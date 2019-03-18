《政府工作报告》定了，2019教育这么干

《政府工作报告》共修改83处。其中在保障和改善民生方面，在教育部分补充了“加强乡村教师队伍建设”“依法支持民办教育发展”“支持中西部建设有特色、高水平大学”等表述。报告中关于教育具体是怎么说的？

新华社受权于16日全文播发李克强总理代表国务院在十三届全国人大二次会议上所作的《政府工作报告》（点击左下角“阅读原文”查看）。十三届全国人大二次会议3月15日表决通过了关于政府工作报告的决议，批准了这个报告。

《政府工作报告》共修改83处。其中在保障和改善民生方面，在教育部分补充了“加强乡村教师队伍建设”“依法支持民办教育发展”“支持中西部建设有特色、高水平大学”等表述。报告中关于教育具体是怎么说的？

在“继续创新和完善宏观调控，确保经济运行在合理区间”部分提出——多管齐下稳定和扩大就业

■ 扎实做好高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业工作，加强对城镇各类就业困难人员的就业帮扶。

■ 加快发展现代职业教育，既有利于缓解当前就业压力，也是解决高技能人才短缺的战略之举。

■ 改革完善高职院校考试招生办法，鼓励更多应届高中毕业生和退役军人、下岗职工、农民工等报考，今年大规模扩招100万人。

■ 扩大高职院校奖助学金覆盖面、提高补助标准，加快学历证书和职业技能等级证书互通衔接。

■ 改革高职院校办学体制，加强师资队伍建设，提高办学质量。

■ 引导一批普通本科高校转为应用型大学。

■ 中央财政大幅增加对高职院校的投入，地方财政也要加强支持。

■ 设立中等职业教育国家奖学金。

■ 支持企业和社会力量兴办职业教育，加快产教融合实训基地建设。

■ 我们要以现代职业教育的大改革大发展，加快培养国家发展急需的各类技术技能人才，让更多青年凭借一技之长实现人生价值，让三百六十行人才荟萃、繁星璀璨。

在“加快发展社会事业，更好保障和改善民生”部分提出——发展更加公平更有质量的教育

■ 深化教育教学改革。

■ 推进城乡义务教育一体化发展，加快改善乡村学校办学条件，加强乡村教师队伍建设，抓紧解决城镇学校“大班额”问题，保障进城务工人员随迁子女教育，发展“互联网+教育”，促进优质资源共享。

■ 多渠道扩大学前教育供给，无论是公办还是民办幼儿园，只要符合安全标准、收费合理、家长放心，政府都要支持。

■ 推进高中阶段教育普及，办好民族教育、特殊教育、继续教育，依法支持民办教育发展。

■ 持续抓好义务教育教师工资待遇落实。

■ 推进一流大学和一流学科建设，支持中西部建设有特色、高水平大学。

■ 今年财力虽然很紧张，国家财政性教育经费占国内生产总值比例继续保持在4%以上，中央财政教育支出安排超过1万亿元。我们要切实把宝贵的资金用好，努力办好人民满意的教育，托起明天的希望。

报告还在其他多个地方提到了与教育相关的内容——

在“打好精准脱贫攻坚战”部分提出：开展贫困地区控辍保学专项行动、明显降低辍学率，继续增加重点高校专项招收农村和贫困地区学生人数，用好教育这个阻断贫困代际传递的治本之策。

在“推动消费稳定增长”部分提出：要针对实施全面两孩政策后的新情况，加快发展多种形式的婴幼儿照护服务，支持社会力量兴办托育服务机构，加强儿童安全保障。

在“保障基本医疗卫生服务”部分提出：抓好传染病、地方病、青少年近视防治。

……

2018年工作回顾

■ 资助各类学校家庭困难学生近1亿人次

■ 大力推动义务教育教师工资待遇政策落实

■ 加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设

■ 促进高等教育内涵式发展