考研决胜期，聊聊导师们究竟喜欢招什么样的学生

考研国家线日前已经公布，三月下旬各大高校的复试即将展开，想必大家此时此刻正日夜伏案疾书，生怕落下重要的知识点，或正忙着从各处去搜罗导师们可能会问到的一些问题。今天我们就来简单唠唠导师们在面试时更愿意招什么样的学生，助你“按图索骥”。

考研国家线日前已经公布，三月下旬各大高校的复试即将展开，想必大家此时此刻正日夜伏案疾书，生怕落下重要的知识点，或正忙着从各处去搜罗导师们可能会问到的一些问题。今天我们就来简单唠唠导师们在面试时更愿意招什么样的学生，助你“按图索骥”。

1.勤于思考，逻辑思维、归纳能力强

勤于思考的学生是非常受导师们喜欢的。越来越多在学术方面有建树的大家们在谈到人才培养的时候都在强调批判性思维和独立思考能力，导师们自然也不例外，不希望自己的学生只会“嗯嗯”而不会讲“为什么”“我认为”。所以复习的时候各位也要注意结合时事以及学界关注的热点问题多做思考。

此外，导师们也偏爱逻辑思维、归纳能力强的学生，大家在回答问题的时候一定要有逻辑，最好言简意赅地表达出自己的观点。这样的学生，导师在申报项目、课题的时候，也会将你视为一个得力助手。

2.有一定的科研能力或学术追求

本科期间曾进入课题组做过相关研究或刊发过学术论文的同学在面试的时候通常会很加分，毕竟本科阶段主动做科研的学生占比很小，导师从一定程度上可以认为这类学生是非常有上进心的，具有一定的学术追求且具备一些做科研的基本能力。在自我介绍时，大家如果在哪个方向已经进行过专门的研究，不妨着重介绍下。

3.跨专业背景强 英语好也是加分项

有的导师还会非常欢迎具有强大的跨专业背景的学生加入到自己的队伍当中，以新闻专业为例，如果有导师正在研究的课题关于虚拟现实技术的网络传播，那么这位导师一定会想要具有计算机、软件专业背景的学生。所以跨专业考研的学生也不必过分担心自己会被淘汰，但是你必须要去思考的一个问题是，之前的专业与报考专业有哪些交叉性，之前专业对报考专业的学习有何助力，复试时，这类问题一定是避免不了的，还是早做准备比较好。

同时，英语好的学生通常也比较受导师的青睐，导师们在撰写论文、进行学术交流时往往需要查阅大量英文文献，撰写英文版的论文，这时候如果有英语好的学生能够在一旁进行辅助，导师们一定是非常乐意的。

4.积极主动 能沉得下心做事

每个导师一定希望自己的学生是聪明的，但绝顶聪明的学生毕竟不多见，所以积极主动、能沉得下心做事是导师们对学生的普遍要求，能不能保质保量按时完成自己安排的学习任务或其他工作这点很重要。凡事还需要让导师在后面一直push的学生一定是让导师生气的那种，真正优秀的人是可以反过来push导师，与导师合力去做更多的事情。

如果你在大学阶段经常泡在图书馆里看专业课或其他类型的书籍，并且还喜欢记读书笔记、读后感，那么这些积累便是你“征服”导师们的一个重要方法。

5.态度第一

每个人的优势各不相同，导师的喜好也有所不同，所以优势是一个相对的问题，但态度好不好则是一个绝对的问题，诚实、谦虚一定是面试时的必需品。如果在哪方面没有达到相对了解的程度千万不要过分夸大或自吹。小编曾了解到这样一个案例，有学生在面试时曾强调自己会说俄语，很不巧的是，面试官中正好其中一名导师很熟悉俄语，于是便让这位学生翻译几句话，结果就露怯了，所以最好还是不要干这种搬起石头来砸自己脚的事。