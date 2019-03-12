2019年普通高校春季分类考试招生录取热点问题解答

2019年我省普通高校春季分类考试招生志愿填报3月12日开始，14日结束。

2019年我省普通高校春季分类考试招生志愿填报今日（3月12日）开始，14日结束。小编为考生们整理了招生录取热点问题解答，快随小编来看看↓↓

问：我省普通高校春季分类考试招生录取包含哪些类型？

答：2019年广东省普通高校春季分类考试招生共有5种类型：高职院校依据普通高中学业水平考试成绩招生录取（以下简称“依学考成绩录取”），普通高校招收中等职业学校毕业生统一考试招生（以下简称“3+证书考试”），高职院校自主招生，面向初中毕业生的中高职贯通五年一贯制和中高职三二分段。

问：哪些考生可以填报志愿？

答：参加了2019年1月份普通高中学业水平语文、数学、英语科目考试，且普通高中学业水平考试科目（文科考生：物理、化学、生物3门；理科考生：思想政治、历史、地理3门）均获得等级成绩，并至少有1门学科等级成绩达到C级及其以上的考生或“3+证书考试”成绩上线的考生可以填报志愿。考生根据自身情况在“依据学考成绩录取”、“3+证书”考试招生录取中选择一种形式填报志愿。

问：春季分类考试招生录取各招生类型如何安排？

答：“依学考成绩录取”及“3+证书考试”的招生录取工作安排，按照《关于做好广东省2019年普通高考春季分类考试招生录取工作的通知》（粤招办普﹝2019﹞16号）有关安排进行。其中，“依学考成绩录取”及“3+证书考试”于2019年3月12日至14日进行考生网上志愿填报及确认志愿，3月16日至26日完成录取。上述录取结束后，启动高职自主招生录取工作。五年一贯制和中高职三二分段拟安排在5月至7月期间进行。

问：如何查询“依学考成绩录取”、“3+证书考试”招生院校专业信息？

答：考生可查阅广东省2019年高职院校春季分类考试招生（依学考成绩录取）宣传资料、春季分类考试《广东省2019年普通高等学校招生专业目录（3+专业技能课程证书版）》（以下简称“春季分类考试‘3+证书’招生专业目录”）了解招生院校专业信息。填报志愿前，考生还要认真了解相关春季分类考试招生录取的政策、志愿填报方式、投档模式，以及各招生院校网站发布的2019年春季分类考试招生章程和录取规则。

问：春季分类考试（“依学考成绩录取”、“3+证书考试”）如何填报志愿？

答：2019年春季分类考试招生录取实行网上填报及确认志愿。填报志愿时，考生须先凭高考考生号和密码登录省教育考试院普通高考管理系统考生端（网址为：http://www.ecogd.edu.cn/pgks/）填报院校和专业志愿，在规定时间内完成网上志愿填报及确认。考生可自行上网填报或到中学（报名点）集中填报。考生网上志愿填报及确认时间：3月12日8:00至14日18:00。“3+证书考试”的本科批次和专科批次填报志愿同时进行。

问：如何进行网上志愿确认？

答：考生通过手机短信验证码方式进行网上志愿确认，不设现场签名确认环节。网上确认时，须点击“志愿确认”按钮获取短信验证码，并输入收到的验证码（发送到已绑定的手机）后进行网上志愿确认。手机收到的短信验证码为6位数字，有效时间为3分钟，超过有效时间则需重新获取验证码。在规定的志愿填报时间截止后的2小时内（3月14日18:00-20:00），考生志愿信息不可修改，但仍可以获取短信验证码完成志愿确认。考生未在规定时间内进行网上志愿确认的，其志愿无效。

问：考生已确认的志愿可以修改吗？

答：在规定时间内（3月12日8:00至14日18:00），考生在未进行网上志愿确认前可多次修改所填报的志愿；考生首次“确认志愿”后，如有需要可最多进行2次取消志愿确认,修改志愿并重新确认志愿的机会。当考生确定不再进行志愿修改时，必须在规定时间内进行网上志愿确认。取消志愿确认后重新修改的志愿必须再次进行网上确认，否则志愿无效。考生在点击“志愿确认”按钮前，务必认真核对所填报的院校及专业志愿。考生在网上填报的志愿，一经确认，任何人不得再进行更改。投档时，以考生网上确认的志愿数据为准。

问：高职院校“依学考成绩录取”招生录取批次是如何安排的？考生可以填报几所院校志愿？

答：高职院校“依学考成绩录取”招生录取统一安排在一个批次录取。“依学考成绩录取”设一个平行志愿组，6个院校志愿数。每所院校设6个专业志愿及1个是否服从专业调剂选项。

问：普通高校“3+证书考试”招生录取批次是如何安排的？考生可以填报几所院校志愿？

答：普通高校“3+证书考试”招生录取分本科批次、专科批次进行。本科批次录取结束后，专科批次开始投档录取。

本科批次设2个顺序院校志愿，每所院校可填报1个专业志愿；专科批次中职生志愿设一个平行志愿组6个院校志愿，每所院校最多可填报6个专业志愿、1个是否服从专业调剂选项；专科批次退役士兵志愿填报设一个平行志愿组3个院校志愿，每所院校最多可填报6个专业志愿、1个是否服从专业调剂选项；专科批次内地西藏新疆中职班应届毕业生（含青海藏区生源，下同）志愿填报设1个院校志愿，每所院校可填报1个专业志愿。

