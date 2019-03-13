自主招生要求更严，提前做好这些准备

在2019年自主招生报考即将开启之时，近期需要关注的信息将会逐渐增多，业内人士表示，考生需注意及时了解相关信息，以免错过重要环节。

根据往年的时间节点，进入 3 月中旬，自主招生试点高校将会陆续发布自主招生简章。在2019年自主招生报考即将开启之时，近期需要关注的信息将会逐渐增多，业内人士表示，考生需注意及时了解相关信息，以免错过重要环节。

去年通过自主招生

清华、北大在广东各录取了20多人

从过去几年自主招生试点高校发布自主招生简章的时间来看，基本集中在3月中旬。2018 年，根据阳光高考网自主招生的公示，广东省通过复试并获得志愿填报资格的考生共有649人次，入围人数较多的学校是华南师范大学附属中学 100人、广东实验中学38人、广州大学附属中学37人、深圳中学36人、中山纪念中学33人。最终190人顺利被目标学校录取，其中清华大学27人、北京大学20 人，而省内的中山大学和华南理工大学分别录取了41人和26人。

卓越教育考试研究院李兆辉老师表示，从今年各方面政策来看，自主招生要求会更加严格。

首先是严格报名资格条件，强化对学生的学科特长和创新潜质要求，不得简单以论文、专利、中介机构举办的竞赛（活动）等作为报考条件和初审通过依据。相对而言，以后五大学科竞赛的认可度较高。

第二是严格制定录取标准，高校要根据学校办学定位和专业培养要求，在现有基础上进一步降低给予自主招生考生的优惠分值。

第三是严格控制招生规模，高校要在上一年录取人数基础上适度压缩招生名额，合理确定参加高校考核和具备入选资格的考生人数。

第四是严格确定招生专业，高校要根据学科特色，从选拔具有相关学科特长、创新潜质学生的角度出发，原则上以基础学科和特色学科专业为主。

在这样的情况下，随着2019年自主招生即将开始，对于因为第一次经历，没有经验的家长、考生而言，现阶段更需要做好提前四项准备。

第一，在自主招生简章尚未公布时，家长和考生可提前研究目标高校往年招考情况、录取分数线、排名及最新政策等。

第二，提前准备好考生的竞赛证书奖项、获奖材料及附加证明材料等，最好分门别类进行整理、保存，以防报考时因为慌乱，遗漏重要材料证明。

第三，准备好自荐信，自荐信通常由考生自己准备，但想写好一篇优秀的自荐信，不是那么容易的。在此阶段，家长需要多搜集自荐信写作技巧及自荐信范文模板等资料，提前准备润色，确保在自主招生报考时候能够交上一份出彩的自荐信材料。

第四，准备好推荐材料。推荐材料由中学、社会团体或专家个人实名提供。推荐材料准备的难点是社会团体、知名专家的寻找，对考生推荐理由度的把控等。但该材料如果准备充分，在自主招生报名申请中将起到重要作用。

【备考建议】合理进行院校定位

对于备考的考生，李兆辉建议，考生应结合自身的优势（学习成绩、学科特长、竞赛奖项等），筛选往年符合报名条件的目标院校。值得注意的是，院校定位是决定自主招生报考成功的一个重要环节，也是难度最大的一个环节。家长需要根据孩子获得的奖项、综合成绩、兴趣爱好及特长、高校招生要求、学校综合实力、优势专业等因素来综合择校。

同时需要正确运用策略，推荐以“稳”、“冲”策略为主。“冲”策略是指考生选择院校的录取分数比自己平时考试成绩排名高，而通过自主招生优惠可以达到录取标准的定位策略。“稳”策略指考生选择院校的录取分数比自己平时成绩略高或者相当的定位报考策略。2019 年因政策收紧，不建议家长和考生选择与自身实力相差太大的院校，“冲”策略建议选择比自身实力高15~30 分左右的院校。

此外，要留意学校发布招生简章的时间，准备好报名材料，包括高中各阶段大考成绩、获奖情况、个人介绍或自荐信、校方推荐信等，及时网上提交材料。自主招生初审或入围通过并不代表录取，只是可能获得一定的降分资格，竞争依然激烈，考生仍然需要努力提高裸分成绩。高考后不能松懈，还需要积极准备学校组织的考核，多了解目标学校往年的出题倾向，多关注时事新闻热点和科技的进步。