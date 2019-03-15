六年级女生为环卫工妈妈手绘超暖心“安全工作手册”

这份来自“小棉袄”的细致关怀又有了几分现实意义。

“妈妈的工作不仅辛苦，还很危险。以前她在上班路上出过一次车祸，休息了一星期。”所以，王晓林在地图中三次提到要注意交通安全。

“高架桥下的草丛里一般都会有蛇，天气暖和了就会跑出来。我还在桥下听到过狗的叫声，说明那里有野狗。冬天妈妈会在桥下面放上桌子板凳和小火炉，冷的时候可以休息取暖，但一定要当心野狗。”

“秋天人行道边上落叶很多，打扫起来比较累。”

“春天，人行道会有很多从树上掉下来的毛毛虫。夏天草丛里有蚊子和虫子，妈妈工作时太不当心了，手脚上经常被叮出很多包。”

“桥下有野狗和蛇，不要靠近。”

“丛中有蚁虫，小心别被咬伤。”

“转弯时有车辆，请注意看！”

……

地图是杭州天成教育集团609班的王晓林手绘的，这是这名六年级女生送给环卫工妈妈的“安全工作手册”。

最近几天，全国发生数起环卫工人工作时被汽车撞伤甚至致死事故。于是，这份来自“小棉袄”的细致关怀又有了几分现实意义。

妈妈周女士平时负责清扫的区域，正是地图中所示的杭州同协路和德胜东路交叉口一带。

“从同协路口开始，妈妈负责的区域大约600米。”小姑娘说。

周女士做了10年环卫工人，在德胜路工作两年。

周五放学早，王晓林没地方去，都会陪妈妈“扫马路”。

她一般会蹲在地上，拿妈妈的电瓶车当桌子写作业。作业写完，就懂事地拿起扫把帮妈妈打扫。对于周围一草一木她十分了解，甚至比妈妈还要熟悉。

这个细心姑娘把平时观察到的细节全画在了地图中。比如哪些地方有野狗，哪里的垃圾落叶比较多，哪个路口要注意交通安全。

今年三八妇女节，班主任提议同学们给妈妈送一份小礼物。王晓林上了心，想要画一幅图，提醒妈妈时刻注意安全。

在王晓林印象中，妈妈虽然个子小,比六年级的自己还矮，但工作起来“很有力”，“打扫的路面很干净。”

虽然工作辛苦，但周妈妈会尽量抽出时间陪女儿学习。她一天的作息是这样的：凌晨四点半出门，早上六点趁早餐时间，回家送女儿上学，然后一直忙到晚上八点才下班。

夫妻俩都是环卫工人，工作日晚上，爸爸忙完自己工作，就去接替妈妈，妈妈则回家辅导女儿写作业。

到了周末，妈妈每周还能休息一天，爸爸基本全年无休。妈妈给王晓林报了网上辅导班，她做完作业就上网课，或者和小伙伴一道出去玩。

“上学期我成绩提高了，爸爸妈妈可高兴了。”王晓林说。

因为实在抽不出时间，一家子这些年很少回重庆老家过年。

晓林的班主任贾老师说：“上个学期，晓林的成绩进步很大，数学涨了20多分，语文作文将近满分。”

这位幸福的妈妈说，收到女儿的礼物时非常惊喜。“女儿长大懂事了，知道体贴妈妈。”

昨天放学时，在灿烂春光里，母女俩亲亲热热地依偎在一起，拍了一张合影。

网友评论

小小：一瞬间就被暖化了，羡慕有女儿的你们。

A米爱：很懂事的孩子，她并没有因为妈妈是环卫工人而感到丢人，反而大方地让大家知道，这也能看出这孩子品格极好。

小房：从画中感受到王晓林很细心很贴心，让人觉得很温暖很感动。作为父母看到孩子有这份孝心，应该很满足。

樱桃：真是个懂事体贴的孩子，如此细致周到，妈妈有这样的女儿真是幸福。