广东职业教育10种升学方式你知道吗？

近年来，广东完善职业院校招生制度，拓宽职业院校学生升学渠道，让每一个人都有出彩人生。记者梳理10大职业教育升学方式，一定有一个适合你！

3月5日上午9时，十三届全国人大二次会议开幕，国务院总理李克强作政府工作报告。报告在“2019年政府工作任务”中明确提出，改革完善高职院校考试招生办法，鼓励更多应届高中毕业生和退役军人、下岗职工、农民工等报考，今年大规模扩招100万人。

广东拥有全国最大规模的职业教育。就在2月底，广东发布的《广东省职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划（2019－2021年）》明确提出，以扩容为重点，着力增加优质职业教育资源。将加强高职院校建设、推动符合条件的技师学院纳入高等职业学校序列、加快推进省级职业技术教育基地（清远）建设等。

近年来，广东完善职业院校招生制度，拓宽职业院校学生升学渠道，让每一个人都有出彩人生。记者梳理10大职业教育升学方式，一定有一个适合你！

•中职升高职

1．3＋证书

高职类高考，又称3＋证书考试，是高等职业院校招收中等职业学校毕业生而实行的一种“3＋专业技能课程证书”的招生考试。“3” 指统一文化科目考试，包括语文、数学、英语三科，各科满分值为150分，实行全省统一命题、统一考试。“专业技能课程证书”为教育部考试中心颁发的全国计算机等级证书、全国英语等级证书或广东省教育考试院组织考试并颁发的“广东省中等职业教育专业技能课程考试证书”。

报考条件？

凡符合广东省普通高考报名条件、且获得专业技能课程证书的中等职业学校的应届毕业生和往届毕业生均可通过网上预报名和报名确认的方式进行报考。

高职院校招生考试科目？

全省统一文化科目，包括语文、数学、英语三科，实行全省统一命题、统一考试。

招生计划？

省内各高职院校均需安排计划招收“3＋专业技能课程证书”考试的考生，且预安排招生计划不得低于年度总计划的15％。

录取方式？

普通高等学校招收中职毕业生“3＋专业技能课程证书”考试招生录取分本科批次和专科批次进行录取。本科批次录取结束后，专科批次开始投档录取。专科批次院校遵循平行志愿投档原则，择优录取。

2．三二分段

三二分段是高等职业教育的一种形式，试点专业的学制为5年。录取的初中毕业生单独编班，先在中职学校就读3年，通过转段考核进入对口高职院校对应专业学习2年；其中，符合省教育厅相关规定的试点院校试点专业，高职学段2年的教学工作可放在试点中职学校进行。

招生对象？

广东省户籍或符合各地“中考”报名条件的外省户籍应往届初中毕业生，高职学段招生对象为对应试点中职学校试点专业试点班具有正式中职学籍且符合高职阶段招生所在年度广东省普通高考报名条件的学生。

转段要求？

符合以下所有条件和其他相关要求的，可进入对口高职院校对口专业学习：1．符合高职院校录取所在年度广东省普通高考报名条件。2．转段考核成绩符合高职院校招生章程、招生方案、转段考核工作方案等相关要求。3．在中职学段毕业后取得中等职业教育毕业学历证书。4．在第五学期前获得相应专业对口的下列资格证书之一：（1）获得广东省教育考试院颁发的专业技能课程等级证书B级以上证书；（2）国家职业资格中级（含）以上技能等级证书；（3）省（厅局）级及以上行政部门及其授权的省级（含）以上行业学会颁发的中级（含）以上职业技能等级证书；（4）广东省中职学校技能比赛三等奖及以上，或市级中职学校技能比赛一、二、三等奖。

转段考核？

转段考核满分为500分，成绩由中职学段前两年5门左右的文化基础课和专业课成绩组成，其中文化基础课成绩在最终成绩中的比例不超过50％；考核课程、成绩构成和计算方式、考核成绩合格具体要求等，由试点高职院校会同对口中职学校根据专业特点，自行确定。

