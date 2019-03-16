今年广东或有4所技校纳入高等学校序列

广东将对标国际一流，加大财政投入，力争在5年内建成10所高水平技师学院。

“将符合条件的技师学院纳入高等学校序列。”2019年对于全国职业教育来说，可谓是扬帆之年。随着《国家职业教育改革实施方案》的出台，一场酝酿已久的改革让全国职业教育迎来了发展新契机。

对于职业教育的重要生力军技工院校而言，多年来全面推行学制证书与职业资格证书“双证”制度，取得了良好教育成效，培养了大批技能型人才。然而，这些毕业生所获的学历文凭如何落实待遇却一直没有得到解决。

记者从广东省人社厅了解到，广东将对标国际一流，加大财政投入，力争在5年内建成10所高水平技师学院。与此同时，今年或将有4所技师学院纳入高等学校序列。

首批4所技师学院有望年内完成纳入

目前全省共有技工院校156所，其中技师学院36所，全省技工院校在校生55.4万人，约占全国的1/6。年均就业率达到98%以上。

技工院校已经成为职业教育的一支重要生力军，在高技能人才培养、农村劳动力转移、返乡农民工培训和技能精准扶贫等方面发挥了重要作用，促进了就业这一民生问题的有效解决，为社会的和谐稳定做出了积极的贡献。

国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》和今年的省政府工作报告都明确提出，将符合条件的技师学院纳入高等学校序列。那么广东将如何打通职业教育和学历教育“双通道”？

对此，广东省人社厅相关负责人表示，目前，广东已启动将技师学院纳入高等学校序列的行动。36所技师学院将对标高等学校设置制度规定，分批次纳入。据介绍，广东首批4所技师学院有望年内完成纳入高等学校序列。

5年内建成10所高水平技师学院

据统计，我国高级技工缺口高达2200万。

为了培养更多的高技能人才，广东明确在5年内建设10所全国一流、国际知名高水平技师学院，技师学院的高技能领军人才可享年薪制。

广东省人社厅相关负责人表示，全省各地级以上市至少建成1所技师学院，同时，通过创建10所高水平技师学院，构建与国际先进职业教育理念接轨的现代技工教育体系。

据了解，广东省技师学院、广东省机械技师学院、广东省岭南工商第一技师学院、广州市工贸技师学院、广州市轻工技师学院、广州市机电技师学院、深圳技师学院、中山市技师学院、东莞市技师学院、珠海市技师学院10所院校为高水平技师学院建设单位。

“一校一方案”，对标国际高端办学

广东省人社厅相关负责人介绍，广东将实行“一校一方案”，通过走出去、引进来，以国际先进的职业教育理念、科学的人才培养模式、与现代产业体系无隙对接专业体系、产教的深度融合，向世界展现广东省技工教育在全国的引领和示范作用。

引进国际职业资格证书认证和课程体系，共建培训鉴定中心、产业技术认证中心、“教学工厂”，构建国际合作办学格局。积极选派优秀教师、学科带头人赴德国、奥地利、新加坡、澳大利亚等职业教育先进国家开展交流培训，培养具有国际视野的骨干教师。三年来，共派出353名教师，引进200多名职教专家。

引进国际先进办学模式。学习借鉴德国“双元制”模式，创新推行“校企双制”；引进新加坡“教学工厂”模式，推动全省普遍开展“校中厂”、“厂中校”、共建生产实训基地等校企合作模式，有效提升技能人才国际化水平。

与国际知名院校或世界500强企业合作办学。广东省机械技师学院与德国西门子公司合作创办中德（西门子）国际学院；东莞市技师学院与德国德累斯顿工业大学、莱比锡手工业协会合作共建职业技能鉴定中心，引进德国职业资格证书，探索国际通用的高技能人才培养方式；深圳技师学院成立中德智造学院，培养高端技能人才；惠州市技师学院与新加坡南洋理工学院、珠海市技师学院与澳大利亚昆士兰北部科技职业技术教育学院开展合作办学。