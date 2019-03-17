辛笛：让全民无障碍学钢琴，让钢琴成为终生伴侣

辛笛教授经过近20年探索，从中国钢琴爱好者的实际出发，从国民音乐大教育、素质教育、以人为本出发，创造了“辛笛应用钢琴教学法”。

3月13日，在广州珠江钢琴集团总部，辛笛音乐教育携手美国兰森音乐大师亚洲行和珠江艾茉森进行战略合作签约，共同推动中美音乐文化交流、践行中国文化自信、道路自信，致力应用钢琴教育走向世界。

中国钢琴琴童数量已达3000万，中国已然成为全球钢琴大国。现在，中国琴童钢琴学习方法仍然沿用前苏联和欧洲的传统钢琴教学法，传统教学法对于培养高层次钢琴演奏人才有其科学性，但是像朗朗、李云迪等中国琴童能够成为古典钢琴家的却是凤毛麟角，加上传统教学法对于初学的孩子而言，相对枯燥，能够坚持下来的比例是少之又少。

辛笛教授经过近20年探索，从中国钢琴爱好者的实际出发，从国民音乐大教育、素质教育、以人为本出发，创造了“辛笛应用钢琴教学法”，这也是首个以中国音乐教育家名字命名的钢琴教学法。趁这次辛笛音乐教育集团、兰森国际音乐教育集团、珠江艾茉森数码钢琴有限公司三方战略合作的签约机会，记者（以下简称记）专访了星海音乐学院音乐教育学院院长、”辛笛应用钢琴教学法“创始人辛笛教授（以下简称辛）。

辛笛应用钢琴教学法创始人、星海音乐学院音乐教育学院院长 辛笛教授

记：创办“辛笛应用钢琴教学法”的出发点是什么？要解决什么问题？

辛：我在音乐教育学院从事钢琴教学工作，经过长期调查研究与社会考察，发现传统精英钢琴教学法培养出来的学生，走向中小学工作岗位，不能用钢琴服务于教学、科研、创作，不能用钢琴上好一节音乐课，不能用钢琴组织课外活动。于是，我开始思考，音乐教育学院师范生只会弹奏奏鸣曲，不会即兴弹奏歌曲，是不能用钢琴服务于中小学音乐教学的根本原因。老百姓学习钢琴的情况更不容乐观，学弹钢琴既困难，又不懂得用钢琴服务于自己的生活。学习钢琴的目的和意义到底是什么呢？我对单一传统钢琴教学法产生了质疑，认为用同一种教学方法对待所有钢琴学习者的做法不科学，在国家提倡素质教育的形势下，我开始了应用钢琴教学法的命题与研究。提出了“先大教育后小教育、先大课后小课、先大众后精英、先感谢后理性、先应用后传统、先业余后专业、先兴趣快乐后技能训练、先成长后成功”八先八后”教育理念，走出一条适合不同年龄，不同需求学习钢琴的具有中国特色的新路，创造了“辛笛应用钢琴教学法”。我的教学法有兴趣学钢琴、快乐学钢琴、速成学钢琴、创造学钢琴四个教学特点，从根本上解决了学了钢琴不会应用的问题。

记：应用钢琴与传统钢琴教学法的最大不同在于哪里？

辛：应用钢琴教学法是结合实际、因材施教、学以致用的中国教学法，是大众钢琴教学法，是培养大多数钢琴爱好者基础钢琴知识的教学法；传统钢琴教学法是沿用外国的精英教学法，是培养少数精英的教学法，这是根本的区别。

现在大家都很关注音乐教育，提出许多教育理念和教学法。但是，由于缺乏内涵、教材和技术支撑，结果理念成为空谈，教学法不成体系，自生自灭，成不了气候。我20年专注一件事，做好一件事，根据“教学改革，教材先行”的原则，撰写了60余本“辛笛应用钢琴教学法”系列教程，有力支撑了”八先八后”的教育理念。

我认为：钢琴不仅仅是考古，钢琴需要创新；钢琴老师首先应该教学生用钢琴与现代人说话，再教学生用钢琴与古代人对话，好比现代人只会用古代文言文与人交流是不可行的一样，学习钢琴也是如此。只会弹奏莫扎特、贝多芬、巴赫等西方大师的作品，不会弹奏中国大众音乐作品肯定是不行的。钢琴教学内容一定不能脱离现实生活，不能脱离人民大众，否则会没有听众，没有交流，没有市场。音乐源于生活，一定要服务于生活。

