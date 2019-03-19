我省2019年普通高校春季分类考试招生开始投档录取

18日，记者从广东省教育院获悉，普通高中生依学考成绩录取和“3+证书”中职生专科录取开始投档，分别投出11.8万、4.1万多人。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣）18日，记者从广东省教育院获悉，普通高中生依学考成绩录取和“3+证书”中职生专科录取开始投档，分别投出11.8万、4.1万多人。据了解，原招生总计划为17.8万人，为响应国家“高职扩招百万”的号召，专门追加计划近万个，实际招生计划18.8万人。17日，“3+证书”本科录取结束，4所院校共录取226人。

考生志愿的满足率和满意度进一步提高

今年，广东省高职院校普通高中生依学考成绩录取和“3+证书”中职生专科继续实行平行志愿的投档录取方式，一个平行志愿组6个院校志愿，每所院校最多可填报6个专业志愿、1个是否服从专业调剂选项。比如，依学考成绩录取文、理科共投出11.7万多人，占原计划数的94.8%；“3+证书”中职生专科投出4.1万多人，占原计划数的91.4%。

地处发达城市且办学基础较好的高职院校专业受到考生“追捧”

从投档情况看，依据学考成绩录取文、理科和“3+证书”中职生专科一次性满档的学校分别有61所、43所、45所，其中一些学校的投档分数线相对较高。如深圳职业技术学院依学考录取文、理科和“3+证书”中职生专科投档线分别为257分、248分、262分，广州番禺职业技术学院分别为253分、240分、315分，深圳信息职业技术学院分别为251分、237分、203分。

生源不平衡问题依然存在

一些地处相对边远和欠发达地区的学校，特别是收费较高的民办高职院校的生源仍不太理想，尚有部分缺额。据了解，录取结束后，如高职院校未完成招生计划，省招生办将组织进行征集志愿录取。根据日程安排，3月22日，省招生办将向社会公布缺额计划；3月22-23日，考生填报征集志愿；3月23日下午开始征集志愿录取。

据悉，今年广东省继续深化普通高考改革，认真落实国家“形成分类考试、综合评价、多元录取的招生模式，使分类考试招生成为高职院校招生录取主渠道”的要求，首次实施春季分类考试招生录取，并推出多项新举措，进一步扩大高职院校招生规模。一是明确每所高职院校春季招生计划不低于总计划65%；二是将“3+证书”录取工作提前至春季；三是中职升本科招生计划比去年增加30%；四是依学考成绩录取首次增加体育类、音乐类、美术类招生。