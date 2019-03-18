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新型师生关系的伦理向度与价值追求

2019-03-18 09:10 来源：光明日报
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　　教育共同体是师生在共同愿景与共识价值的团体情境中，通过有效交往而促进共同成长的学习组织。它是一个伦理实体，体现了集体教育原则与共生文化，反映了师生之间互尊、平等、交融、协作的主体间性关系。践履立德树人职责使命，就应充分优化并发挥其价值功能，推动构建师生教育共同体。

　　德性养成：认同、真诚、仁爱

　　在师生教育共同体中，师和生必须具备认同、真诚、仁爱的德性。这些主体的德性，即是共同体的交往之道。有道则气正，合道则心安。主体德性，要求有三：

　　首先是价值认同。这包括身份认同、思想认同、规则认同等。它要求主体之间要明大道、同信念，要以共同的需要与利益为基础，恪守共同的价值规范与交往法则，言行正当，举止恰当，确保主体交往的平等、公正、有效。

　　其次是态度真诚。教师主体在传道过程中，要让学生体会到言语发自肺腑、情感出自内心、知识来自实践；同时，学生主体应本着“知之为知之”的态度，予以真诚的回应，同时又要敢于大胆质疑，以适当的方式与老师进行有效沟通。

　　最后是内心仁爱。爱是教育的灵魂，没有爱就没有教育。习近平总书记指出：“好老师对学生的教育和引导应该是充满爱心和信任的，在严爱相济的前提下晓之以理、动之以情，让学生‘亲其师’、‘信其道’。好老师要用爱培育爱、激发爱、传播爱，通过真情、真心、真诚拉近同学生的距离，滋润学生的心田，使自己成为学生的好朋友和贴心人。”只有这样，师生才能在教育共同体中实现传播思想、传播知识、传播真理，塑造灵魂、塑造生命、塑造人的教育功能。

　　机制共建：共商、共治、共享

　　共建机制是师生教育共同体治理的载体，其本质是共商共治共享，其目的是要达到管理、服务与教书中的“三育人”以及全方位、全过程与全员的“三全”育人。为此：

　　一是要在学校事务管理中引入协商机制。充分尊重学生的正当权利，尤其是关涉学生切身利益的奖惩、资助等事务，要通过主体之间的协商机制，保障学生参与学校事务的民主管理，落实其知情权、参与权与监督权。

　　二是要在学生教育管理中完善服务体系。习近平总书记说：“思想政治工作从根本上说是做人的工作，必须围绕学生、关照学生、服务学生，不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养，让学生成为德才兼备、全面发展的人才。”为此，学生教育管理要抛却管治观念，树立服务意识，理顺部门之间的治理关系，站在学生的立场视角，深入了解学生的思想、心理与发展需求，把握学生成长成才规律，为学生提供优质服务，共同创建科学、人本、高效的服务体系。

　　三是要在教学中多运用“对话—辩论”的新方法。要超越传统教育模式中教育者与受教育者之间的层级差距，多采用平等对话、尊重差异、有序辩论、共同分享的教学方法，使教而有思，思而有新，致“学而不厌、诲人不倦”。在道德教育中，可以通过设计两难问题或多难问题，激发受教育者从不同角度进行思考，然后按照需要将受教育者进行分组，使每个参与者都能发表自己的看法，并运用逻辑推理与现有的道德知识进行辩论，最后将各种观点予以归纳分享，共同明晰道德观点，强化核心价值，提升道德判断能力、道德选择能力与价值塑造能力。

　　协同育人：关系、模式、环境

　　面对“被动接受沉默式”的传统师生关系，教育共同体倡导的是教育关系和谐、教学模式交互、全媒环境的育人，强调师生自由、自主的交往。为此：

　　第一要构建师生尊重、理解、宽容的和谐关系。和谐的师生关系胜过任何教育，和谐的师生关系源自于相互的尊重、理解与宽容。所以习近平总书记强调：“老师还要具有尊重学生、理解学生、宽容学生的品质。离开了尊重、理解、宽容同样谈不上教育。”于是，师生教育共同体就应置于这样一个公共话语空间：以尊重、理解、宽容为对话前提，以平等、真诚为交流方式，让学生真切感受到自身在教育成长中的主体地位与自主作用。

　　第二要构建师生灵魂对话的交互模式。马克思说：“教育绝非单纯的文化传递，教育之为教育，正是在于它是一种人格心灵的唤醒。”所以，在教育共同体中，教师和学生之间的心与心交流，既是思维碰撞与知识创新的过程，也是情感交融与道德实践的过程，更是灵魂对话与人格塑造的过程。通过这种交互式的碰撞、交融与对话，可以不断增进师生的理解、互信与互认，从而达到净化心灵、回归纯粹、提升境界、增长智慧、健全人格的教育功效。

　　第三要构建师生全媒体交往的育人环境。在当今互联网时代，全媒体发展迅猛，出现了全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体，这给师生教育关系发展带来了机遇与挑战。全媒体具有的多元性、开放性、共享性与平等性，加速了知识、信息、思想、观念的交锋、融合与分享，促进了师生交往方式与形式的变革。因此，师生教育共同体就要因势而变、顺势而为、乘势而上，要线下线上同步构建、精准引领、全面服务，通过点到点、点到面的价值传输、释疑解惑、心理疏导与人文关怀，营造全天候、全覆盖、全过程的师生交流语境情境环境。

　　由是观之，德性养成是教育共同体的伦理基础，机制共建是教育共同体的建构路径，协同育人是教育共同体的价值旨归，其“三位一体”，就构成了师生教育共同体的伦理要素结构，同时也彰显了新型师生教育关系的伦理向度与价值追求。

编辑： 柯丹洁

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