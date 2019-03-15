南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

六年级女生为环卫工妈妈手绘超暖心“安全工作手册”

2019-03-15 09:12 来源：钱江晚报网络版
字号减小 字号增大

　　“妈妈的工作不仅辛苦，还很危险。以前她在上班路上出过一次车祸，休息了一星期。”所以，王晓林在地图中三次提到要注意交通安全。

　　“高架桥下的草丛里一般都会有蛇，天气暖和了就会跑出来。我还在桥下听到过狗的叫声，说明那里有野狗。冬天妈妈会在桥下面放上桌子板凳和小火炉，冷的时候可以休息取暖，但一定要当心野狗。”

　　“秋天人行道边上落叶很多，打扫起来比较累。”

　　“春天，人行道会有很多从树上掉下来的毛毛虫。夏天草丛里有蚊子和虫子，妈妈工作时太不当心了，手脚上经常被叮出很多包。”

　　“桥下有野狗和蛇，不要靠近。”

　　“丛中有蚁虫，小心别被咬伤。”

　　“转弯时有车辆，请注意看！”

　　……

　　地图是杭州天成教育集团609班的王晓林手绘的，这是这名六年级女生送给环卫工妈妈的“安全工作手册”。

　　最近几天，全国发生数起环卫工人工作时被汽车撞伤甚至致死事故。于是，这份来自“小棉袄”的细致关怀又有了几分现实意义。

　　妈妈周女士平时负责清扫的区域，正是地图中所示的杭州同协路和德胜东路交叉口一带。

　　“从同协路口开始，妈妈负责的区域大约600米。”小姑娘说。

　　周女士做了10年环卫工人，在德胜路工作两年。

　　周五放学早，王晓林没地方去，都会陪妈妈“扫马路”。

　　她一般会蹲在地上，拿妈妈的电瓶车当桌子写作业。作业写完，就懂事地拿起扫把帮妈妈打扫。对于周围一草一木她十分了解，甚至比妈妈还要熟悉。

　　这个细心姑娘把平时观察到的细节全画在了地图中。比如哪些地方有野狗，哪里的垃圾落叶比较多，哪个路口要注意交通安全。

　　今年三八妇女节，班主任提议同学们给妈妈送一份小礼物。王晓林上了心，想要画一幅图，提醒妈妈时刻注意安全。

　　在王晓林印象中，妈妈虽然个子小,比六年级的自己还矮，但工作起来“很有力”，“打扫的路面很干净。”

　　虽然工作辛苦，但周妈妈会尽量抽出时间陪女儿学习。她一天的作息是这样的：凌晨四点半出门，早上六点趁早餐时间，回家送女儿上学，然后一直忙到晚上八点才下班。

　　夫妻俩都是环卫工人，工作日晚上，爸爸忙完自己工作，就去接替妈妈，妈妈则回家辅导女儿写作业。

　　到了周末，妈妈每周还能休息一天，爸爸基本全年无休。妈妈给王晓林报了网上辅导班，她做完作业就上网课，或者和小伙伴一道出去玩。

　　“上学期我成绩提高了，爸爸妈妈可高兴了。”王晓林说。

　　因为实在抽不出时间，一家子这些年很少回重庆老家过年。

　　晓林的班主任贾老师说：“上个学期，晓林的成绩进步很大，数学涨了20多分，语文作文将近满分。”

　　这位幸福的妈妈说，收到女儿的礼物时非常惊喜。“女儿长大懂事了，知道体贴妈妈。”

　　昨天放学时，在灿烂春光里，母女俩亲亲热热地依偎在一起，拍了一张合影。

　　网友评论

　　小小：一瞬间就被暖化了，羡慕有女儿的你们。

　　A米爱：很懂事的孩子，她并没有因为妈妈是环卫工人而感到丢人，反而大方地让大家知道，这也能看出这孩子品格极好。

　　小房：从画中感受到王晓林很细心很贴心，让人觉得很温暖很感动。作为父母看到孩子有这份孝心，应该很满足。

　　樱桃：真是个懂事体贴的孩子，如此细致周到，妈妈有这样的女儿真是幸福。

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第05期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235