录取方式？

试点高职院校招生领导小组在符合报考条件的学生中，按专业理论、专业技能考核成绩累计总分从高到低顺序，依据省教育厅最终下达的招生计划，确定录取学生名单。

3．自主招生

高等职业教育自主招生是指各试点高职院校根据本校招生类型以及考核方式、生源情况和应用性技能人才培养特点，制定招生培养工作方案，改革人才培养模式，根据岗位需要和专业培养的实际情况自主确定学制，根据生源类别单独编班、单独制定和实施人才培养方案。

报考条件？

符合2019年广东省普通高等学校统一招生考试报名资格的应、往届中职（含中专、职中、技校，下同）毕业生；中职阶段取得与所报考的高职院校招生专业大类相关的职业资格技能等级证书；中职阶段就读的专业应与所报考的高职院校招生专业直接相关。

考核方式？

实行“文化基础＋职业技能”的考核方式，招收中职考生。中职考生入学考核总分满分值为500分，其中综合文化知识考核满分值为200分，专业综合理论考核满分值为150分，职业技能考核满分值为150分。

录取？

招生院校在符合高职自主招生报名条件、考试成绩达到院校划定的各招生专业录取最低分数线的考生中，根据院校春季分类考试招生章程中公布的录取原则择优录取。

原则上，除现代学徒制考生外，拟录取考生的文化素质或文化基础考核总成绩不得低于文化素质或文化基础考核满分值的40％；拟录取考生的职业技能考核总成绩不得低于职业技能考核满分值的40％。

4．五年一贯

五年一贯制，又称“初中起点大专教育”，招收参加中考的初中毕业生，达到录取成绩后，直接进入高等职业学校学习，进行一贯制的培养。学业期满颁发国家教育部统一印制的《普通高等学校毕业证书》，此学历为国家承认的全日制大学专科学历，证书注明五年一贯制专科字样。

招生类型？

2019年我省五年一贯制招生分为三种类型：第一种为“全省统考”（主要依据全省文化课统考成绩录取）；第二种为“指标到市”（在韶关和汕头2个省中考改革试点市开展主要依据初中学业水平考试成绩并结合初中学生综合素质评价录取的招生改革试点）；第三种为“公费定向”（1． 为粤东西北地区11个地级市共25个县（市、区）公费定向培养200名初中起点五年一贯制专科层次学前教育专业教师。2． 为14个世行贷款项目县（市、区）公费定向培养1200名初中起点五年一贯制专科层次小学教育专业（全科）教师）。

全省统考报考条件？

具有广东省户籍或符合各地2019年“中考”报名条件的外省户籍的初中毕业生均可报考。

全省统考考试安排？

2019年4月13日进行全省文化课统一考试，分为英语、数学、语文三科。各科试卷卷面满分150分，3科总分共450分，采用闭卷笔答考试方式。

术科考试4月11－12日或4月14－15日举行，考试成绩按百分制设置，60分及以上视为合格，具体要求由招生院校确定。报考学前教育专业考生按招生院校要求参加面试。

•普高升高职

5． 普通高中学业水平考试

2019年，我省继续试行以普通高中学业水平考试成绩为主要依据，实行统一填报志愿、统一组织录取，省内各高职院校安排的依据学考成绩招生计划原则上不低于本校本年度申报招生总计划的50％。

招生对象？

招生对象为同时符合下列条件的考生：

（一）要求参加高考报名的考生。

（二）报名参加2019年广东省普通高中学业水平考试语文、数学、英语3门科目考试的考生。其中，体育类、艺术类考生须同时参加2019年普通高等学校招生体育类、艺术类术科对应科目的统一考试。

（三）参加广东省普通高中学业水平考试思想政治、历史、地理3门或物理、化学、生物3门科目考试且符合高职院校录取要求的考生。文科类、理科考生的3门普通高中学业水平考试科目均须获得等级成绩，且至少有1门达到C级及以上等级。体育类、艺术类考生的3门普通高中学业水平考试科目至少有2门学科成绩达到D级及以上等级。

（四）身体状况符合相关要求的考生。

成绩使用？

1．文科类、理科类招生专业，考生普通高中学业水平考试语文、数学、英语3门科目卷面成绩总分作为依据学考成绩招生录取的主要依据。成绩当年有效。

2．体育类、艺术类招生专业，考生学考成绩以及术科统一考试对应科目成绩作为依据学考成绩招生录取的主要依据。体育类、艺术类考生总分合成原则为学考成绩占40％、术科统考成绩占60％。总分合成计算公式为：考生总分＝学考成绩×40％＋术科统考成绩×60％。成绩当年有效。

