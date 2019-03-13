孩子能不能曲线享有名校资源？

近年来，广州教育集团化办学发力，至今成立了市属、区属近40所教育集团，扩大优质教育资源总量、推进公平而有质量的教育，也在一定程度上缓解了家长和学生的升学、择校与换置学区房等压力，让学生能在家门口享受好教育。

近年来，广州教育集团化办学发力，至今成立了市属、区属近40所教育集团，扩大优质教育资源总量、推进公平而有质量的教育，也在一定程度上缓解了家长和学生的升学、择校与换置学区房等压力，让学生能在家门口享受好教育。但也有部分家长担心集团化的大旗下，曲线就读名校容易，但学校发展是否能套用统一模板？龙头名校资源如何有效传递而不被稀释？进入教育集团就读，是否未来就升学无忧？

●关注1

集团大家庭特色弱化、资源稀释？

家住广州海珠区的梁妈妈表示，参照以往的地段划分，孩子可能就读某成立于2008年的新小学，但去年年末该小学加入海珠区第二实验小学教育集团，孩子能在家门口上好学校，这让她打消了换房择校的念头。

而天河区的祺妈则认为，名校优质教育资源的扩散非一朝一夕，教育集团内各成员的教育水平在短期内也许仍然差距较大。

应对

拒绝同质化：名校引领，各具特色

对家长关于集团内成员学校发展的思虑，荔湾区某教育集团校长表示理解。她认为，核心校以教育集团为平台，将成员校连接成为教育共同体，但各个成员校发展不同，其目标和需求也不同。因此核心校更多起到唤醒激发、引领启迪的作用，而非越俎代庖、决策命令或以传统的行政角度去定位。而基于各大教育集团的发展思路不同，有的统一定位，也有的各美其美，她建议家长细心考察学校合并以后的发展动向。

省实校长全汉炎也表示，希望省实系成员兼备“省实气质”，开放、包容、和谐；同时因地制宜，建设自己的特色，而非千校一面。比如越秀省实作为老牌学校，希望其成为国家级示范性高中、区属领头羊；白云省实作为办学规模较大的民校，起点较高，将公办学校的优质理念植入到其中推进素质教育；荔湾省实是全新的学校，公办学校的理念、课程、活动可以较好的复制，探索小学和初中间如何较好地衔接等。

填谷不削峰：名校输出，资源整合

促进教育优质、均衡发展的集团化办学并不意味着稀释本部资源以补贴成员校，或校际资源难以流通。

全汉炎称，省实通过近年的办学，培养了大批干部，通过内部资源整合可到新的成员校任职，如越秀省实的四位校领导由分校派出，并未对本部造成影响。而省实先进的办学理念、独特的校园文化、优秀的教师资源、管理团队和丰富的课程资源也为各校区发展奠定了扎实的基础。

为协同集团各校区发展，荔湾区某教育集团校长表示，学校改革了旧有的管理制度，采用“大校区、小中心”的管理模式。一方面在每个校区设立常务副校长之职，充分赋权为校区第一负责人；另一方面教师支持中心、学生发展中心、校园服务中心、质量监控中心、行政服务中心等服务于整个集团的管理中心，促进资源跨校流通、各校区平稳运行。教师支持中心负责教师招聘、考评、晋升等，充足教师资源、激发其教学活力；质量监控中心通过分析各校区反馈的基本数据，制定阶段性教学目标，并跟踪、给予评价，同时组织优秀教师作为导师跨校进行教学质量调研、提出教学建议等。

此外，政府有关部门对于优质教育资源均衡发展亦有支持。记者了解到，天河区提供了人事政策支持，按每所核心校所带成员校的数量增配教师,以每所成员学校3名标准进行配备；财政政策也给予了支持，各教育集团给予一定经费，并据工作任务情况和办学成效，对核心校的校长和参与流动的骨干教师在绩效分配上予以奖励。

●关注2

入读教育集团=升学无忧？

赵爸爸的儿子去年入读了越秀区某教育集团小学部，他表示十二年一贯制吸引力较大，因为该区小升初实行电脑派位制度，他希望孩子入读教育集团能减少小升初、初升高多次选拔，也减轻家长压力。

应对

小升初：预计今年变化不大

对于家长的升学期待，记者了解到，去年实行电脑派位的区域有越秀区、荔湾区、海珠区、黄埔区大沙地区域、番禺区市桥区域和花都城区区域；实行对口直升的有越秀区和海珠区小部分、黄埔区（大沙地除外）、番禺区大部分（市桥除外）、花都区（城区除外）、天河区、白云区、从化区、增城区和南沙区。

明师教育总校长肖明良分析，除了特长生招生减少并将逐步取消外，今年小升初电脑派位、对口直升的情况预计跟2018年相比变化不大；非教育集团实行电脑派位或对口直升招生途径，对招生影响较小；如教育集团实行对口直升，对于集团内学生而言多了一种升学途径；但对于集团内没有享受到直升指标的学生和非集团学生，由于直升学生占了部分学位，电脑派位获得优质学位的几率会有所影响。

初升高：对口直升仍在探索中

天河区某教育集团工作人员表示，就目前招生政策而言，初升高仍以中考成绩为准，对口直升仍在探索中。比如铁一中学尝试了“2+4”实验班，即“初高中课程衔接实验班”，通过自主招生相关规定，集团内初中学校部分优秀学生有机会直升本校高中。

据《广州市中小学发展策略研究与布点规划（2013-2020年，草案）》显示，截至2020年，广州市规划建设中小学学校2141所，其中九年一贯制学校111所，十二年一贯制学校10所。天河区某教育集团工作人员表示，十二年一贯制实施目前仍有限制，但随着自主招生、指标到校等改革不断出台，教育集团化的深化发展，将进一步落实十二年一贯制。

肖校长还提醒家长，据招生政策规定，2019年—2020年指标分配的比例是示范性高中当年招生总计划的50%，而成立教育集团的省、市及区属示范高中将部分指标计划向集团内农村初中及薄弱初中倾斜。相比以前，在集团内弱校就读的优秀学生有较多机会入读优质高中，相应的留给普通学校的学位减少，理论上有可能导致录取分数线提高；如集团内没有农村初中及薄弱初中，则集团内的优秀学生考上本部的机会与非集团内学校学生一样。

但不论招生政策如何变化，荔湾区某教育集团校长建议家长摆正心态，择校、升学都应以孩子的学习特征和能力为基础。在关注政策利好的同时，也要通过认真就学、重视分析内归因等提升“硬实力”。