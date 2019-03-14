减负的关键是提高课堂效率和质量。广州的中小学早已开始探索“金课”，切实让课堂提效增质，从而减轻学生负担。

“宝宝不高兴，问题很严重。所以，我们要持之以恒地治理下去，不获全胜，绝不收手！”昨天上午，教育部部长陈宝生在两会“部长通道”回答家长、老师高度关注的减负问题时强调。

“减负”已然成为今年教育的关键词之一。广州市教育局副局长林洽生指出，减负的关键是提高课堂效率和质量。羊城晚报记者采访发现，广州的中小学早已开始探索“金课”，切实让课堂提效增质，从而减轻学生负担。

现状：作业真少了，家长却焦虑了

2018的最后一天，教育部等九部门联合出台“减负30条”。近日，广州市教育局在广州市政府部门新春第一场新闻发布会上，重申了“严控书面作业总量”等问题。

记者了解到，新学期一些学校的家庭作业确实“减负”了，但一些家长却焦虑了，四处打探其他学校的教辅材料，并自行购买给孩子课后“增负”。

“家长群已经炸锅了，说别的区做的是某某练习，购买地址链接都发上来了，大家在‘团购’，准备自己加码给孩子做。”一位二年级家长告诉记者。

家长的焦虑，其实来自于对教育规律的不了解，与对学校教学质量的信心不足。广东省特级教师、市教研院原副院长谭国华教授指出，只要学生做到“想学”（有学习动力）、“会学”（讲学习策略）和“坚持学”（有意志力），不仅学习成绩好，而且课业负担也不会过重。家长们简单地将作业量与学习质量画等号，是危险的。

朝天小学校长孔虹指出了家长私下加码的弊端。她认为，家长应该具备一定的科学教育知识，充分相信学校、老师的专业性，如果盲目乱下药，往往会起到南辕北辙的效果。

减负：关键是提高课堂教学质量

市教育局副局长林洽生表示：“教师备课、作业设计、作业批改、教学分析比布置给学生海量作业更重要，老师们应该在以上四个方面多下功夫，切实提高教育教学质量，减轻学生的课业负担。”

中国教育学会副会长、教育部“国培计划”专家库首批专家、广州中学首任校长吴颖民指出：“学生的负担和老师的专业程度和水平有很大的关系，一个优秀的老师可以让学生学得既好又轻松，一个不优秀的老师能让学生学得很痛苦且效果不好。”他认为，一些老师布置很多作业，“实际上是对自己不放心，一道题搞不定就两道，题目多了当然作业量就大，所以提升老师的教学水平至关重要。”

“为什么作业太多？校长、老师要反思，提高课堂效率。”南武中学校长陈祥春说，减负的关键是提高课堂效率。

向课堂要效率，广州中小学探索打造“金课”

羊城晚报记者了解到，近几年来，广州的一些中小学已经在探索提高课堂效率和质量，打造“金课”。

华师附小：基础知识课堂上搞掂

华南师大附小语文老师钟艳娟说，该校早已脱离“满堂灌”的课堂模式，进行了很多“高效课堂”的主题研究和探索实践。

以五年级语文为例，日常教学的铺垫从寒假就开始了。寒假基本没有书面作业，只要阅读两本名著《城南旧事》《呼兰河传》，并对这两本书分别写一篇读后感。

钟艳娟说，一堂课的时间、节奏、内容，老师都要有精准的安排，什么话该讲、什么话没必要讲，老师要不断地打磨。

“首先用思维导图梳理课文脉络；中间穿插段落、知识点、修辞、字词、好词好句的解说。”钟艳娟说，通过思维导图和老师的精讲，课文中该背诵的段落，学生课堂上就能背个大概，“再留出10分钟，完成生字词的记忆和默写。基础知识的掌握在课堂上就解决了。”

每天的家庭作业，钟老师都把握在学生半小时以内能完成的程度：朗读一个单元的课文约15分钟或完成阅读训练10-20分钟；阅读《西游记》一章节，约15分钟；周末小练笔作文。“几种形式的作业，每天一两种搭配，整体作业时间半小时以内”。

华师附小数学老师黄潘文介绍，数学教学也不能再靠过去的老经验，老师上课要精讲、精炼、环节不拖沓。

“一些跟生活练习程度高的知识点，例如折扣、百分数，会先让学生收集生活中遇到的折扣，在课堂上把自己的发现说出来，学生参与度高，这样的知识掌握更深刻。”黄老师强调，数学学习不仅是解题，更重要的是让学生具备数学思维，提高逻辑性，“不能只是给学生一个解题套路，而要让他们知道思维的过程，将数学思维内化成解决问题的能力。”

潘老师也强调阅读——数学阅读，“例如《可怕的数学》很值得一看，可以帮助孩子形成数学思维”。

89中：致力打造“金课”

从2018年开始，广州市第89中学就提出打造“金课”的概念。校长邹俊介绍：“高品质学校的根本在高品质的‘课’，也就是‘金课’。”

她认为，“金课”包含课程设计、教学设计和个性化学习设计。“‘金课’应该是有意趣、有价值和有创生的。有意趣是指从内容到形式符合年龄段的认知和情趣的，学生觉得这个课有意思，愿意听；有价值是指能对学生传递最有价值的前人的文化；有创生是指这个课能启迪学生创造性思维，在前人的知识基础上有新的思维的生成。老师在课堂上的讲必须有深度，老师的问必须有启示，老师的导必须有方向。”邹俊说。

近年来，89中开展了“先学后导，前学后测”、建构“小组合作学习班级管理及课堂教学”、“一堂好课的标准”教学大比武、“基于问题化培养高阶思维教学研讨”、“传统文化进课堂”等一系列学年研课、赛课活动。让学生参与、合作学习、探究性学习的理念逐渐渗透到教学中，让老师们通过课堂研讨、赛课、教学建模、专家点评等方式逐渐改变观念，形成适合自己的高效课堂。

华景小学：三环节提课堂效率

天河区华景小学校长黄瑞萍介绍，学校教师普遍树立了向课堂要效率的观念，“避免了忽视课堂教学状况、片面关注课后补习、大量重复刷题训练的不良状况”。

老师以“三环节”为抓手，提高课堂教学效率。一是以科学性原则抓好教师备课环节；二是以趣味性原则抓好作业布置环节，趣味性的问题设计和作业内容能够极大地提高学生的课堂注意力和学习积极性，对课堂效率和学习效果有很好的提升；三是以层次性原则抓好能力提升环节。

在兼顾大多数学生水平的基础上，教师在教学活动中由易到难设计不同层次的问题和作业，为学生的能力提升和思维拓展创造个性化学习的空间和条件。

南武中学：思维课堂激发学生主动性

南武中学校长陈祥春认为：“教育的目的不是学会知识，而是学习一种思维方式。”该校大力推进思维课堂，“以培养学习习惯和优化思维品质为价值追求的课堂，是培养学生学科思维，提高学生核心素养，有思想力的课堂。”

思维课堂以问题驱动思维，包括问题主题提炼、学习情境创设、合作探究学习组织、交流表达展示、问题解决总结等环节。

学校还针对各个学科，编辑《思维作业册》，对作业进行最优化设计，关注效果，控制时间，提高质量，减轻负担。思维作业是经过老师深思熟虑、精挑细选的、量身定制的，每天20—30分钟，每次作业的量和难度都合适学生，学生乐于接受这样的作业，学习的积极性和主动性得到激发。