。”

近日，执信中学专门就校园食品安全举行开放日活动，李少林当即报了名，她和数十位家长一起共同参观了食堂和后厨，“亲自到后厨参观，发现食材、配料管理规范，厨房分工明确、整洁明亮，我们更放心了。”