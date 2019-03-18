家长学校如何保持旺盛生命力

有的家长离开了麻将桌，回到了书桌；有的家长告别了肥皂剧，捧起了书本；还有的家长不再埋怨指责孩子，开始耐心与孩子沟通……”在近日举行的全国规范化家长学校实践活动交流会上，广东省东莞市一位小学生的家长分享了参加家长学校学习后家长们的点滴变化。

“有的家长离开了麻将桌，回到了书桌；有的家长告别了肥皂剧，捧起了书本；还有的家长不再埋怨指责孩子，开始耐心与孩子沟通……”在近日举行的全国规范化家长学校实践活动交流会上，广东省东莞市一位小学生的家长分享了参加家长学校学习后家长们的点滴变化。

近年来，随着家庭教育重要性的日益凸显，许多中小学纷纷建立了旨在帮助家长提升育儿理念的家长学校。在实践中，有的家长学校颇受家长欢迎，有的则在运行过程中逐渐流于形式，家长参与意愿不高。家长学校的规范化建设能否成为提升家长学校生命力的有效途径？

学校不唱“独角戏”

“作为校长，我常常听到家长这样跟教师说：孩子交给您我们就放心了。这话既表达了家长对教师的信任，也暴露了家长没有正确认识自己的职责。”广东省珠海市香洲区第一小学校长张怀志认为，真正的教育从来不单单是学校的事情，家庭教育发于童蒙，启于稚幼，是孩子性格养成、品行端立的根基。

“家长学校就是学校教育的第三课堂，是家长学习培训的最好阵地。”四川省广汉市教育局副局长黄文健介绍，广汉市53所中小学实现了家长学校全覆盖，家长培训全免费，政府先后出台了20多个推进家长学校建设的指导性文件，解决了为什么要办、怎么办、如何保障等关键性问题。

“发展高质量的家庭教育离不开学校的参与。”四川省成都市龙泉驿区教育局关工委副主任余坦奎认为，学校在制定学校工作计划时，要把家长学校工作纳入总体安排，校长们要担负起家长学校规划、实施、发展责任。

教学要有针对性

不少家长学校在运行中遭遇了教学内容随意、教学过程缺乏互动性等问题，有的干脆以活动、讲座、家长会等直接代替家长学校的工作。

四川省眉山市鹏利小学教师李杰从事家教课堂的讲授已有几年的时间，他的经验是瞄准问题，有针对性地安排家教课堂主题，帮助家长解决在家庭教育中的实际困惑。

李杰班上曾有一个孩子进入逆反期，与家长常常顶嘴，不服父母管教，学习成绩也一落千丈。李杰专门开设了一堂主题为改善亲子关系的家教课，帮助家长了解逆反期孩子的特点，介绍预防孩子逆反的方法，最终成功地化解了家长与孩子之间的矛盾。

“三不五环课”“互动点评课”“亲子互动课”……在广汉市的家长学校，有别于传统的课堂教学，10余种形式各异的课堂成功激发了家长学习热情。“家长学校需要不断创新授课的形式，采用自主学习、互动交流、个别指导相结合的成人教育模式，提高家长学习效率。”黄文健表示。

广东省佛山市教育局局长商学兵认为，要针对家长知识基础和阅历经验不同、孩子个性差异较大的实际，在规范化教学的基础上，准确把握家长教育需求，根据不同需求，分层次、分类别、分阶段开展家庭教育工作，为家长送上贴心服务和指导。

发挥班主任主导作用

家长学校要保持生命力，谁来承担这个重任？不少专家表示，培养一支承担家长学校教学工作的专业队伍，班主任不能缺位。班主任拥有心理学、教育学知识和丰富的德育工作经验，最熟悉学生情况，最了解家长需求，应该在家长学校的教学工作中发挥主导作用。

“家长学校是成人教育，成人教育的特点是自主学习、多项互动，这对班主任老师提出了更高的要求。”在余坦奎看来，在家长学校，班主任不再是传统的施教者，而是一个组织者、引导者，鼓励家长针对自己家庭教育中发生的故事进行讨论，不断调动家长参与的积极性。

家庭教育的实际需求给家长学校专业队伍提出了更高要求，随之而来的是对教师培训、科学研究的迫切需求。

“当家长学校正式授课后，教师们不满足于只是完成授课，慢慢开始追求上课的质量和效果，逐步进行科学研究，在申报课题上以家长学校为选题，不断提高家长学校的教育教学水平。”张怀志认为，加强科学研究已成为提高教育科研和教学指导力度的迫切需求。