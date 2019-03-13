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建设“学分银行”，畅通人才成长渠道

2019-03-13 07:44 来源：人民网 李林曙
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　　实现学习成果的认定、积累和转换，推动学历证书和职业技能等级证书互通衔接，是破解职业教育发展不平衡不充分难题，畅通技术技能人才成长渠道，推动职业教育改革发展的重要途径和手段，也是国际发展趋势。《国家职业教育改革实施方案》明确提出“加快推进职业教育国家‘学分银行’建设”等一系列政策和实施规划，使国家“学分银行”和资历框架的建设进入加速期。

　　建立职业教育国家“学分银行”意义重大

　　学分银行不仅能及时、真实和完整记录学习成果和学习经历，还能通过科学、准确衡量人才成长发展程度和水平，有效促进人力资源开发，有力推动全民学习、终身学习的学习型社会建设和人力资源强国建设。可以说，学分银行建设涉及方方面面，利益相关者众多，不论是社会成员还是在校学生，都会更直接地关注“学分银行”将给自己的学习成长和职业生涯发展带来的利好。

　　建立职业教育国家“学分银行”，能够有效突破体制机制藩篱和门户之见，系统解决不同类型学习成果认定、积累和转换中的核心问题，畅通技术技能人才成长渠道，推进教育公平，完善评价机制，深化教育教学改革，落实立德树人根本任务和“三全育人”要求，是立足我国实际，探索制定符合国情的国家资历框架的必要路径，其将在完善职业教育教学相关标准，引导行业企业深度参与技术技能人才培养培训，促进职业院校加强专业建设、深化课程改革、提升教育教学质量等方面发挥重要作用，尤其在推动1+X证书制度试点工作的证书及标准制定、课程开发、信息平台和大数据分析等方面提供更为直接的支撑服务。

　　“学分银行”建设要顶层设计与基础建设相结合

　　《国家职业教育改革实施方案》提出：“从2019年开始，探索建立职业教育个人学习账号，实现学习成果可追溯、可查询、可转换”“从2019年起，在有条件的地区和高校探索实施试点工作”。落实这些要求，启动相关探索和试点工作，首先要进行职业教育国家“学分银行”顶层设计，如制度架构设计、运行工具与方法开发等；其次要开展基础建设，如试点单位遴选、信息平台开发和认证服务体系建设等；同时，要加快部署推进相关理论研究和试点工作，在国家学分银行和资历框架建设方面借鉴国际经验，立足我国国情，加强研究力量，凝聚更多共识，在此基础上，探索建立个人账号，制定相关标准，开展各类学习成果认定、积累和转换工作。

　　全面贯彻全国教育大会精神，落实好《国家职业教育改革实施方案》，进一步办好新时代职业教育，深化职业教育供给侧改革，需要加快建设职业教育国家“学分银行”，从而畅通技术技能人才成长渠道，进一步激发职业教育的创新活力和发展动力，通过制度创新实践，不断增强人民群众对职业教育的获得感和成就感，为世界职业教育发展提供中国案例和中国方案。

 

编辑： 唐巧燕

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