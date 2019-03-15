招聘新变化：新兴职业吸纳就业能力增强

招聘及就业形势，不仅是经济运行态势的重要指标，更是观察经济转型升级的重要窗口。

招聘及就业形势，不仅是经济运行态势的重要指标，更是观察经济转型升级的重要窗口。

近日，国内大型互联网招聘平台BOSS直聘发布的《2019春招旺季人才趋势报告》显示，2019年春季招聘呈现出新兴职业就业吸引力增强、求职者转型压力增大、城市间人才竞争更趋激烈等特征。

其中，人工智能工程技术人员、物联网工程技术人员、大数据工程技术人员、云计算工程技术人员、建筑信息模型技术员、电子竞技运营师、电子竞技员、无人机驾驶员、农业经理人、工业机器人系统操作员、工业机器人系统运维员、物联网安装调试员等人力资源和社会保障部发布的部分新职业，在2019年招聘旺季已显示出强劲的增长潜力。

具体来看，物联网相关的嵌入式工程师人才需求同比增速超过46%，人才紧缺程度高于其他技术职位。同时，5G相关人才需求也大幅增长，光传输工程师和无线射频工程师的需求同比增幅均超过80%。5G 软件工程师、5G系统工程师的需求也较去年同期增长20%—40%不等。5G工程师平均招聘薪酬达1.39万元，同比增长12.2%。此外，无人机操作员需求增速达到30%，较前一年提高10.2个百分点。从行业分布上看，无人机操作员需求主要集中在广播影视、文化体育、农林牧渔、通信网络、物流仓储等领域。

在新兴行业人才市场供需两旺的同时，一些传统行业的人才需求结构和求职者意向也随着行业转型升级而发生着变化。数据显示，2019年招聘旺季，房地产及建筑行业的人才吸引力虽然依然维持在较高水平，但房地产调控的长期持续令诸多房产企业开始认真寻求向长租公寓、物业服务、旅游地产等业务进行分散式布局，从而也创造了更加多元化的职位结构。

与此同时，区域经济均衡发展，也加大了城市之间的人才竞争。《2019春招旺季人才趋势报告》显示，2019年1—2月，一线城市的人才需求占总体比例较2018年同期有小幅下降。相比之下，杭州、成都、武汉、西安四个具有代表性的新兴热点城市人才需求同比则大幅上升，与一线城市的差距也正在缩小。其中，西安和武汉两座城市的区位优势和硬科技投入成为加分项，自2017年以来始终维持人才净流入；2019年前2个月，17.9%的求职者在离开一线城市后选择杭州作为下一个目标城市。

BOSS直聘研究院相关专家表示，随着我国经济结构持续调整，行业格局转变加快，人才在行业间、地区间的流动频率进一步上升。2019年春招旺季，求职者转行率为47%，比2018年增加2个百分点。这意味着每100名求职者中，就有47人期望下一份工作能离开现有行业，转到新的领域。这些，都是观察中国经济转型升级态势的重要信号。