志愿填报、录取办法？

考生可填报一个平行志愿组6个院校志愿，每所院校可填报6个专业志愿、1个是否服从专业调剂选项。

1．文科类、理科类考生的录取办法。高职院校在文科类、理科类最低录取分数线上，根据考生学考成绩排序情况进行择优录取。

2．体育类、艺术类考生的录取办法。高职院校在考生学考成绩和术科统考成绩双上线的基础上，根据院校招生章程公布的录取规则择优录取考生。

6．高考

普通高等学校招生全国统一考试，简称“高考”，是中华人民共和国合格的高中毕业生或具有同等学历的考生参加的选拔性考试。

报考条件？

遵守中华人民共和国宪法和法律，身体状况符合相关要求的高中毕业生或具有同等学历的学生。

报名方法？

原则上按其户籍所在省（区、市）高校招生委员会规定的时间、地点及方式报名。

进城务工人员及其他非户籍就业人员的随迁子女接受义务教育后在当地参加高校招生考试，按各省（区、市）公布的办法执行。

2018年广东省面向广东招生的全国普通高等院校近1500所，总招生计划为65．4万（含春季高考），其中专科36．6万（含春季高考录取考生计划10．6万），比去年增加5．1万。

7．自主招生

报考条件？

符合2019年广东省普通高等学校统一招生考试报名资格的应、往届普通高中毕业生。

考核方式？

招收普通高中考生，实行“文化素质＋职业技能”的考核方式，并将综合素质评价结果作为重要参考因素。其中，“文化素质”统一采用普通高中学业水平考试的语文、数学、英语三科成绩（简称“学考”，满分值为300分）；职业技能考核主要对考生进行职业适应性测试，可采用招生院校自主命题测试（简称“校测”，满分值为100分）方式，也可以采用“网上职业适应性联合测试”（简称“网测”，满分值为100分）方式。

录取方式？

“学考＋网测”考核方式实行院校梯度志愿，先将院校第一志愿考生电子数据呈现给招生院校，由院校按照本校录取规则择优录取。第一志愿考生录检结束后，若院校尚有剩余计划，再将第二志愿考生数据呈现给招生院校。其他考核方式的考生电子数据一次性呈现给招生院校。

•高职升本科

8．专插本

本科插班生是通过广东省普通高校的本科插班生统一考试进行录取的本科招生类别。本科插班生修完本科教学计划规定的课程，德、智、体考核合格，准予本科毕业，发给“普通高等学校”本科毕业证书。符合《中华人民共和国学位条例》规定者，授予相应的“普通高等学校”学士学位。本科插班生性质是“普通本科”，区别于性质是成人本科的“专升本”。

招生对象？

符合下列条件之一的人员可以报考：

1．就读广东省普通高校的应届专科毕业生。

2．在广东省参加普通高考，就读外省普通高校的应届专科毕业生。

3．广东省户籍的普通高校往届专科毕业生及在报名确认截止日期前取得国家承认学历的专科毕业生（含成人教育、自学考试、网络教育）。

4．符合上述三个条件之一且报考职教师资专业的考生，必须在报名确认截止日期（2019年1月9日）前取得与报考专业相对应的中级以上（含中级）职业资格技能等级证书。职业资格技能等级证书应属省级以上人力资源和社会保障部门主考（或授权）的中级以上（含中级）职业技能等级证书或省教育考试院主考的专业技能课程B级以上（含B级）证书。具体证书种类由招生院校根据专业培养要求指定，并在招生简章中向社会公布。

5．根据《教育部办公厅关于进一步做好高校学生参军入伍工作的通知》（教学厅〔2015〕3号）有关精神，高职（专科）学生应征入伍服义务兵役退役，在完成高职学业后报考我省本年度招收本科插班生的招生院校、专业，实行计划单列；服义务兵役期间荣立三等功（含三等功）以上奖励的高职（专科）退役士兵考生（应届或往届）免试入读本年度招收本科插班生的招生院校、专业。

