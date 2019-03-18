人物纪实：应用研究经验之谈“产学研合作路漫漫其修远兮”

华南软物质科学与技术高等研究院作为华南理工大学探索建设世界一流研究机构的试验区，坚持“国际化、高水平、创新型”发展定位，围绕软物质科学基础、软物质功能材料后续工程化和技术集成等领域开展前瞻性基础研究和技术创新，旨在建设世界一流的软物质科学与技术研究中心和人才培养基地。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/余锦婷) “改革创新科技研发和产业化应用机制”等科研创新的内容，以重要篇幅写入《政府工作报告》中，并将生物医药、新材料作为新兴产业创新研发的突破点。而新兴产业创新的关键是急需一批既能做基础科学研究，又能做应用开发的复合型高层次人才。华南软物质科学与技术高等研究院（以下简称“软物质研究院”）作为华南理工大学探索建设世界一流研究机构的试验区，坚持“国际化、高水平、创新型”发展定位，围绕软物质科学基础、软物质功能材料后续工程化和技术集成等领域开展前瞻性基础研究和技术创新，旨在建设世界一流的软物质科学与技术研究中心和人才培养基地。软物质研究院特聘研究员邱文丰教授，以他的科研和应用经历，探索我国产学研合作的路径和未来发展趋势。

加快推进科技成果转化支撑国家和地方创新体系建设

为认真做好“双一流”建设，近年来华南理工大学在人才培养和科学研究方面高度重视。同时，积极响应国家和广东省“产学研”创新发展政策，充分发挥高校人才智库作用，对接产业化推进科技成果转化工作。不仅与广州、珠海、佛山等地市政府合作建设各类创新研究技术中心，还与广汽集团、美的集团等企业签订战略合作协议，有力支撑国家和地方创新体系建设。

华南软物质科学与技术高等研究院于2016年5月成立，是华南理工大学作为探索建设世界一流研究机构的试验区。研究院瞄准世界科学与技术发展前沿，坚持顶天立地的发展战略，建设有生物和生命科学、杂化功能材料、特种性能高分子材料、新能源材料等多个科学研究平台，以推动国家和广东省在电子信息、光电产业、生物医药、能源化工、航空航天等领域的重大产业升级。

“北燕南迁”天时地利人和

邱文丰是软物质研究院里首先把科研成果推到工程化应用中的实践者之一。“基础研究比较容易出成果，应用研究在影响因子等考核方面比较吃亏，但我热衷应用研究，喜欢迎接挑战”邱文丰早先在中科院研究所做基础研究，长期从事有机光电功能材料的精细合成，直到36岁时不安分的他转向航空航天耐高温结构材料应用研究，开始材料应用研发之路。

“小时候我对机械工程感兴趣，自从有了一线的实践经验，年近40我才发现相比较基础研究我更热爱应用研究” 邱文丰表示。为了心底的爱好，为了更好的对接民用研究，邱文丰在不惑之年选择了新的挑战，告别中科院研究所来到软物质研究院做民用新材料研究和产业对接。对于这样的选择邱文丰说：“广东民营经济发达、重视研发创新，产学研合作起步早、效率高，所以我选择了广东；而软物质研究院正在搭建多元化的人才架构并坚持“两条腿走路”，并重基础科学问题研究和应用工程化工作，这样的框架更有利于解决应用研究与产业对接中间环节脱节的问题，所以我选择了软物质研究院”。

各司其职的团队作战方能解决产学研合作顽结

邱文丰深刻体会从基础研究转向民用研究并非简单，“举个简单的例子，实验室里玻璃瓶的小反应到产业设备系统里的大反应，物料转移都会是个难题；从反应瓶到大型反应釜，要经过系列的逐级放大、小试、中试，工业级原材料纯度、反应釜搅拌、物料的传质、传热等问题都要一个个去解决”，实验室工艺和产业对接有大量复杂的问题需要解决，产业化思维要贯彻于研发过程始终，在实验室设计实验之初就得考虑到产业工艺对接的可行性。