应用钢琴教学法的宗旨是通过钢琴学习音乐，更加注重多学科的横向联系，教学形式丰富多彩，有弹唱，作曲、即兴、双钢琴、四手联弹、伴奏等。

用钢琴服务于讲台、舞台；用钢琴服务于科研、创作；用钢琴服务于教学、学习；用钢琴服务于百姓生活等都叫应用钢琴。能把钢琴作为终生伴侣，用所学钢琴知识服务于生活才是百姓学习钢琴的目的。

现在中国钢琴基础教育基本上违背了素质教育的原则。全国3000万钢琴学习者中，至少有2900万或以上都是学钢琴不会用钢琴，学一首忘一首，处在连一首完整曲子都不会弹奏的状态。我常问音乐教育学院毕业生：童子功考取大学的你们，经过4年专业学习，毕业了，还能演奏一首完整的曲子吗？同学们花几个月时间准备一场音乐会曲目，再过几个月，还能演奏那些曲目吗？他们的答案是否定的。3000万琴童学习钢琴，多少人有机会开音乐会？多少人能成为钢琴家？他们学习钢琴的目的又是什么呢？

“辛笛应用钢琴教学法”的系列教材涵盖面广，符合老中青少幼，适合3岁半到80多岁不同年龄、不同需求和不同兴趣的钢琴爱好者学习。教学法十二个模块包括：1、幼儿钢琴2、儿童钢琴3、成人钢琴4、钢琴基础5、钢琴弹奏、6、钢琴弹唱7、钢琴伴奏8、四手联弹9、钢琴移调10、钢琴作曲11、钢琴和声12、爵士钢琴。其中，速成教学可以让业余钢琴学生快速提高演奏水平，在最短的时间内弹奏出自己喜爱的歌曲；创造与即兴教学可以让专业钢琴学生快速提高钢琴即兴弹奏与伴奏应用能力，全面提高综合音乐素质，享受学钢琴带来的乐趣；亲子教程能让爸爸妈妈在5分钟内速成学钢琴，可以与孩子进行四手联弹。通过这种教学方式，可以加深亲情与营造家庭和谐氛围的作用。

传统钢琴教学法与应用钢琴教学法对比表

记：应用钢琴的学习方法会不会影响钢琴学习者以后学习传统钢琴？

辛：应用钢琴的学习方法不仅不会影响学习者以后学习传统钢琴，还会帮助钢琴学习者更好的学习传统钢琴，因为应用钢琴注重培养学生的综合音乐素质，注重培养学习兴趣和动手能力，学好应用钢琴完全具备可持续发展的能力，为学习传统钢琴打下坚实的基础。

记：应用钢琴教学强调创新，“辛笛应用钢琴教学法”是否会考虑涉足互联网音乐教育？

辛：对于互联网音乐教育，仁者见仁，智者见智，“辛笛应用钢琴教学法”目前对互联网音乐教育持谨慎态度。钢琴音乐教育不同于其他文化课程学习，是融技能与情感、感性与理性的教学，需要老师面对面授课来完成教学任务。很难想象孩子们每天面对屏幕学习弹奏钢琴的效果。手把手、面对面与互联网教学是完全不同的，但互联网教学有它的优势。“辛笛应用钢琴教学法“暂时未涉及互联网钢琴教育版块，以后逐渐摸索，逐步解决，力争实现线下线上两种教育相结合。

记：辛笛应用钢琴大赛已经连续举办了3届，目前开展情况如何，与普通钢琴大赛有何差异？

辛：辛笛应用钢琴大赛在全国有20多个分赛区，每年有数千名选手参赛，第一届总决赛在珠江钢琴集团举办，第二届在澳大利亚墨尔本，第三届在澳大利亚阿德莱德。大赛盛况空前，反响热烈，产生了轰动效益。每次大赛都做到了：家长满意、选手满意、组委会满意；分赛区组织严密，总决赛完美收官。国内外专家评委对“辛笛杯”应用钢琴国际大赛给予高度评价，尤其第三届总决赛，受到阿德莱德马丁市长高度重视，亲自登台颁奖，并颁发10来份中澳音乐大使证书。马丁市长说：“辛笛应用钢琴教学法”盘活了钢琴基础教育，辛笛教授的大众教育思路，普及钢琴教育的大方向，完全适合澳大利亚国情，马丁市长以阿德莱德市政府名义邀请“辛笛杯”应用钢琴国际大赛继续在澳大利亚举办比赛，他们看好应用钢琴在世界的影响力与发展前景。