问：今年春季分类考试招生录取最低分数线是多少？

答：广东省2019年“依学考成绩录取”、“3+证书考试”招生录取最低分数线划定情况详见粤招〔2019〕2号文,或上广东省教育考试院官微官网查询。

问：“依学考成绩录取”、“3+证书考试”招生录取是如何投档的？

答：高职院校“依学考成绩录取”、“3+证书考试”专科批次录取实行“分数优先”平行志愿投档录取模式，按照《关于印发<广东省普通高等学校招生平行志愿投档及录取实施办法>的通知》（粤招〔2010〕3号）的规定，依据高职（专科）院校各科类招生执行计划，分别按1:1比例根据考生投档排位从高到低投档，由高职（专科）院校择优录取。

录取投档时，根据考生投档排位情况依次检索考生填报的院校志愿进行投档，排位相同、志愿相同的，一并投档。考生档案一旦投出，不再检索考生后续院校志愿。

“3+证书考试”本科批次录取实行“顺序志愿”投档录取模式。在本科批次录取最低分数线上，根据考生填报志愿，将符合报考院校及专业条件的资格考生一次性投档至院校，由招生院校根据资格考生合成总分从高到低择优录取。资格考生确定及考生总分合成方式详见粤招办普〔2018〕63号文。

问：“依学考成绩录取”、“3+证书考试”招生录取安排在什么时候进行？

答：录取时间为3月16-26日。具体按《广东省2019年普通高校春季分类考试招生录取工作日程表》执行。

问：为什么春季分类考试招生“依学考成绩录取”、“3+证书”考试专科层次录取要采用“分数优先”平行志愿投档录取模式？

答：实行“分数优先”平行志愿投档录取模式，有效减轻考生填报志愿的压力，进一步提高考生志愿的满足率和满意度。相对于传统的梯度志愿投档录取模式而言，实行平行志愿投档录取模式，一是有利于进一步提高考生志愿填报的有效性和针对性，并且更好地保护高分考生的利益，确保高分高录，最大限度地降低考生填报志愿的风险；二是进一步增大考生志愿选择的空间，有利于提高考生被录取的机会，切实维护考生的合法权益和招生录取的公平公正；三是有利于高职院校根据院校办学特色和办学需求科学选拔人才，促进高职院校应用性技能人才的培养。

问：考生在被春季分类考试招生各招生类型录取后是否还可以再参加普通高考招生录取？

答：参加春季分类考试招生被本科层次院校录取的考生不得再参加春季分类考试“高职自主招生”录取及普通高考招生录取；被高职院校“依学考成绩录取”或“3+证书考试”专科层次院校录取的考生，不能参加2019年春季分类考试“高职自主招生”录取，可参加普通高考本科院校招生录取，但不能参加普通高考高职（专科）院校的招生录取。填报普通高考本科院校志愿并被本科院校录取的考生，取消春季分类考试招生录取资格，不得转回原春季分类考试招生录取的高职院校。高职院校不得接受已被本科院校录取考生报到注册。

问：考生如何查询录取结果？如本次未被录取，今年的春季分类考试招生是否还有其他升学机会？

答：考生可登录广东省教育考试院官微小程序查询是否被“依学考成绩录取”或“3+证书考试”录取。若未被录取，考生可于3月27-31日期间考通过互联网登录“广东省2019年高职院校自主招生网上报名系统”（以下称网上报名系统，网址：http://www.eesc.com.cn/gzks ），使用高考报名号及密码进行报名。考生根据本人报考条件，在“学考+网测”（面向普通高中考生）、“学考+校测” （面向普通高中考生）、“文化基础+职业技能”（面向中职考生）、“现代学徒制”（面向普通高中考生）、“现代学徒制”（面向中职考生）、“学前教育专业学院试点班”（面向经过备案的中职学校学前教育专业应届毕业生）及“中职技能大赛获奖免试生”等七种考核方式中选择一种进行报考。

问：考生应该怎样科学合理填报志愿？

答：考生填报志愿时要熟悉政策、合理定位、科学填报，以增加被录取的机会。一是要参考往年各院校的招生情况来判断院校的冷热程度，以此作为填报志愿参考；二是要充分了解相关类型招生政策和院校招生章程。考生填报志愿前，要认真了解相关招生录取政策、志愿填报方式、投档模式和顺序，以及各院校招生网站发布的春季分类考试招生章程和录取规则；三是要结合自身体检情况，了解院校招生专业对考生的身体体检条件要求；四是要科学合理填报，有效规避风险。考生要根据成绩及排位情况，结合院校的招生情况综合考虑，形成合理的梯度，既要避免“高分低就”，又要有效规避落选风险；四是专业志愿要“冷热”搭配,留有余地。从院校录取情况看，进档考生中热门专业和优势专业很可能会出现“拥堵”。因此，考生在填报志愿时要注意专业的“冷热”搭配。为增加被录取的机会，最好填“服从专业调剂”选项，如果考生服从调剂专业志愿，则被录取的可能性就更大，如不服从调剂专业志愿，则被退档的可能性增大。因此考生填报志愿时，要充分考虑学校的层次和专业报考热度，既要有成绩可以达到的最高水平的院校和最合适的专业，也要有自己成绩能够达到并保证录取的院校和专业，做到报考“热门”和“冷门”院校及专业相结合。

（广东省教育考试院）