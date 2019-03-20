做幸福的科技追梦人，广州朝天小学科技节开幕

中国广州——新西兰奥克兰国际友城30周年交流活动暨2019年朝天小学科技节启动仪式在学校操场上隆重拉开帷幕。

3月18日上午，广州市越秀区朝天小学校园里彩旗飘扬，热闹非凡。中国广州——新西兰奥克兰国际友城30周年交流活动暨2019年朝天小学科技节启动仪式在学校操场上隆重拉开帷幕。在这天上午，在阶梯室为朝天小学的小朋友带来两场新奇有趣的厨房科学烹饪实验，让小朋友们通过趣味的烹饪参与活动，了解科学，朝天小学的学生们实实在在地过了一把科学瘾。

新西兰驻穗总领事梅瑞琪女士、广东科学馆张碧华副馆长、广州市教育局科研处邱国俊主任科员、越秀区教育局梁磊红副调研员、朝天小学孔虹校长、张绍泉书记、新西兰纳米女孩实验室联合创始人&CEO Joe David先生等出席了启动仪式，朝天小学广西以及清远连南的帮扶学校也慕名前来，享受科技的魅力，感受科技活动带给我们的快乐与幸福。

当浪漫美妙的玫瑰花邂逅极寒的液氮会发生怎样的故事呢？炫酷的冰山大爆发！朝天学子在专业老师的带领下见证了氮气的奇迹！在好奇中明白了深奥的科学原理，孩子们对科学的探索欲被强烈激发了起来，现场气氛热火朝天。

孔虹校长总结了近几年朝天学子在思辨创新上所取得的一系列成绩，并对未来朝小创新发展满怀期待，将继承百年朝天创新第一示范引领的特质，藉朝天小学今年155岁生日之际启动未来学校STEM科创活动，携手国际国内友人一起，以科技为媒，走向国际，走向未来！

另外，还有广东科学馆、广州市青少年科技中心、广州医科大学全国重点实验室、广州科学馆，以及四年5班焕彩中队共同提供的64个科技体验活动。

球幕电影引领孩子们进入奥妙的天体旅程，神奇的九连环难倒了不少同学，大象可以穿越鼠洞，人体接通电路却安然无恙，机器人也可以玩魔方……整个校园充满了浓烈的科学探究氛围。科技节为同学们奉上丰富多彩的科技盛宴，同时也为同学们提供一个展示自己的平台。