广东高校组团助力汕尾招才引才

广东省高等学校毕业生就业指导中心与我省21所高校招生就业工作部门负责人员召开了主题为“引导和鼓励毕业生到基层就业创业”的经验交流座谈会。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）为助推粤东西北地区振兴发展，探索粤港澳大湾区人才合理流动和粤东西北地区均衡发展的体制机制，助力汕尾进一步提升人才队伍建设质量、站在更高发展起点投身粤港澳大湾区建设。近日，广东省高等学校毕业生就业指导中心与我省21所高校招生就业工作部门负责人员一行共38人，在省教育厅副巡视员邱克楠率领下，应邀与汕尾市委市政府和汕尾市委组织部在汕尾开展了招才引才对接洽谈活动，深入考察了汕尾的人文环境、未来城市规划以及工业园区等，并召开了主题为“引导和鼓励毕业生到基层就业创业”的经验交流座谈会。

为解决汕尾市急需引进人才的问题，结合我省高校毕业生到基层工作的实际情况，省教育厅副巡视员邱克楠与汕尾市委市政府有关领导研究了举办高校毕业生汕尾市专场招聘会相关事宜。省教育厅拟与汕尾市委市政府联合举办面向高校毕业生的汕尾市专场招聘会，汕尾市将用实际行动继续加大人才引进力度，为前来应聘的高校毕业生提供大量优质的岗位，并为高校毕业生到汕尾应聘的食宿提供优惠等政策待遇。各相关高校则纷纷表示，积极配合汕尾市的招才引才计划，发动和组织本校毕业生到汕尾来参加招聘会，鼓励更多的毕业生到汕尾就业创业。

在汕尾市有关工作人员的陪同下，邱克楠一行考察了汕尾市的人文环境、未来城市规划以及工业园区。调研发现：一是汕尾市人文环境得天独厚。汕尾既是革命老区，又是近几年经济高速发展的旅游城市，发展后劲充足，十分适合毕业生来这里干事创业。二是汕尾市地理位置佳，城市未来几年规划发展前景大好。目前从汕尾到深圳，夏深铁路只要2小时车程，规划中将开通的广汕高铁，更是让从汕尾到广州的时间缩短为1小时内，打造1小时经济生活圈。三是汕尾市委市政府高度重视人才，大力实施人才强市政策和创新驱动发展战略。

邱克楠一行与汕尾市委市政府开展了经验交流研讨会。会上，大家观看了关于汕尾市的城市宣传片。蔡少华副市长就汕尾的基本情况和《急需紧缺人才导向目录》进行了详细介绍。各高校就业工作部门负责人就引导毕业生到基层工作进行了交流发言，并积极为汕尾的人才引进计划建言献策。

邱克楠对汕尾如何引进人才提了三点建议：一是汕尾既要“请进来”，又要“走出去”。汕尾要主动组织招聘会，也要多去参加高校的招聘活动。二是既要讲热情又要讲待遇。待遇有保障，才能留得住人。三是既要重硬件发展，又要重形象宣传。要进行针对性的宣传，让外界认识汕尾的新发展。

邱克楠对各高校也提了三点要求：一是把汕尾引进人才这项工作当作重要任务来抓。二是要把具体工作做细做扎实，要向学生做好宣传。三是要加强对类似活动的研究，把活动做成标志性的名片。