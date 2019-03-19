阳山部署校园欺凌专项治理行动工作

会议解读了阳山县开展校园欺凌专项治理行动实施方案，同时对校园欺凌专项治理行动工作作部署。副县长林怡强调：要在抓校园欺凌专项治理行动工作的同时，将未成年人思想道德教育和法制教育工作抓深、抓细、抓实。

3月18日，阳山召开中小学开展校园欺凌专项治理行动工作会议。会议解读了阳山县开展校园欺凌专项治理行动实施方案，同时对校园欺凌专项治理行动工作作部署。副县长林怡强调：要在抓校园欺凌专项治理行动工作的同时，将未成年人思想道德教育和法制教育工作抓深、抓细、抓实。

从落实工作责任、开展专题教育等四方面着手，加强预防校园欺凌体系建设

会上，教育局局长唐长远就校园欺凌专项治理行动工作作部署。他强调：务必高度认识，切实负起责任担当。各相关部门、各中小学校一定要保持高度的党性觉悟和政治意识，高度重视，绝不可有丝毫懈怠，务必抓牢、抓实。

同时，务必工作落地，加强工作举措。教育部门、各学校要从“落实工作责任、开展专题教育、做好预防工作、加强协调配合四方面着手，切实加强预防校园欺凌体系建设。确保责任落实到位、宣传教育到位、督查防控到位、家校合力到位，最大限度地遏制校园欺凌的发生。

此外，务必标本兼治，提高教育工作实效。要强化安全意识、杜绝安全隐患、配齐必备安全要件、建齐健全健康档案、强化养成教育，全面加强网络舆情监测分析。唐长远强调，“各地各校要进一步增强政治担当，将维护学校安全稳定作为一项政治任务抓紧抓实。竭心尽力，全力以赴，把学校安全稳定各项工作做细、做实、做好。”

加强领导，严格考核，推动阳山县未成年人思想道德建设和法制建设上台阶

就如何做好阳山县未成年人思想道德教育和法制教育，林怡强调，要在抓校园欺凌专项治理行动工作的同时，将未成年人思想道德教育和法制教育工作抓深、抓细、抓实。她强调：要提高认识，高度重视未成年人思想道德建设和法治建设的重要性。各级各有关部门要进一步认清未成年人思想道德建设的重大现实意义和深远历史意义，高度重视未成年人思想道德建设和法治建设。

与此同时，必须切实解决未成年人思想道德建设的重点、弱点和盲点问题。真正把未成年人思想道德建设和法制建设抓深、抓细、抓实，不断提高阳山县未成年人的思想道德水平和法制意识。要做到坚持智育、德育两手抓、两手硬。要充分突出德育教育在学校教育中的首要地位，把爱国主义教育、革命传统教育、中华传统美德教育和民主法制教育与智力教育有机结合起来，确保思想道德教育的时间、分量和质量。同时要坚持全方位培养学生；要坚持教书育人。

此外，要加强领导，严格考核，推动阳山县未成年人思想道德建设和法制建设上台阶。教育部门和学校一把手要切实担负起未成年人教育工作第一责任人的职责，不断深化对新情况、新问题的研究和认识，定期召开专门会议，通报工作开展情况，对未成年人思想道德建设工作作出全面部署和安排。同时要加强考核，奖优罚劣，不断激发学校加强和改进未成年人思想道德建设工作的活力，以确保各项思想道德建设工作任务的全面落实。

各校多方式开展预防校园欺凌专题教育活动

据了解，县教育局于3月11日召开全县中小学校预防校园欺凌工作专题会议，部署开展本学期预防校园欺凌工作。会后，各中小学校认真贯彻落实会议精神，相继开展各项预防校园欺凌活动。

其中，岭背中心小学开展了“拒绝校园欺凌，构建和谐校园”安全教育活动，陆杜平校长向广大学生讲述校园欺凌的表现、危害和学校的治理措施。犁头小学开展了预防校园欺凌专项教育活动，由钱卫国校长在国旗下作“预防校园欺凌”专题讲座，随后各班还召开了“预防校园欺凌”主题班会，同时通过家长微信群、QQ群发动家长积极参与筑牢“预防校园欺凌”这道安全防线。杨梅学校邀请镇派出所干警和镇司法所干部进入校园，先是前往学生宿舍和教室进行管制刀具清查，接着开展预防校园欺凌的专题讲座，最后由各班召开“拒绝校园欺凌，共建和谐校园”主题班会。

县教育局表示，通过开展预防校园欺凌专题教育，排查了校园欺凌隐患，营造了抵制校园欺凌的氛围，巩固了全县中小学校的预防校园欺凌工作水平，提高了广大青少年学生的遵纪守法和自我保护意识，为构建安全、和谐的校园提供了有力保障。