考试科目？

普通高校本科插班生除英语以外的专业招生考试科目为五门，其中省统一考试三门，高校自主考试两门专业课。省统一考试的三门为政治理论、英语和专业基础课。专业基础课包括大学语文、高等数学、管理学、教育理论、艺术概论、民法、生态学基础，高校可根据专业特点选择其中一门。

英语专业考试科目为五门，包括两门省统一考试科目为政治理论、大学语文，及三门专业课。

考试各科满分为100分，五科总分为500分。每科考试时间为120分钟。

9．协同育人

根据《广东省教育厅关于开展2018年高职院校和本科高校协同育人试点申报工作的通知》，试点高职院校设立“三二分段专升本应用型人才培养实验班”。试点专业学生完成三年高职学段学习，获得高职院校普通高职毕业证书；通过转段选拔考核的试点专业学生进入对口本科院校试点专业学习两年，符合相关条件和要求的，可获得对接本科院校普通本科毕业证书和学位证书。

招生对象？

完成三年高职学习，在高职院校学习阶段，遵守学校管理规定和要求，基本素质考核为“合格”者。

考核内容？

普通高等学校三二分段专升本转段考核包括公共课程统一考试科目考核、基本素质考核、专业能力考核共三个部分，实行“分项考核、综合评价”。

统一考试科目为两门，一门公共基础课和一门专业基础课。统考科目与本科插班生统考科目统一命题，统一评卷。公共基础课为《英语》，专业基础课根据专业的不同要求分别为《高等数学》、《教育理论》、《艺术概论》。各科满分为100分，两科总分为200分。每科考试时间为120分钟。

基本素质考核具体方案由试点本科高校会同对口高职院校制定。

专业能力考核内容包括专业理论、专业技能。考核方案由试点本科院校会同对口高职院校制定。学生在高职学段参加教育部或省教育厅主办的全国或全省职业院校技能大赛，获得国家级三等奖及以上或获得省级一等奖的，可免予专业能力考核，并将专业能力考核等级定为优秀。

录取？

省招生委员根据本年度本科招生计划和考生成绩情况，分科类统一划定省统考两门总分的最低录取分数线。普通高等学校三二分段专升本转段招生根据考生报考对口专业择优录取。

•中职升本科

10．试点升应用型大学

根据广东省2018年高考改革意见，我省安排部分应用型本科院校部分专业进行“中职升本科”的招生改革试点，安排本年度一定比例的招生计划，通过“3＋专业技能课程证书”考试和技能测试等方式招收中等职业学校应往届毕业生。

招生对象？

符合广东省普通高考报名条件、获得专业技能课程证书的中等职业学校的应届毕业生和往届毕业生。普通高中在校生和应、往届毕业生不得报考。

本科院校考试科目？

全省统一文化科目考试、专业技能课程证书，以及由招生院校自行组织的职业技能测试。

职业技能测试考试大纲由自主命题的高校在2月上旬公布。在全省统一文化科目考试成绩达到省招生办公布的本科资格线后，考生可报名参加由招生院校组织的职业技能测试，并由招生院校对考生中职就读专业是否对口、是否符合相应的专业技能课程证书要求进行资格审核。

考试时间？

2019年普通高等学校招收中职毕业生“3＋专业技能课程证书”语文、数学、英语科目考试时间安排在2019年1月5—6日进行。

录取？

普通高等学校招收中职毕业生“3＋专业技能课程证书”考试招生录取分本科批次和专科批次进行录取。本科批次录取结束后，专科批次开始投档录取。

本科批次院校遵循顺序志愿投档原则，在本科批次录取最低控制分数线上，省招生办根据考生填报志愿，将符合招生专业对应的专业技能课程证书要求且中职就读对口专业、职业技能测试考核合格的考生，投档给高校，由高校按照5：4：1的比例（全省统一文化科目考试成绩占50％、职业技能测试考核成绩占40％、专业技能课程证书考试等级折算成绩占10％）合成总分（满分450分），择优录取。专业技能课程证书考试等级折算成绩占总分的10％即45分，证书等级要求及折算方法由各招生院校自行研究确定，并在招生章程中公布。