传统钢琴比赛主要以演奏古典钢琴作品为主，曲目主要是西方古典音乐家莫扎特、贝多芬、肖邦、李斯特等的奏鸣曲、乐曲、复调作品等，那是少数精英的大赛，是阳春白雪。应用钢琴比赛内容丰富多彩，与传统比赛完全不同，它包括了：弹奏、弹唱、伴奏、三音动机发展与即兴、传统五个组别；这五个组别涵盖了钢琴独奏、四手联弹、双钢琴、自弹自唱、为声乐、器乐、合唱伴奏；曲目风格多样，有传统、民族、爵士风格、改编、原创的曲目等，“辛笛杯”大赛不受年龄限制，能够给选手们以充分的展示空间。

应用钢琴比赛，有孙女和奶奶的表演；有儿子与爸爸的四手联弹；奶奶、爸爸学了钢琴参加亲子组比赛，现场非常感人，这是最有特色的亲子音乐活动，是国民音乐素质教育的提升，是普及钢琴基础教育的最好例证。成功属于个别人，成长属于所有人，“辛笛应用钢琴教学法”关注的是每个人的成长过程。由于受“辛笛杯”应用钢琴大赛成功举办的影响，现在有很多传统钢琴比赛开始借鉴与增加应用钢琴项目，我认为这是个进步，是一个良好的开端，说明应用钢琴教育已经得到了社会的广泛认可。

记：辛笛音乐教育与兰森音乐合作是什么时候开始的？

辛： 2019年1月份美国旧金山教师协会邀请我到美国讲学，2月又再次应邀到美国洛杉矶讲学，办大师班，美国的钢琴学生同样面临着不能学以致用的问题，两场美国讲座收到意想不到的好效果。“辛笛应用钢琴教学法”也适合美国国情。美国人同样能够接受速成、兴趣、快乐、创造学钢琴的教学理念，同样能接受多样化的教学内容、形式、手段与方法。我1996-2001年曾在美国留学5年，经过实地考察，我对美国音乐教育的优势和不足进行了比较与分析，发现美国教育不赞成大一统，他们强调创新与动手能力培养。美国人接受我的钢琴教育新价值观与教育理念，介绍与推崇 "辛笛应用钢琴教学法”。我的教学法教材体系化、教学手段多样化、教学内容与知识点布局合理，上手快、趣味性强等特点都符合美国的教育理念。

我两次赴美国旧金山、洛杉矶讲学后，与洛杉矶美国兰森基金会总裁Frank Chang会面，我的理念吸引着Fank Chang。兰森音乐教育经过对“辛笛应用钢琴教学法”深入地了解，认为辛笛音乐教育理念与兰森音乐教育理念相吻合，符合美国国情，通过兰森音乐与辛笛教授的合作必将对美国钢琴基础教育产生深远影响。兰森基金董事会会议研究，决定启动“兰森音乐教育——辛笛音乐教育”合作项目。兰森音乐总裁Frank Chang积极促成了这次“兰森音乐大师亚洲行”活动，出席3月13日广州新闻发布会的美国兰森音乐大师，都是国际级的音乐家，比如南加州大学桑顿音乐学院的卡林教授，他是奥斯卡音乐评委会主席，也是兰森音乐总监；波兰钢琴家沃兰教授曾经获得1985年肖邦国际钢琴大赛第一名，现任职于波兰肖邦钢琴学院，他们对应用钢琴教学法都很认可，认为“辛笛应用钢琴教学法”对于钢琴普及教育具有重要意义，是钢琴教育的重要环节。精英钢琴是阳春白雪， 大众钢琴是下里巴人，“辛笛应用钢琴教学法”初中高级系列教程和循序渐进的教学方法，可以让阳春白雪走向下里巴人，也可以让下里巴人走向阳春白雪，这是辛笛教学法的独到之处。

记：应用钢琴教学法发展过程中，遇到哪些阻力？现在情况如何？

“辛笛应用钢琴教学法”经过20年的创造与发展，现已形成以星海音乐学院为建设单位，影响力遍及全球、规模庞大、管理得力、成果丰富的团队。其核心作为系统化的钢琴教学法，具有体系完善的十二个教学模块，开创了全国高校音乐教育专业钢琴教学改革之先河。在全国各高校、中外音乐教育论坛等场合举办学术讲座200余场，所出版的60余部教材被全国200多所高校使用，涵盖了老中青少幼各个年龄段。截止目前，已在国内外建立了40多个“辛笛应用钢琴教学法”教学基地，在全国完成了300期师资培训，培养教师1万余人；“乐动中华”辛笛讲师团专场音乐会在国内外演出数十场；开创了应用钢琴考级项目，考级点遍布全国36个城市；

