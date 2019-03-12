广州中考报名3月11日开始，随迁子女报考公办普高条件放宽

2019年广州市高中阶段学校招生考试报名将于3月11日至15日进行。

2019年广州市高中阶段学校招生考试（以下简称“中考”）报名将于3月11日至15日进行。今年来穗人员随迁子女升学政策有所放宽，随迁子女在广州报考公办普通高中条件由以往的“四个三”调整为“两个有”，即有广州三年初中完整学籍、父母一方或其他监护人持有在广州市办理且在有效期内的《广东省居住证》。

据悉，本次报名继续采取报名点核验学生报名资格、派发考生号再由考生网上填写报名信息的方式进行。各类考生须先到报名点进行报名资格核验。完成资格核验和摄像后，凭考生号和密码登录中考服务平台（http://zhongkao.gzzk.cn/）进行网上报名，最迟须于3月15日17:00前完成网上报名信息确认。

相关负责人表示，为更好地推动随迁子女资格审核工作高效开展，“两个有”的条件审核将采取数据比对方式进行，审核工作将与报名工作同步开展。考生可登录中考服务平台查询审核结果，对结果有异议的，可提供相关复核材料到初中学校进行申诉。不符合报考公办普通高中条件的随迁子女，可以选择继续留在广州报名和升学，报考在广州招生的民办高中和中职学校，也可选择回原籍升学。

在简化办事流程方面，今年在政策性照顾学生、加分或优先录取考生等资格审核材料方面，取消了有关证明事项，考生和家长可通过现有证件和材料来证明相关资格。同时，取消出具证件复印件，减少考生、家长出具纸质材料。提醒考生注意的是，指标生报考资格无需考生网上申报，中考服务平台将直接呈现有关的资格信息和审核状态。指标生报考资格的认定有时间限制，户籍迁入广州的截止日期和政策性照顾学生的资格认定日期均于3月31日截止，逾期不予享受指标生报考资格。