升学不用愁！助学贷款知识要知道

小编为考生整理了国家助学贷款政策的相关知识，助你们入学无忧！

又到一年高考季，我省春季考试招生正在火热进行中，一些家庭经济困难考生难免会因新学段的学习、生活费用而担忧。为了让广大高中应届毕业生提前了解下一学段的国家资助政策，及时解除家庭经济困难学生后顾之忧，小编为考生整理了国家助学贷款政策的相关知识，助你们入学无忧！快随小编来了解↓↓

问：高校学生资助政策体系包括那些内容？

答：高校学生资助政策体系包括国家助学金、国家励志奖学金、国家奖学金、国家助学贷款、基层就业及应征入伍入学学费补偿和国家助学贷款代偿、退役士兵教育资助、勤工助学等内容。此外结合广东省省情，制定有广东省特色的专项资助政策，即广东省家庭经济困难大学新生资助、广东省少数民族聚居区少数民族大学生资助、广东省户籍建档立卡学生免学费和生活费补助、南粤扶残助学工程等。

问：家庭经济困难学生考入大学后，暂时筹集不齐学费和住宿费怎么办？

答：可在开学报到的当天，通过学校开设的“绿色通道”报到注册。

问：家庭经济困难学生在校期间，如何解决学费、住宿费、生活费？

答：入校后向学校申报家庭经济困难，由学校核实认定后采取不同措施给予资助。其中，解决学费、住宿费问题，以国家助学贷款为主，以国家励志奖学金、学业奖学金等为辅；解决生活费问题，以国家助学金为主，以勤工助学等为辅。

问：国家助学贷款对象及需要具备什么条件？

答：家庭经济困难的全日制普通高校本专科生（含高职生）、第二学士学位学生和研究生。家庭经济困难，所能获得的收入不足以支付在校期间完成学业所需的基本费用。具有中华人民共和国国籍，具有完全民事行为能力（未成年人申请国家助学贷款须由其法定监护人书面同意），诚实守信，遵纪守法，无违法违纪行为；申请生源地信用助学贷款学生本人入学前户籍、其父母（或其他法定监护人）户籍均在本县（市、区）。

问：国家助学贷款贷款期限多久？还本宽限期有多长？

答：生源地信用助学贷款期限原则上按学制加13年确定，最长不超过20年。学生在校及毕业后3年期间为还本宽限期，毕业第四年开始 偿还贷款本金和利息。学生毕业后，在还款期内继续攻读学位的，应及时向县级资助中心或高校资助中心提供书面证明，审核通过后，可继续享受贴息和还本宽限期。贷款到期日期不变。

问：贷款金额有多少？

答：贷款金额原则上本专科生每生每学年最高申请金额不超过8000元（研究生12000元）。

问：国家助学贷款利率怎么算？

答：国家助学贷款利率按照中国人民银行公布的法定贷款利率和国家有关利率政策执行，贷款学生在校学习期间的国家助学贷款利息全部由财政补贴。

问：国家助学贷款怎么申请呢？

答：大学新生和在校生可在入学前向户籍所在地县级学生资助管理部门申请生源地信用助学贷款，也可以在入学后向就读高校申请校园地助学贷款。

（广东省教育考试院）