但是，目前在中国高校穿新鞋走老路的教育体制，照搬西方的教材教学方法的旧习惯根深蒂固，这股强大的暗流时时冲击着“辛笛应用钢琴教学法”的推广与普及。尽管精英钢琴教学方法培养出很多不能学以致用的毕业生，但那些专家们仍然坚持我行我素，这种现象在中国专业音乐院校和高师院校依然存在。经过多年努力，越来越多人从“辛笛应用钢琴教学法"中受益，反对声音越来越少。应用钢琴教学法影响力越来越强大，受众面越来越广，很多高校教授不仅不反对，反而支持学校公派年轻教师与海归博士学者踊跃参加“辛笛应用钢琴教学法”师资培训，他们需要学习应用钢琴多种技能为自己的教学科研创作服务，各省教育厅局国培班越来越多的安排“辛笛应用钢琴教学法”师资培训项目，这是为农村中小学音乐教学雪中送炭的利好举措。

记：应用钢琴教学法有没有中国本土的元素？

辛：这个是肯定的，民族的才是世界的。道路自信、文化自信、理论自信就是要根植于民族，“辛笛应用钢琴教学法”以耳熟能详的中国经典歌曲弹奏弹唱、轻音乐弹奏为主，坚持走民族化的音乐教学之路。我认为如果让中国的孩子弹莫扎特、贝多芬、肖邦、巴赫等作品，孩子们无法产生共鸣；让钢琴学习者弹奏中国民族音乐作品，弹奏生活中熟悉的歌曲，以歌起步学习钢琴，弹奏、弹唱相结合学习钢琴，他们才会喜欢钢琴，这是音乐综合素质提升的重要途径。

“辛笛应用钢琴教学法”具备较强的竞争优势，在美国已经受到大众的广泛欢迎，这是兰森音乐积极回访广州与辛笛音乐教育签约合作的主要原因。美国专家与学者赞誉：中国终于有了自己的钢琴教学法，并且预言“辛笛应用钢琴教学法”一定会受到美国人民的欢迎。

记：应用钢琴教学法是比较创新的教学法，兰森音乐节是以古典音乐传播为主，两者如何融合。

兰森音乐总裁Frank Chang说，兰森音乐节在美国是前三大著名品牌，兰森集团拥有众多世界一流的音乐大师，具备古典音乐教育的优势，但是缺少了重要的版块，缺少了“钢琴基础教育、钢琴大众教育、钢琴素质教育”。Frank Chang和卡林教授一致认为，现代人需要突破传统音乐的束缚，兰森即将在美国开启“辛笛应用钢琴教学法”师资培训，这次特地聘任辛笛教授为“兰森音乐大师”称号。

2019年兰森国际音乐节将单独设立第四届“辛笛杯”应用钢琴国际大赛，这是古典与应用融合的开始，相信通过与兰森音乐教育的交流合作，达到优势互补的目的，既能传播中国钢琴文化，又能让美国人学到中国的教学法。兰森古典音乐教学法与“辛笛应用钢琴教学法”相融合，对推动两国钢琴基础教育的发展起到积极作用，让两国的百姓受益。

▲辛笛应用钢琴教学法创始人、星海音乐学院音乐教育学院院长辛笛教授在签约仪式上致辞

▲辛笛院长现场接受媒体采访

▲辛笛高级讲师团成员演奏双钢琴《加勒比海盗》电影音乐作品

▲辛笛高级讲师团成员杨振宇（左）、来书鹏（右）演奏双钢琴《我爱你中国》

人物链接——

辛笛，星海音乐学院音乐教育学院院长，教授，研究生导师、著名音乐教育家、中澳音乐大使。中国高师电子键盘乐器学术委员会副主任。1996年被国家音教委派往美国匹兹堡市卡内基梅隆大学音乐学院考察钢琴集体课教学，同年转入匹兹堡市Duquesne大学音乐学院学习作曲与爵士乐队写作，2001年回国后创立了辛笛应用钢琴教学法，提出了“兴趣学钢琴、快乐学钢琴、速成学钢琴、创作学钢琴”的“四学”新的教育理念，撰写并出版了钢琴教材60余部。