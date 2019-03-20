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2019高校自主招生陆续开始，这份攻略请查收！

2019-03-20 07:50 来源：南方网
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　　近日，高校陆续发布2019自主招生简章啦！哪些高校有自主招生资格？如何参加自主招生？自主招生流程是怎样的？

　　2019高校自主招生进程表

　　3月下旬：有关高校公布招生简章

　　4月中上旬：考生完成报名申请

　　4月底前：省市完成考生基本条件审核并公示通过审核名单

　　5月底前：高校完成考生其他条件审核并公示通过审核名单

　　6月7日-8日：考生参加全国统一高考

　　高考出分前：高校确定并公示资格名单

　　高考出分后：考生单独填报志愿，高校完成录取并公示

　　2019高校自主招生常见问题

　　1.什么是自主招生？哪些学生适合参加自主招生？

　　自主招生是我国高校考试招生制度的有机组成部分，是对现行统一高考招生录取的一种补充，主要选拔具有学科特长和创新潜质的优秀学生，也就是所谓的“偏才怪才”。

　　学生只要具有学科特长和创新潜质，就可以参加自主招生（需符合高考报名条件）。

　　2.哪些高校有自主招生资格？是否都面向全国招生？

　　2019年，全国共90所试点高校有自主招生资格，其中77所高校面向全国招生，北京工业大学、 黑龙江大学、上海大学等13所高校只在本省自主招生。目前，哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、武汉大学已发布招生简章，其他高校将陆续发布招生简章。

　　3.申请自主招生报名是否必须获得推荐？

　　推荐不是必须的。考生可自行向试点高校提出申请。另外，考生所在中学（单位）或原毕业中学、社会团体或专家个人等均可实名提供推荐材料并对其真实性负责。详情请阅读高校自主招生简章或咨询高校招办。

　　谨防“假”自主招生陷阱

　　随着全国普通高校自主招生的陆续进行，形形色色的招生诈骗案件也进入高发期。各位家长和考生一定要提高警惕，认准教育部阳光高考网https://gaokao.chsi.com.cn/，切莫轻信陌生人发来的短信或链接，宣称考生录取学校相关信息及非法中介诈骗活动等，避免财产遭受损失。

　　陷阱一

　　自主招生非自由招生

　　一些不法分子把自主招生渲染成“自由招生”，让家长误以为自主选拔录取就是学校说了算，可以利用这种方式录取分数较低的考生。还有一些不法分子以定向、委培之名，向考生和家长许诺可以降分录取，骗取定向培养费。

　　陷阱二

　　警惕“钓鱼网站”

　　一些不法分子伪造院校网页，设置报名入口，骗取考生登录填报，以此获取考生个人信息，进而实施精准诈骗。考生在报名注册时，要注意辨别报名网站真伪，以免上当受骗。

　　陷阱三

　　低分数高录取

　　一些不法分子利用广大考生和家长对录取程序的不了解，混淆网络教育、成人教育、自学考试助学辅导与自主招生的区别，声称只要交钱就可上大学，甚至上重点大学。因此，凡是存在违反国家规定的收费行为或者另行收取中介费、活动费的行为，考生要认真考虑，谨防上当受骗。

编辑： 柯丹洁

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