申请美国夏校赚经历又赚学分

对于2020年和2021年想申请美国本科的学生而言，科学、合理的规划暑期时间非常重要，现在已经进入夏校申请的高峰季，有兴趣的同学可以开始着手准备了。

对于正在选择和申请夏校的同学们，留学专家老查建议大家需要把握几个基本原则：

2019年美国本科申请已经逐渐进入尾声，从这两年的录取趋势来看，夏校虽然不作为硬性考核指标，但是在学校发布的录取结果里，有相关夏校学习经历的学生占据的比例，比起往年来说有显著增加。而一些自己不开设夏校项目的文理学院，也对那些参加过质量较好的夏校项目的学生表达出了更多偏好。对于2020年和2021年想申请美国本科的学生而言，科学、合理的规划暑期时间非常重要，现在已经进入夏校申请的高峰季，有兴趣的同学可以开始着手准备了。

【名词解释】

夏校（SummerSchool）即夏季课程，起源于美国，课程选择多样化，分为学分课程、非学分课程和语言课程。每年暑假6月下旬至8月底，美国许多高校为国内外高中生和本科生开设专业课或语言课程，时间长度从2周到9周都有。同学们在夏校结束时会进行考试，一旦成绩合格，选择有学分夏校的学生会由美国大学颁发学分证书；选择无学分夏校的学生则可获得结业证明。

被夏校录取的学生可直接进入国外名校进行短期学习，如哈佛、耶鲁、哥伦比亚、斯坦福等美国名校。因为有些优质的夏校采用先到先得的录取方式，一般来说只要满足录取的要求，学校都会在短短几天内就发放录取通知，而录满之后就不再录学生了，所以要尽早申请。

【关注1】 为什么要参加夏校？

作为美国本科申请的利器，夏校到底发挥了什么样的作用呢？记者了解到，夏校是大学生活的预演，对提前适应美国大学生活是一个很重要的经历。夏校是提前了解学校非常好的方式，学生能在夏校学习过程当中接触到顶级的学术研究和实验，能非常直观地感受到这个专业是不是自己喜欢的；同时在今后的文书写作中回答“为什么选择我们学校？”这个问题时能给出非常具体、直观和个性化的回答。在夏校提前学习美国大学课程，表现突出的同学甚至能获得教授的推荐信，可以说，能够进入顶级夏校项目的学生，在某种意义上来说一只脚已经踏入了名校大门。夏校有些学分课程还可以在将来转化成大学学分。

【关注2】 申请夏校要哪些条件？

记者了解到，因课程设置不同，夏校的申请要求也不相同。一般来说，学分课程需要提供托福成绩，而且每个学校的夏校课程对托福成绩的要求都不相同，顶尖大学的夏校基本都要求托福100分，大部分非学分课程和语言课程则不需要托福成绩。除了托福成绩，还需要准备的申请材料通常分为三类：第一类是与现在国内就读学校相关的材料，包括成绩单和在读证明等；第二类是与资金相关的材料，即资金证明和申请费；第三类则是与美国学校相关的材料，包含简历、推荐信、文书等。

【关注3】 如何选择夏校？

美国夏校五花八门，根据主办方不同、兴趣方向不同、学分或非学分类等数以千计。但是，并不是每一个夏校对于申请都能够起到帮助作用。这时候就要从众多的夏校中去甄别，哪些是有含金量的夏校？哪些是适合自己的夏校及项目？留学专家建议，如果打算申请某所大学，就要尽量选择学校自己开设的项目，而非第三方机构开设的项目。最好是本校的教授直接上课的项目，这样有利于拿到比较有分量的教授推荐信，增加被录取的可能。此外，尽量选择跟自己未来要申请的专业有关系的课程。上一门跟自己的专业有关系的课，不仅是为了让自己更了解大学阶段要学些什么，还可以为之后在正式申请中写作专业文书打下基础。一些特殊的专业，比如说电影制作，更是需要有相关经历，才能写出个所以然来。

1.不要盲目选择所谓名校开设的夏校课程。夏校的选择应该和未来申请规划和目的有关，不要仅关注项目的主办方。

2.在选择具体课程时，既不要选择很难的课程，也不要选择很容易的课程，尤其是不要选择已经学过的课程。尽量选择有趣的、自己也感兴趣的课程，所以要仔细研究课程内容。

3.如果确定去夏校，不要仅仅选择竞争激烈的夏校，建议选择2-3所，和申请时选校一样，策略上有低有高，拉开梯度。

4.尽量不要选择1~2周蜻蜓点水的课程，要去就要时间长一些（3~4周），最好有学分，有一定难度。

5.去夏校的时候，尽量留出一周左右的时间去访校，访校名单越早定下来越好。

【链接】部分夏校推荐

一.有学分夏校

美国大学会在暑假开设多门不同类型的课程，学生可以根据自己的兴趣和需求来选课，如微积分、大学物理、化学等。一般来说，申请学分夏校的学生需要具备一定的语言水平，上完课并通过考试后，学生会收到学校颁发的正式成绩单，得到相应的学分，而且，这些学分将来可以抵消大学期间的学分。

哈佛大学7周学分项目

日期：6月22日~8月10日

招生对象：15~18岁的高中在读学生

斯坦福大学8周学分项目

日期：6月22日~8月18日

招生对象：16~19岁的学生

哥伦比亚大学3周学分项目

日期：待公布

招生对象：年满16岁的学生

杜克大学学分课程：

日期：7月7日~8月2日

招生对象：10~12年级学生

纽约大学新闻学夏校课程：

日期：5月28日~7月5日;7月8日~8月16日

招生对象：10~11年级学生

二、无学分夏校

和有学分夏校类似，很多美国顶尖大学都开办无学分课程的夏校。学生们在学校开设的多种课程中选出自己想要上的几门，最后学校也会颁发结业证明。但是，学生并不能得到成绩单或学分。不过，用更简单的方式体验美国名校上课、生活氛围，对于低年龄的孩子来说是一个不错的选择。

哈佛大学2周（非学分）项目

日期：6月23日~7月5日

7月7日~7月19日

7月21日~8月2日

招生对象：15~18岁的高中在读学生

杜克大学

日期：6月16日~7月5日;

7月14日~8月2日

招生对象：9~12年级学生