“中国已跨过工业初级及中级积累阶段，技术革新门槛变高了，目前要在完整的上下游产业链上做一些技术调整，复杂度越来越高。研发成本的制约、技术设备的更新、一线的生产效率等现实因素都影响着产学研合作的难度及成功率。” 邱文丰认为，产学研合作中技术、人员、资金、市场四大要素缺一不可，即便研发的新材料产品批量制备成功，还仅仅只是解决技术环节的问题，打个比喻“将产学研合作过程的技术成熟度分为9级，发表成果论文处于2级、3级，通过模拟应用环境实验验证达到了4级；进一步的批量放大、中试生产、批次稳定、应用验证等为5级、6级，这是至关重要的关键技术孵化环节，研发周期较长，并且4-6级的技术孵化阶段还不具备市场效益，技术成熟度6级之后和产业化对接就相对比较容易了；大批量生产、市场应用/货架产品阶段为7-9级技术成熟度。高校科研机构解决的一般是4级之前的问题，企业关注的是6级开始的产品化及市场化问题，中间还横着一条鸿沟，需要科研人员及企业双方都在往中间努力。”

由于技术状态3级之后的科研工作难以发表文章，中国的新材料相关企业还缺乏原创性技术创新研发的愿望及能力，技术孵化困难成为阻碍高校、科研院所成果难以转化的重要原因。而在美国已形成完善的技术孵化体系，各个技术状态的知识成果都能有其市场价值，各种技术状态的成果都能有专业公司进行对接，专业人员各司其职，市场优化配置资源高效，整体的技术创新之路比较通畅。所以，中国产学研合作的道路还任重道远。

应用研究需转变思路 先调研后行动

邱文丰长期从事聚合物陶瓷前驱体及高性能复合材料树脂基体的设计、合成、工程化制备及应用研究，开展聚合物陶瓷前驱体制备先进陶瓷材料、杂化功能材料的研究。迄今发表文章30多篇，曾主持和参与多项国防重大项目。

近年来，他将重心放在开拓发展聚合物陶瓷前驱体在电子陶瓷、多孔陶瓷、陶瓷涂层等方面的应用，包括对材料结构与性能调控的基础科学研究，以及以应用需求为导向的工程化放大生产的核心工艺研究。目前工作精力主要放在耐超高温有机无机杂化软物质复合材料的基础研究和民用新材料研究上，仍然开展一些航空航天材料方面的研究，如超高温非氧化物陶瓷及连续纤维增强陶瓷基复合材料的创新研发。

邱文丰表示，应用研究的思维要建立在企业需求调研之上，目前他已与美的等企业洽谈沟通产业技术革新需求，并以真实需求为前提开展研发工作。

科研理念：“专注”、“热情”、“迎接挑战”

“专注”、“热情”、“迎接挑战”是邱文丰作为科研工作者对自己的要求，同时以此来要求和激励学生。“仰望星空，脚踏实地”是他在迎新活动时送给新生的寄语，他始终相信科研工作，立志要高远，行事要踏实。作为教师，在培养学生独立科研的能力的同时，邱文丰也很重视让学生切实体验研发的乐趣。

“邱老师课题组的科研环境和氛围很不错，我现在主要从事一些应用性方面的研究，比以前学生时期做的基础研究会有一些新的挑战。在转变的过程中，邱老师给予了尽心尽力的指导。经过一段时间的磨合，我现在的应用研究也步入正轨了” 博士后曹艺说。

18级博士生李豪说：“我对耐高温材料方向很感兴趣，考虑到邱老师在聚合物陶瓷前驱体、高性能复合材料树脂基体的设计、工程化制备以及应用研究等方面都积累了丰富的经验，在航空航天耐高温和超高温复合材料的研制方面成绩很突出，便选择了加入他的团队进行学习深造。在日常的科研工作中邱老师十分注重引导我们对该研究领域的兴趣，以调动大家的积极性。他主张充分利用日常工作时间，提高工作效率。在研究课题遇到困境时，邱老师也总能给出一些让人豁然开朗的指导建议，是一位亦师亦友的好导师”。

邱文丰在科研之余爱好钻研摄影技术和古典音乐，“科研工作最怕钻死胡同，发展一些业余爱好，换个思维和角度，有时候会有意外的收获”，因此他也希望学生能发展业余爱好，多一些兴趣点。