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2019中国国际教育巡回展（广州站）将于本月30日举办

2019-03-18 17:34 来源：南方网
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南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/刘红艳 谭宜燕）3月18日，2019 (第24届) 中国国际教育巡回展（下称“教育展”）（广州站）信息发布会在广东外语外贸大学举办。教育部留学服务中心国际合作处副处长韩三军、广东省教育厅交流合作处副处长周国平、广东外语外贸大学国际学院院长梁学宏、英国总领事馆文化教育处教育推广经理卢志坚等嘉宾出席了发布会。

记者在会上获悉，2019年3月23日至31日，中国（教育部）留学服务中心（以下简称“中心”）将在北京、武汉、上海、广州和深圳五个城市举办教育展。本届展览广州站将于3月30日（10:00-16:30）在广州花园酒店举办，届时将有来自澳大利亚、加拿大、英国、美国等国家和地区的近50所院校和机构参展。

教育部留学服务中心国际合作处副处长韩三军

教育部留学服务中心国际合作处副处长韩三军介绍到，本届教育展倡导“平安留学”理念，五个城市的教育展现场都将举行“平安留学”行前培训系列活动，邀请相关专家介绍留学政策、领事保护、人身安全、跨文化交流、留学适应力测评等方面的知识和技能，增强出国留学人员的安全意识。教育展还将邀请部分国家驻华使（领）馆在展会现场举办专题讲座，为观众系统讲解海外院校申请、签证政策，以及留学过程中可能遇到的各种问题，并为留学人员提供留学人员人事档案存放、国（境）外学历学位认证、留学回国派遣落户、就业创业等方面政策咨询服务。

此外由英国文化教育协会(British Council) 携手28所英国院校组成的英国展团将作为本次教育展最大的国家展团之一，全面展示英国教育体系为学生提供的多元化的学习选择。

广东外语外贸大学国际学院院长梁学宏

广东外语外贸大学国际学院目前与英国、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等5个国家的21所大学开展出国留学培训项目。广东外语外贸大学国际学院院长梁学宏表示，国际学院将与中心一起本着服务学生、服务社会，共同推进留学培训项目高质量、规范化发展，推进教育国际化进程的原则和宗旨，在优化项目结构、规范培训课程体系、提升办学质量和服务水平等方面进一步密切合作，共同提高留学培训基地的办学水平，为提升广东省和我国的教育国际化水平贡献力量。

 

中国国际教育巡回展自1999年首次举办以来，先后在国内20多个城市成功举办了23届，共有来自56个国家和地区的2400多所院校和教育机构参展，观众累计约145万人。

编辑： 唐巧燕

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