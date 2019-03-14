2019年研招调剂意向采集系统开通

参加考研的考生可在调剂服务系统开放前，了解招生单位发布的调剂意向余额信息。

考研复试在即，2019年研招调剂意向采集系统已经开通。参加考研的考生可在调剂服务系统开放前，了解招生单位发布的调剂意向余额信息。预计本月中旬，教育部将公布全国初试成绩基本要求，届时调剂服务系统将开通。

数据显示，2019年，全国硕士研究生招生考试报考人数达到290万人，成为近10年增幅最大的一年，也创下40年来最高纪录。与此同时，热门院校差额复试淘汰率提升到50%以上，考研难度提升明显。

据了解，调剂意向采集系统适用考生范围为参加网上报名并准考的部分考生。在允许填写调剂意向的时间内，一位考生最多可填写10个平行调剂意向，并且提交成功后不可取消或更改。通过调剂意向采集系统，考生和招生单位可就调剂意向提前预选、双向沟通。调剂服务系统开放后，调剂意向采集服务系统的查询调剂意向余额信息和填写调剂意向功能将关闭。考生可以在调剂服务系统查询余额信息。调剂服务系统开通24小时内，在满足条件的前提下，考生可将调剂意向转为调剂服务系统中的调剂志愿。

根据往年各高校的复试安排，考研复试时间一般在3月至4月。此前，教育部发布通知，对研究生考试招生工作提出严格的规范性要求。通知明确，各招生单位要统一制定复试小组工作基本规范，复试全程要录音录像，复试小组成员须现场独立评分，任何人不得改动。在录取上，要严格执行国家政策规定，择优录取，不得按单位、行业、地域、学校层次类别等限定生源范围，也不得设置其他歧视性条件。招生单位接收调剂考生必须通过全国统一的“全国硕士研究生招生调剂服务系统”进行，对申请同一招生单位同一专业、初试科目完全相同的调剂考生，不得简单以考生提交调剂志愿的时间先后顺序等非学业水平标准作为遴选依据。