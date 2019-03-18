广外成人高等教育2019年录取新生5006人

3月17日上午，广东外语外贸大学成人高等教育2019级新生开学典礼在该校云山会堂举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/蒋小平）3月17日上午，广东外语外贸大学（下称“广外”）成人高等教育2019级新生开学典礼在该校云山会堂举行。广外继续教育（公开）学院院长邱伟年、党委书记邵兵等学院领导及各教学点负责人与来自广州、佛山等地的800多名2019级新生及教师代表参加了典礼。

开学典礼现场

广外继续教育（公开）学院院长邱伟年在致辞中对2019级新同学的到来表示欢迎和祝贺，并向新生们提出了几点希望和要求：

第一，希望你们勤奋学习，做学习的主人。作为成人教育的学生，要通过学习熟练地掌握各种实用技能，将学习与实践相结合。

第二，希望你们积极上进，求实创新。要脚踏实地、勇于拼搏、敢于创新，打破常规，开拓进取，真正成为顺应时代发展的创新人才。

第三，希望你们崇尚文明，团结互助。继续教育学院的学生来自五湖四海，大家唯有以诚待人，以信交人，以宽容人，以仁惠人，才能和谐共处。

第四，希望你们处理好工学矛盾。合理地处理好工作、学习、生活的关系，充分利用课堂时间、各种学习资源，为自己的未来多一份谋划和努力，不断进取追求卓越。

成人高等教育是国家建立学习型社会和终身教育，提高国民素质，增强综合国力的学历教育体系。邱伟年表示，广外始终发挥“学历+外语专业技能+国际视野”优势，致力培养外语能力强，专业能力强，思想素质高，专业水平高的“两高两强”人才。

据介绍，2019年第一志愿报考广外成人高等教育的考生人数达到5877人，录取新生5006人，其中高升本166人，专升本科2180人，专科2660人，与去年同期相比新生增长35%，英语、商务英语、国际经济贸易等专业招生分数始终位列广东省前茅，录取人数及录取分数线均创历史新高。广外高等学历成人高等教育在广东省内设立校外教学点函授站20个，现有成人高等教育在读学生1万多名。今年广外面向社会共招生44个专业，其中2个专业初次招生。2019级共开设了23个专起本专业，10个高起本专业，7个高起专专业，重点专业为英语、商务英语、日语、国际贸易等专业。今年广外向教育部报备批准开设54个专业，其中专起本34个，高起本13个，高起专7个。

谈及成人高等教育未来发展，邱伟年指出，广外将稳步发展成人高等教育，进一步加强校外教学点的建设，合理优化站点布局；强化成人高等教育内涵建设，深化教学改革，以教学质量为核心，抓好教学管理，落实校外教学点教学管理管理环节；以市场需求为导向，优化专业结构，修订培养方案；通过制度建设、专业建设、规范管理、规模发展、提高办学质量等手段，提升成人高等教育的办学水平，建设具有广外特色的成人高等教育。