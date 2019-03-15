“依学考”“3+证书”志愿填报延长至16日

考生网上志愿填报时间延长至3月16日10:00，志愿确认时间延长至3月16日12:00。

根据《关于做好广东省2019年普通高等学校春季分类考试招生录取工作的通知》（粤招办普〔2019〕16号）的精神和考生志愿填报工作的实际，经研究，决定适当延长春季分类考试招生录取考生网上志愿填报时间，考生网上志愿填报时间延长至3月16日10:00，志愿确认时间延长至3月16日12:00。

请考生凭高考考生号和密码尽快登录省教育考试院普通高考管理系统考生端（网址为：http://www.ecogd.edu.cn/pgks/）填报院校和专业志愿，在规定时间内完成网上志愿填报及确认。考生可自行上网填报或到中学（报名点）集中上网填报。

特别提醒

“红利”来了！

我省今年将采取有力措施，在普通高校招生录取中扩大高职院校招生规模。

机遇来了！

今年高职招生计划的50%放在春季录取，请参加了2019年1月普通高中学业水平语文、数学、英语考试和“3+专业技能课程证书”考试的考生积极填报志愿，增加被录取的机会。

报考“两不误”！

考生依学考成绩被高职院校录取后，仍然可以参加统一高考并可参加本科院校录取。

重大变化！

“3+专业技能证书”考试招生录取工作，从今年开始，提前到春季，中职毕业生们千万别错过填报志愿参加录取的机会。

符合条件还没有填报志愿的考生，请快来填报。填报志愿还没有进行志愿确认的，请尽快确认志愿。