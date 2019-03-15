《老师•好》即将上映　获30年教龄老教师深情推荐

《老师•好》将于2019年3月22日在全国上映。

主创合影

（南方网讯 记者李凌）《老师•好》将于2019年3月22日在全国上映。日前，电影《老师•好》影片导演张栾，监制兼主演于谦，主演汤梦佳、王广源等来到广州为影片宣传。在路演现场，各位主创与高校同学、影城观众进行交流互动，并给予了好评，纷纷夸赞于谦为“被相声耽误的影帝”。

活动现场，同学和老师反应热烈。更有情绪激动的同学表示:“我看电影的时候哭得特别厉害，因我高中的班级就跟电影里的班级一模一样，别人在认真上课，我们就一直丰富自己的课余生活。特别是电影中那些斗智斗勇的环节，特别有共鸣。”，一位同学看完后热泪盈眶地表示：“虽然电影中的时代与我们不同，但感情是一样的，这部电影讲的完全就是我的青春，特别是片中一些带有回忆标签的摆设物件与道具，比如冰棍的名字叫冰果等，这些消逝在记忆中的物件让人特别地怀念。”对于同学们反映电影笑点和泪点很多，导演张栾透露自己并没有特别去设计故事的节奏，只是想让故事给人感觉娓娓道来，所以有时在那个点，化学反应就自然而然发生了。

面对同学们看完电影后对于青春的怀念，于谦老师也表示：“其实这是一个纪念逝去时光的电影，整个拍戏的过程都是我对那个年代回忆的一个过程，无论是道具，还是屋子里的景、陈列、道具，各种各样的服装，都是对那个年代的一种回忆，因为我就是那个年代过来的，所有故事的情节无论是大情节还是小情节都是真实发生的，都是亲身经历的，我一直认为真实的事情是更能感动人的，所以我把真实的事情移植到剧情当中，所以整个拍戏的过程都是我对那个年代的一种回忆。其实拍摄这部电影，就是对那个年代，以及那个年代的老师和同学们的致敬。”

于谦更被盛赞现实生活中非常照顾后辈，给予了很多的鼓励，完全是老师原型。而被问到这次出演的秘诀时，于谦表示，在处理人物性格方面，因为我家里人有很多都是从事教育事业的，所以有原形和参照物，加上对剧本吃得比较深，所以拍戏起来也比较顺畅。那么在日常带相声徒弟又与戏中老师有什么相似的地方吗？对此，于谦认为，在带相声弟子时他是属于散养的方式。“教相声也是师徒关系，但跟师生关系有区别。因为老师上课是有时间阶段，但是师徒关系则是一日为师，终身为父。师徒如父子，所以我会管得更宽，在生活或者实践过程中，看到有需要的就会指导。”

现场有拥有三十年教龄的老教师看完电影后心情久久不能平静：“我在中学教过十年，在大学里面也教过书，我对于电影中于老师扮演的角色很有感触。当中学老师的时候，我看着那些同事们工作的时候，他们非常的辛苦，真是全心全意的，付出了全部心血，把他们当成自己的孩子，甚至比自己的孩子还要尽心尽力。所以我觉得于老师的表演是非常到位的，还有同学们的表现都是非常到位的，让我想起了三十年前我在中学当老师的时候，一幕一幕在我脑海里面过去，所以我回去以后，会向我以前的同学们或者同事们推荐他们看这部电影，回想自己青春时代，还有当老师时的经历，我觉得这部电影非常好。”全场观众听完后爆发了热烈的掌声。同时现场还有一位北大毕业的观众激动地说，我觉得张栾导演、于谦奉献了这部佳作。全国每一位老师，每一个家长都应该来看看这部电影。



















