考研调剂系统3月20日开通，4大变化需牢记

考研调剂服务系统将于3月20日开通，需要注意哪些事项？网上调剂有哪些步骤？

近日，考研国家线公布！考研调剂服务系统将于3月20日开通，需要注意哪些事项？网上调剂有哪些步骤？一起来看看！

《2019年全国硕士研究生招生工作管理规定》（以下简称“规定”）对招生单位调剂办法作出了更为具体的规定：

《规定》要求，招生单位每次开放调剂系统持续时间不低于12个小时。考生需密切关注招生单位开放调剂系统的时间，如有计划余额信息发布，及时填报调剂志愿。

《规定》指出，教育部公布考生进入复试的初试成绩基本要求（国家线）后，考生可通过“研招网”调剂服务系统了解招生单位的调剂办法、计划余额信息。

《规定》还要求，对申请同一招生单位同一专业、初试科目完全相同的调剂考生，招生单位应当按考生初试成绩择优遴选进入复试的考生名单。不得简单以考生提交调剂志愿的时间先后顺序等非学业水平标准作为遴选依据。

《规定》还明确，从2019年开始，研招复试期间需要用到初试准考证。提醒大家提前去找之前保存的准考证，以备复试使用。研招网已于3月1日至4月30日再次开通考生准考证下载。

此外，考生还需要关注按照往年调剂服务系统的规定，考生调剂志愿锁定时间由招生单位自主设定，最长不超过36小时。

一般来说，网上调剂服务系统开通后前4小时访问用户较多，考虑到调剂开放时间不低于12个小时，建议大家错开高峰报名。

4大步骤“搞定”网上调剂

1.查询计划余额信息

考生需认真阅读各招生单位在其院校信息栏目里及其它途径公布的调剂办法，打开研招网（http://yz.chsi.com.cn/）首页后，用学信网账号登录调剂系统后，查询各招生单位的专业计划余额信息，特别要留意招生单位的调剂申请条件。

注意：千万保管好学信网账号和密码！！！

2.填报调剂志愿

考生在计划余额信息列表中，选择相应的招生单位和专业研究方向，点击申请填报调剂志愿，可一次填报三个平行调剂志愿，每个调剂志愿提交后即由招生单位锁定，锁定时间由各招生单位自主设定，最长不超过36小时。

3.参加复试

考生如果收到招生单位发送的复试通知，须在招生单位规定的时间内回复是否同意参加复试。复试没有通过的考生仍可继续填报其他调剂志愿。

4.等待录取通知

考生接到招生单位发送的待录取通知后，须在招生单位规定时间内登录调剂系统确认，否则招生单位可取消待录取通知。确认信息无误，接受待录取通知之后，就可以安心等待录取通知书啦！

提醒：每个复试通知考生只有一次机会接受或拒绝，请慎重选择。已被待录取考生不能操作复试通知。考生只能接受一个调剂志愿的待录取，一旦接受待录取通知，表示调剂完成，将不能再填报调剂志愿、接受复试或待录取通知，请慎重选择是否接受待录取通知！