2019年全国联招现场确认报名开始

2019年中华人民共和国普通高等学校联合招收华侨港澳台学生现场确认工作3月16日开始，至3月31日结束。

2019年中华人民共和国普通高等学校联合招收华侨港澳台学生（以下简称全国联招）现场确认工作3月16日开始，至3月31日结束，请完成网上报名的考生按预约时间到相应报名点办理现场确认报名手续。

现场确认报名地点

北京

北京市高校招生办公室（北京市海淀区志新东路9号，邮政编码：100083，电话：（010）8283 7212）。

上海

北京市高校招生办公室（北京市海淀区志新东路9号，邮政编码：100083，电话：（010）8283 7212）。

福建

①福建省教育考试院（福州市北环中路59号，邮政编码：350003，电话：（0591）8621 5678，传真：（0591）87841 550）；

②福建省厦门市招生考试委员会办公室（厦门市火炬二路269号，邮政编码：361006，电话：（0592）5703 107，传真（0592）5703 106）。

广州

暨南大学（石牌校区，广州市天河区黄埔大道西601号，邮政编码：510632，电话（020）8522 0130，传真：（020）8522 1340）。

香港

①香港考试及评核局新蒲岗办事处（香港九龙新蒲岗爵禄街17号，电话：3628 8787 / 3628 8711）；

②香港中国旅行社下列各区分社：

湾仔分社：香港轩尼诗道138号修顿中心地下1号（电话：2832 3888）；

北角分社：香港北角英皇道395號華豐國貨商場地下1號舖（电话：2565 0370）；

旺角分社:九龙旺角洗衣街62-72 号得宝大厦2楼（电话：2998 7888）；

尖沙咀分社:九龙尖沙咀弥敦道27-33号良士大厦1字楼（电话：2315 7171）；

将军澳分社:九龙将军澳东港城商场二楼209号铺（电话：2628 6118）；

观塘分社：九龙观塘牛头角道300-302号裕民中心商场地下（电话：2343 8243）；

荃湾分社:新界荃湾青山公路（荃湾段）189号地下（电话：2499 1377）；

元朗分社:新界元朗教育路31-41号（电话：2475 5367）；

沙田分社：新界沙田连城广场七楼717-718号铺（电话：2692 7773）；

大埔分社：新界大埔宝湖道3号宝湖花园商场223号铺（电话：2657 2883）；

屯门分社:新界屯门青山公路（新墟段）11-17号嘉华大厦1/F A铺（电话：2618 8188）；

③京港学术交流中心（香港北角英皇道83号联合出版大厦1404-05室，电话：2893 6355）；

④中国教育留学交流(香港)中心有限公司（香港上环苏杭街69号25楼2501室），电话：(2542 4811）。

澳门

澳门特别行政区政府高等教育辅助办公室（澳门荷兰园大马路68-B号华昌大厦地下B座，电话：（2856 3033）

报名地点如有变动，以网上报名系统公告为准。请考生及时登录广东省教育考试院网站（网址：www.eeagd.edu.cn）“2019年联合招生管理系统（学生端）”查看各报名点公告。

各报名点现场确认安排详情，快点击↓↓

2019全国联招报名现场确认安排出炉

（广东省教育考试院）