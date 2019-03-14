四部重磅歌剧即将在广州登场　展示多种艺术魅力

2019年5-7月，《弄臣》、《假面舞会》、《长征》和《唐璜》四部重磅歌剧将在广州大剧院相继登场。

歌剧是舞台艺术的集大成者，汇聚了文学、音乐、戏剧、诗歌、音乐、美术等多个艺术门类的精粹，集中展现在观众面前。悠久流传的动人故事，极强的现场感染力，使歌剧自诞生以来，就一直吸引着世界各地的观众走进剧场欣赏。2019年5-7月，《弄臣》、《假面舞会》、《长征》和《唐璜》四部重磅歌剧将在广州大剧院相继登场，从西方百年名作到中国原创史诗，从传统经典到现代制作，从意大利语演绎到中文诠释，四部佳作，四种精彩。聆听情感真挚的动人旋律，感受歌剧艺术的独特魅力。

广州大剧院首迎“双歌剧周” “歌剧之王”威尔第两部高光之作轮番登场

意大利歌剧四百余年的历史，威尔第的作品正是其中精粹。威尔第一生共创作了26部歌剧，至今他的作品依然在世界歌剧舞台长演不衰。5月8-11日，广州大剧院将迎来首个“双歌剧周”，“歌剧之王”威尔第两部歌剧名篇轮番登场，打头阵的是威尔第创作的三幕歌剧《弄臣》。

歌剧《弄臣》1851年3月11日首演，是威尔第创作的第16部歌剧，也是威尔第歌剧才华空前成熟之作，与《茶花女》、《游吟诗人》并称为威尔第中期的三大杰作。曾经有人问威尔第一生中最得意的作品是其中哪部，他毫不犹豫的选择了《弄臣》。在西方歌剧史上，《弄臣》被公认为是经典中的精品之一，主人公里戈莱托更是歌剧史上最伟大的男中音角色之一。

《弄臣》台本由皮阿维根据雨果的讽刺戏剧《国王寻欢作乐》改编，剧中诸多精彩唱段在世界范围内广为传唱，如脍炙人口的著名咏叹调《女人善变》和《亲爱的名字》，以及演绎难度极高的经典四重唱《赞美你，美丽的爱神》。

5月8、10日，来自歌剧之乡意大利的热那亚卡洛·费利切歌剧院将带威尔第毕生最得意之作《弄臣》前来广州。卡洛·费利切歌剧院是意大利十大歌剧院之一，它与中国渊源颇深，也是意大利第一家造访中国的歌剧院，1986年6月，世界三大男高音之一的帕瓦罗蒂率意大利热那亚歌剧院在北京天桥剧场演出普契尼歌剧《波希米亚人》。

紧随《弄臣》之后登场的是威尔第创作成熟时期的一部佳作《假面舞会》，该剧1859年首演于罗马阿波罗剧院，轰动一时。因其强烈的戏剧冲突，高超的艺术手法，华丽的演唱技巧，而成为威尔第歌剧名篇，也是世界歌剧之林最著名的作品之一，至今仍是全球各大歌剧院的保留剧目。

歌剧台本由索马改编自法国剧作家斯克里布创作的《古斯塔夫三世》，取材于18世纪末瑞典国王古斯塔夫三世被暗杀的真实事件。剧中众多经典的咏叹调美不胜收，如伯爵里卡多抒发浓情蜜意的《我又能再次看到她》，纠结于爱情与责任的《我将永远失去你》，雷纳托忠诚中夹杂着焦虑的《为了您的生命》和充满仇恨与爱的回忆的《原来是你玷污了她的心》。

对威尔第而言，本剧不但是他过去作品的集大成之作，更是其后所有杰作群中最早展现高峰的作品。在优秀剧本的基础上，威尔第的创作打开了意大利歌剧的新纪元，完美展现了戏剧与音乐的密切联系，并以华美的音乐、抒情的唱段以及丰满的人物形象，成就了这部既浪漫又恢弘的歌剧作品。

5月9、11日，建成于1792年的意大利威尼斯凤凰歌剧院将携歌剧《假面舞会》首次造访广州。凤凰歌剧院被公认为世界上最辉煌的歌剧院之一，也是当今世界上最有名的歌剧院及历史性地标建筑之一。在200多年中，它先后三次毁于火灾，历经三次重建或整修。它见证了几百年来歌剧艺术的发展，尤其是19世纪以来，凤凰歌剧院成为了多部经典歌剧的世界首演地。

《长征》重温刻骨铭心的辉煌历程

为弘扬砥砺前行的革命精神，广州大剧院将引进集结国内一流主创团队和主演阵容的国家大剧院原创中国史诗歌剧《长征》。歌剧《长征》根据中国工农红军长征的真实历史改编，以现实主义手法忠实地再现了中国工农红军长征的艰苦过程，歌颂了中国工农红军为信仰而奋斗牺牲的崇高理想信念，并以此缅怀长征这一人类历史上的伟大奇迹。这是首次以歌剧这一最丰富的舞台艺术形式，表现长征这一影响中国革命进程的伟大事件。

歌剧《长征》创作聚集国内一流班底，由著名作曲家印青创作的音乐，充分发挥其旋律创作之所长，通过美声唱法与民族唱法的交融，以一首首精彩的唱段刻画出一个个长征战士的鲜明性格。著名编剧邹静之通过一件件在长征途中闪烁着伟大人性光芒的感人事件，成功塑造了不畏艰险、奋勇牺牲、为理想而战的英雄人物群像，忠实再现了那段“苦难与辉煌”。国家话剧院副院长、国家一级导演田沁鑫，解放军文工团团长、国家一级编导杨笑阳联合执导，既有红色传承，又有锐意创新，力图向观众传递“行走的力量”，更唤起青年一代对理想信念的思考与追寻。

此次亮相广州大剧院的阵容中，首演原班人马齐聚羊城，国家大剧院音乐艺术总监、国家大剧院管弦乐团首席指挥吕嘉执棒，我国著名男高音歌唱家阎维文、王宏伟领衔担纲，国家大剧院驻院男中音歌唱家王海涛、优秀青年女高音王喆、龚爽等全情加盟，用波澜壮阔的时代之音，唱响红色经典的雄伟乐章。2019年5月31日-6月2日，这部被媒体誉为“有筋骨、有道德、有温度”的艺术作品将带着鼎盛的阵容登上广州大剧院的舞台。