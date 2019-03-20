给学生心灵埋下真善美种子

习近平总书记的重要讲话在广东教育界引起强烈反响。

“用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人”“引导学生扣好人生第一粒扣子”“要不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性”……18日上午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在京主持召开学校思想政治理论课教师座谈会并发表重要讲话。

习近平总书记的重要讲话在广东教育界引起强烈反响。大家纷纷表示，在今后的全员全程全方位育人过程中，要按照总书记的重要指示要求，发挥教师的积极性、主动性、创造性，给学生心灵埋下真善美的种子，引导学生扣好人生第一粒扣子，努力培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

“思政课不仅影响青少年一生的成长，更关系到中华民族千秋伟业。”现场聆听了习近平总书记的重要讲话，全国教书育人楷模、广东水利电力职业技术学院马克思主义学院教授林冬妹备感振奋。

作为一名基层思政课教师，林冬妹认为，上好思政课，最根本的是要全面贯彻党的教育方针，解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题。她将结合新时代青少年的身心特点，利用信息化的教学手段和灵活多样的教学方式，做到与时俱进，实现全员全程全方位育人，引导学生把爱国情、强国志、报国行自觉融入坚持和发展中国特色社会主义事业、建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的奋斗之中，培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

“高校辅导员一定要加强学习，提高自己的理论水平，引导好大学生成长成才。”现场聆听了习近平总书记的重要讲话，广东技术师范大学辅导员陈小花深感使命如山。“在广东高校工作，辅导员要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装自己，坚持把立德树人作为根本任务，全力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。”

省委教育工委书记、省教育厅厅长景李虎表示，习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话，深刻指出了办好思政课的重大意义、方向目标、任务举措，是我们加强和改进思政课工作的根本遵循和指引。全省教育系统要迅速、认真组织传达学习习近平总书记重要讲话精神，把思想认识和行动统一到总书记重要讲话精神上来，始终坚持把思政课作为落实立德树人根本任务的关键课程，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，着力解决好制约思政课建设的突出问题，推动思政课建设内涵式发展，努力把思政课办得越来越好，培养一代又一代社会主义建设者和接班人。

现场聆听了习近平总书记的重要讲话，在思政领域工作近30年的中山大学马克思主义学院教授李辉表示，总书记对思政课教师提出了政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正的要求，非常切合实际，说到了一线思政教师的心坎上。他更坚定了作为思政教师的自信心和自豪感，责任感、使命感也更明确清晰。“思想政治理论课是落实立德树人根本任务的关键课程；思政课作用不可替代，思政课教师队伍责任重大；办好思想政治理论课关键在教师……总书记的重要讲话为我们指明了思政课未来发展的方向和着力点。”

“专门召开学校思想政治理论课教师座谈会，表明以习近平同志为核心的党中央对思想政治理论课课程建设、队伍建设的重视。”现场聆听了习近平总书记的重要讲话，教育部“长江学者”特聘教授、华南师范大学马克思主义学院院长陈金龙表示，学校思想政治理论课教师座谈会的召开，开启了学校思政课建设的新阶段，对于未来学校思政课建设具有重要指导意义。作为思政课教师，要深刻领会座谈会精神，把握习近平总书记提出的要求，深入研究教学规律，更新教学内容，改进教学方法，提升思政课教学质量，自觉做为学为人的表率，使思政课让学生真心喜爱、终生受益。